웹3 게임 침체를 지적한 솔라나 재단 회장 – 개발자들이 향할 새로운 네트워크는?

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최근 가상자산 시장에서 블록체인 게임 섹터가 급격한 침체를 겪고 있다. 2022년 약 350억 달러에 달했던 해당 분야 시가총액은 현재 45억 달러 수준으로 줄어들며 87% 가량 감소한 것으로 나타났다. 이는 300억 달러 이상의 가치가 증발한 셈으로, 시장 전반의 기대감이 크게 꺾였음을 보여준다.

이와 관련해 솔라나 재단 회장 릴리리우는 “블록체인 게임 시대는 돌아오지 않을 것”이라고 강도 높은 의견을 제시해 논란이 일었다. 그는 블록체인 게임이 사용자 확보와 지속성 측면에서 실패했으며, 특히 보상 중심 구조가 게임의 본질적인 재미를 훼손했다고 지적했다. 그의 발언은 메타의 메타버스 투자 축소 흐름과 맞물려 주목받았다.

커뮤니티에서는 당장 다양한 의견이 제시됐고, 반대 의견에는 아나톨리 야코벤코도 포함되어 있었다. 솔라나 공동 설립자 아나톨리는 개발자들에게 이를 반박할 것을 촉구하며 내부 반론을 제기했고, 암호화폐 투자자 닉카터는 P2E 모델을 강하게 비판하며 리우의 주장에 동조하는 모습을 보였다. 이처럼 업계 주요 인사들 사이에서도 웹3 게임의 미래를 둘러싼 의견이 첨예하게 갈리고 있다.

한편 일부에서는 블록체인 게임이 여전히 잠재력을 보유하고 있다고 주장한다. 현재 솔라나 네트워크에는 80여 개 이상의 게임이 운영 중이며, 미지컬 게임즈는 피파 및 퍼지펭귄 IP를 활용한 게임 개발을 이어가고 있다. 이들은 자산 소유권과 수익 모델 혁신이라는 블록체인의 핵심 가치가 여전히 유효하다고 보고 있다.

웹3 게임 완전히 사라질까? 구조적 재편 가능성 높아

이번 논쟁은 단순히 웹3 게임의 흥망을 넘어, 블록체인의 실질적 활용처가 무엇인가라는 근본적인 질문을 던진다. 릴리 리우의 주장처럼 금융 분야는 여전히 블록체인의 핵심 사용 사례로 자리잡고 있는 반면, 게임은 기대만큼의 성과를 내지 못한 것이 사실이다. 이는 기술 중심이 아닌 사용자 경험 중심의 접근이 부족했음을 시사한다.

특히 P2E 모델의 한계는 명확해지고 있다. 사용자들이 재미보다 수익을 목적으로 유입될 경우, 결국 토큰 가치 하락과 함께 생태계가 빠르게 붕괴될 수 있다. 이는 과거 다수의 블록체인 게임 프로젝트가 단기간에 흥행 후 급락한 패턴과도 일치한다.

다만 웹3 게임이 완전히 사라질 가능성보다는, 구조적 재편을 겪을 가능성이 더 크다. 단순한 토큰 보상 중심 모델에서 벗어나, 실제 게임성·IP·커뮤니티 중심으로 진화하는 프로젝트만이 생존할 것으로 보인다. 예를 들어, 최근 오픈한 게임 펏지월드가 그런 맥락에서 극찬을 받았다.

지속적인 업그레이드를 이어가는 솔라나

한편 솔라나는 최근 기술 업그레이드를 이어가며 기관의 관심을 확대하는 모습이다. 대표적으로, 솔라나는 최근 알펜글로우 업그레이드를 완료했다.

이 개선을 통해 거래 최종성 시간이 기존 12초에서 150밀리초 수준으로 단축되며, 이는 80배 가까운 속도 향상을 의미한다. 이러한 퍼포먼스는 일부 중앙화 시스템과 비교해도 경쟁력 있는 처리 속도로 평가된다.

솔라나는 또한 고성능 검증 클라이언트인 파이어댄서를 결합하여, 네트워크 안정성과 확장성도 동시에 강화했다. 이러한 기술적 진보는 디파이, NFT, 게임 등 다양한 분야에서 솔라나 활용도를 높이는 핵심 동력으로 작용할 전망이다.

이처럼 솔라나는 꾸준한 기술적 발전을 보이고 있다. 하지만 웹3 게임에 대한 이번 발언은, 솔라나 게임 생태계 사기에 영향을 미칠거란 우려를 제기하게 만든다. 특히 발언의 주체가 솔라나 재단 회장이라는 점은 논란의 여지가 크다.

블록체인계에는 여전히 많은 개발자들이 있으며, 이들이 선택할 수 있는 네트워크는 솔라나뿐만이 아니다. 어쩌면 이번 발언은, 일부 게임 개발자들에게 새로운 네트워크로 옮겨갈 계기로 작용할 가능성도 있다. 그렇다면 이들이 선택할 수 있는 네트워크에는 무엇이 있을까. 최근 비트코인 하이퍼가 등장함에 따라, 비트코인이 그 선택지로 채택될 가능성을 간과해서는 안된다.

비트코인에서 솔라나의 능력을 발휘하는 레이어2 – 비트코인 하이퍼

비트코인 하이퍼(HYPER)는 세계에서 가장 빠른 레이어2를 표방하는 솔루션이다. 이는 비트코인의 느린 처리 속도와 제한된 기능을 개선하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 솔라나 가상머신을 도입했다. 이런 설계는, 비트코인에서 솔라나 수준의 능력을 발휘하도록 하며, 앞서 언급된 기술적 발전도 예외는 아니다. 이를 테면, 비트코인에서 효율적으로 구현하기 어려웠던 디파이, 대출, NFT, 밈코인 같은 활용사례가 추가되며, 무엇보다도 P2E 게임 구동도 가능해진다.

이 프로젝트는 비트코인을 정산 레이어로 유지하여, 생태계가 비트코인 고유 보안성을 고스란히 유지하도록 한다. 덕분에 최근 다양한 유틸리티 디앱에서 단점으로 꼽혔던 보안 문제가, 비트코인 하이퍼 생태계에서는 철저히 배제된다.

사용자는 캐노니컬 브리지를 통해 비트코인을 레이어2로 이동시켜, 래핑된 토큰을 활용할 수 있다. 사용자의 토큰은 메인넷에 잠금되고, 레이어2 활동 후 언제든지 다시 인출할 수 있다. 생태계 네이티브 토큰 HYPER 또한 다양한 목적으로 활용된다. 토큰은 네트워크 수수료, 거버넌스, 스테이킹 목적으로 활용된다. 이러한 설계는 지갑에 방치되어 있던 비트코인에 새로운 활용처를 제시할 뿐만 아니라, HYPER 토큰 수요 또한 덩달아 오를 수 있도록 한다.

비트코인 하이퍼는 현재 프리세일을 진행하고 있으며, 단기간에 3200만 달러 이상을 모금할 만큼 큰 인기를 누리고 있다. 최근 가상화폐 시장 상황이 좋지 않지만, 만약 시장 회복에 맞춰 출시될 경우 상당한 상승 잠재력을 기대할 수 있다. 구매자는 공식 웹사이트에서 지갑을 연결하여 구매할 수 있고, 곧바로 스테이킹을 통해 37% APY 보상 획득도 가능하다.

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