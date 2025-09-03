토큰6900, 상장 임박…SPX6900 뒤이을 초대형 밈코인 되나

This content is provided by a sponsor

토큰6900(T6900)의 거래소 상장이 이제 하루 앞으로 다가왔다. 커뮤니티에서는 가격이 본격적으로 오르기 전에 비교적 저렴하게 매수할 수 있는 마지막 기회라는 기대와 함께 SPX6900처럼 수만 퍼센트 급등할 수 있다는 전망도 나오고 있다.

이 프로젝트는 미국 금융시장을 풍자하는 동시에 월가의 경직된 저수익 구조와 달리 자유롭고 해방적인 대안을 제시한다는 점에서 의미를 가진다. 단순히 웃고 넘기는 밈코인이 아니라 메시지를 담은 시도인 셈이다.

내부자들이 이익을 독식하는 구조에 지쳤다면, T6900은 충분히 관심을 끌 만하다. SPX6900이 S&P와 같은 자산을 추종하지 않고 그 자체로 분위기와 감정을 담아냈듯, T6900 역시 투자자들의 월가에 대한 분노와 풍자를 ‘바이브 유동성(vibe liquidity)’이라는 독특한 방식으로 시장에 풀어내고 있다.

Token 6900 tiiiiime. Presale ended. Final chance. Token launch: Wednesday. 3rd. 2pm. pic.twitter.com/XzI1EwcSQJ — Token6900 (@Token_6900) August 28, 2025

SPX6900의 성공을 잇는 T6900, 밈코인에서 10억 달러 자산으로

전통 금융은 종종 실체 없는 가치를 만들어낸다는 비판을 받아왔다. 토큰6900은 이런 시각과 달리 밈코인을 매개로 커뮤니티의 참여와 관심에서 가치를 끌어내려 한다.

틱톡이나 유튜브가 사용자들의 활동과 확산으로 막대한 수익을 만들어낸 것처럼 밈코인도 집단적인 움직임 속에서 힘을 얻는다. T6900은 이러한 디지털 경제의 특성을 보여주는 사례라 할 수 있다.

암호화폐 시장에서 개인 투자자와 소액 트레이더는 오래전부터 거대 금융 세력에 맞서고자 하는 열망을 공유해왔다. T6900은 이 정서를 밈코인의 형식으로 담아내며, 단순한 풍자를 넘어 하나의 대안적 메시지를 전한다.

SPX6900이 밈코인의 가능성을 증명했다면, T6900은 그 뒤를 이어 대형 프로젝트로 성장하는 것을 목표로 한다. 커뮤니티의 확산을 성장 동력으로 삼아 장기적으로는 10억 달러 규모의 밈코인으로 자리매김하겠다는 비전을 내세운다.

Dedicated Believers will Outperform everyone. pic.twitter.com/g98dHCIn5D — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) September 1, 2025

토큰6900, 350만 달러 모금 눈앞… SPX6900 열풍 재현할까

프리세일 종료까지 24시간도 채 남지 않은 가운데, T6900의 모금액은 350만 달러에 근접했다. 투자자들 사이에서는 상장 이후 수익 가능성에 대한 기대가 커지고 있다.

T6900은 웹사이트 디자인이나 X 게시물에 등장하는 탑 기어의 스티그(Stig)를 연상시키는 캐릭터 등에서 SPX6900과 유사한 분위기를 보여준다. 이 때문에 일명 ‘무라드 코인’과 비교되기도 한다.

SPX6900은 2023년 암호화폐 인플루언서 무라드 마흐무도프(Murad Mahmudov)의 지지를 받으며 $0.0001776에서 $1.08까지 크게 올랐다. 이는 코인마켓캡 기준 약 4,140만 퍼센트에 해당하는 상승률로, 당시 무라드가 밈코인 슈퍼사이클을 언급한 배경이기도 하다.

T6900, 상장 24시간 전… 마지막 매수 기회

토큰6900(T6900) 프리세일 종료가 하루 앞으로 다가왔다. 마지막 단계의 판매 가격은 0.007125달러로 확정됐으며, 거래소 상장은 9월 3일 수요일 오후 2시(UTC)에 진행된다. 같은 시각에 토큰 클레임도 가능해진다.

참여자는 프리세일 동안 T6900을 스테이킹해 보상을 받을 수 있다. 12개월 예치 기준 연 27%의 수익률이 제공되고, 실제 수치는 스테이킹 참여 규모에 따라 달라진다.

토큰은 프리세일 웹사이트나 베스트 월렛 앱 내 ‘출시 예정 토큰’ 메뉴에서 구매할 수 있다. 베스트 월렛은 최근 월렛커넥트 인증을 획득하면서 안전성과 편의성을 강화했다. 앱은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 무료로 다운로드 가능하다.

더 자세한 업데이트 소식은 토큰6900 X 공식 계정과 인스타그램 채널을 통해 확인할 수 있다.

