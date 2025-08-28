솔라나 전망: 반에크, 솔라나 스테이킹 ETF 신청…. 솔라나 가격 1,000$ 돌파할까?

This content is provided by a sponsor

대형 자산운용사 반에크(VanEck)는 최근 미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)에 신규 상품 신청서를 제출했다고 밝혔다. 이번 신청서는 지토솔(JitoSOL)로 지원되는 현물 솔라나(SOL) 상장지수펀드(ETF)로, 규제된 거래소에 유동 스테이킹 토큰을 도입하려는 첫 시도라는 점에서 의미가 있다.

해당 소식으로 인해 솔라나 가격은 212달러(약 29만6천 원) 수준에서 거래되고 있으며, 일부 애널리스트들은 이번 암호화폐 사이클에서 솔라나 가격이 1,000달러(약 139만6천 원)에 도달할 수 있을 것으로 전망하고 있다.

유동 스테이킹의 새로운 시대

기존의 현물 ETF 상품들은 기초 자산이 되는 토큰의 현물 가격을 직접 추종한다. 반면, 반에크의 제안은 솔라나 블록체인을 기반으로 하는 유동 스테이킹 토큰인 지토솔을 포함하고 있다.

Huge news today for Jito, Solana, and defi in the US! The @vaneck_us JitoSOL ETF S-1 was just published – this will be the first 100% LST ETF! We've long said a 100% staked ETF will offer investors the best product and we're excited to see @vaneck_us pushing forward here 🫡 pic.twitter.com/nx0UyjYvlK — buffalu (@buffalu__) August 22, 2025

현재 최소 9개의 솔라나 기반 ETF 상품 신청서가 규제 당국의 승인을 기다리고 있다.

반에크의 첫 번째 현물 솔라나 ETF가 VSOL이라는 티커로 DTCC 웹사이트에 등장하면서 규제 당국의 승인 절차가 진행되고 있다는 것이 알려졌다.

솔라나 코인 가격 분석: 목표가는 1,000달러

솔라나 가격은 188달러(약 26만2천 원) 부근에서 지지대를 다지고 상승형 삼각형 패턴을 형성했다.

단기 저항선은 205달러(약 28만6천 원) 부근에 형성되어 있었으며, 이를 상향 돌파하며 강한 상승 모멘텀을 받았다.

주요 돌파 목표가는 350달러(약 48만8천 원), 500달러(약 69만8천 원), 750달러(약 104만7천 원), 그리고 1,000달러(약 139만6천 원)다. 현재 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 48.9 수준으로 균형을 이루고 있다. 이는 추가적인 상승 여력을 의미한다.

이동평균 수렴확산 지표(MACD: Moving Average Convergence Divergence)는 상승 교차 신호가 형성되고 있다는 것을 보여주며, 7월부터 이어진 상승 추세선이 유지되고 있어 돌파 랠리 가능성이 강화되고 있다.

솔라나, 1,000달러 돌파 가능성은?

솔라나 가격이 크게 오를 수 있는 목표 가격이 설정되어 있고, 다수의 대형 금융기관들이 솔라나 토큰을 지지하고 있어 투자자들은 큰 수익을 기대할 수 있다. 현재 솔라나 현물 ETF 신청 건 9개가 승인을 기다리고 있으며, 솔라나가 1,000달러(약 139만6천 원)를 향해 상승하는 시나리오가 구체화되고 있다.

솔라나의 경우 1,000달러(약 139만6천 원)에 도달하는 것은 ‘가능성의 문제가’가 아니라 ‘시기의 문제’로 여겨지고 있다.

솔라나 랠리 시작 – 스노터 토큰 사전 판매 열기

솔라나 가격은 사상 최고가를 갱신할 가능성이 있다. 이와 중에 스노터(SNORT) 프로젝트가 텔레그램 기반 트레이딩 봇을 소개하며 투자자들의 관심을 끌고 있다. 스노터 봇은 온체인 거래를 더 빠르고, 간단하고, 안전하게 수행할 수 있도록 설계됐다.

해당 프로젝트는 현재 진행 중인 사전 판매를 통해 347만 달러(약 48억 4,400만 원)를 모금했으며, 암호화폐 투자자들이 몰리고 있다.

스노터 봇은 거래 처리 속도가 빠른 솔라나 블록체인에서 먼저 출시되며, 이후 이더리움(ETH) 블록체인과 BNB 체인 등으로 확장될 예정이다.

스노터 프로젝트는 초보자들에게는 손쉽게 이용할 수 있는 인터페이스를, 숙련된 투자자들에게는 고급 트레이딩 기능을 제공함으로써 차별화된다.

또한 스노터 토큰 보유자들은 거래 수수료 할인, 스테이킹 보상, 고급 트레이딩 기능 등의 특별한 기능을 사용할 수 있다.

초기 투자자들은 스테이킹을 통해 129%에 달하는 예상 보상률을 받을 수 있다.

스노터 토큰의 현재 판매 가격은 0.1025달러(약 143원)다. 공식 스노터 프로젝트 웹사이트에 접속하거나 암호화폐 지갑 베스트 월렛(Best Wallet)을 연결하면 토큰을 구매할 수 있다.

다른 암호화폐 혹은 신용카드를 통해 결제할 수 있다. 가격 인상까지 1시간 남았다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.