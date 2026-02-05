이더리움이 해결하지 못한 암호화 종말 리스크, 큐원(qONE)이 해결한다

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

이더리움은 암호화폐 시장에서 가장 신뢰받는 스마트 컨트랙트 플랫폼임을 이미 증명했다. 어떤 네트워크도 이더리움의 검증자 수나 감사 기준을 따라오기 어렵다. 그러나 여전히 해결되지 않은 치명적인 약점이 하나 존재한다. 바로 양자 컴퓨터가 등장할 경우, 모든 ETH 지갑과 트랜잭션을 보호하는 암호 체계가 붕괴될 수 있다는 점이다.

qONE($qONE)은 2월 5일 출시되며, 이더리움이 제공할 수 없는 해답을 제시한다. Q-Day가 도래하기 전에 자산을 보호하는 양자 내성 인프라를 이미 구현했다는 점이다.

이더리움의 보안은 고전 암호 체계에 머물러 있다

이더리움은 실질적인 네트워크 강도와 탈중앙화를 기반으로 정상에 올랐다. 수천 개의 검증자가 지분증명(PoS) 시스템을 유지하고 있으며, 기관급 디파이와 토큰화 영역에서는 저렴하거나 빠른 대안보다 검증된 이력이 더 큰 신뢰를 제공한다.

그러나 구조적 강점이 암호학적 취약성을 해결해주지는 않는다. 이더리움은 ECDSA 서명 방식을 사용하고 있으며, 이는 양자 컴퓨터에 의해 깨질 수 있는 구조다. 로드맵에는 포스트-퀀텀 대안에 대한 연구가 포함돼 있지만, 실제 전환 일정은 여전히 불투명하다. 위협은 이론적인 문제가 아니다. 업계에서는 빠르면 2028년에도 양자 공격이 가능하다고 경고하고 있다.

이더리움의 탈중앙성과 감사 문화는, ‘Shor’ 알고리즘이 실질적으로 작동하는 양자 컴퓨터 앞에서 개인 키를 보호하지 못한다. 전환이 지연될수록 노출 위험은 커진다. 이미 ‘지금 수집하고, 나중에 해독하는’ 방식의 공격은 장기 보유자들에게 실질적인 위협이 되고 있다.

qONE이 제공하는 양자 내성 보안 기술

qONE은 하이퍼리퀴드 체인에서 출시된 최초의 양자 내성 토큰이다. NIST 승인 포스트-퀀텀 암호 기술과 영지식 증명(ZK Proof)을 결합해 온체인 트랜잭션을 검증한다. qONE 보안 프로토콜은 이더리움, HYPE, USDT, USDC를 포함한 모든 스마트 컨트랙트 기반 자산을 보호할 수 있다. 여기에 Quantum-Sig 지갑 기술이 추가적인 검증 계층을 제공해, 양자 컴퓨터로도 뚫을 수 없는 보안을 구현한다.

이 프로토콜은 이중 서명 검증 구조로 작동한다. 기존 개인 키로 일반적인 서명을 수행한 뒤, 추가로 양자 내성 서명이 반드시 승인돼야 트랜잭션이 완료된다. 사용 경험은 기존과 동일하게 유지하면서도 보안 수준은 포스트-퀀텀 기준으로 끌어올린다. 설령 양자 컴퓨터가 기존 키를 해독하더라도, 양자 내성 계층이 무단 접근을 차단한다.

qONE은 NIST 승인을 받은 암호 엔진이자 미국 특허를 보유한 IronCAP™ 기술을 기반으로 한다. 이 기술은 이미 Hitachi, PwC, Thales 등 글로벌 기업 환경에서 실제로 사용되고 있다. 2025년 진행된 독립 감사에서는 솔라나 기반의 개념 검증이 실제 블록체인 환경에서 정상적으로 작동함이 확인됐다.

$qONE 토큰은 생태계 전반을 구동하는 핵심 자산이다. 양자 팩터 인증 활성화, 이중 서명 트랜잭션 검증 비용으로 사용된다. B2B 고객은 Quantum-Sig 지갑 기술을 통합할 때 대량 검증 비용을 $qONE으로 지불한다. 스테이킹을 통해 프로토콜 접근 권한이 열리며, 토큰 보유자는 업그레이드, 수수료 구조, 보안 정책에 대한 거버넌스 투표에 참여한다.

qONE이 겨냥하는 200억 달러 규모의 시장

qLABS의 목표는 암호화폐 시장 내 주요 스마트 컨트랙트 자산의 2%를 보호하는 것이다. 단순 계산으로도 약 200억 달러 규모에 해당한다. 현재 이더리움 기반 토큰에는 1조 달러 이상의 가치가 묶여 있으며, 그 대부분은 양자 컴퓨터에 취약한 암호 체계 위에서 작동하고 있다.

자본은 이미 양자 안전 기술로 빠르게 이동하고 있다. 2024년 한 해 동안 벤처 자금 21억 달러가 해당 분야에 유입됐으며, 2025년 투자 약정액은 이미 100억 달러를 넘어섰다. 포스트-퀀텀 보안 시장은 2024년 3억 200만 달러에서 2029년 18억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다.

qONE 토큰 세일은 이러한 위기 인식이 본격화되는 시점에 시작된다. 암호화 시대의 종말이라고 불리는 Q-Day는 2030년 이전으로 예상되며, 미국 SEC 산하 크립토 태스크포스는 2028년 도래 가능성도 경고하고 있다. 대응할 수 있는 시간은 점점 줄어들고 있다.

양자 내성 기술을 담은 차세대 토큰 큐원, 2월 5일 사전판매 개시

qONE 프리세일은 2월 5일 오후 2시(UTC)에 시작된다. 퍼블릭 라운드는 1천만 달러 밸류에이션 기준으로 20만 달러가 배정되며, 토큰 생성 시점(TGE)에 100% 언락된다. 커뮤니티 라운드는 800만 달러 밸류에이션 기준 최대 36만 달러가 배정되며, TGE 시 15% 언락 후 12개월 베스팅이 적용된다. 이미 1,300만 달러 이상의 관심 자금이 등록된 상태다.

총 공급량은 10억 개로 고정돼 있다. 커뮤니티 에어드랍이 28%, 유동성 공급이 39%를 차지한다. 팀 물량은 6개월 클리프 이후 30개월 이상에 걸쳐 베스팅된다. 초기 매도 압력을 제한하고 장기적인 이해관계 정렬을 우선한 구조다. 지갑당 최대 참여 한도는 5만 달러이며, 선착순으로 배정된다.

이 알트코인은 현재 가장 빠르게 성장하는 레이어1인 하이퍼리퀴드에서 출시된다. 사전판매는 이더리움 메인넷의 USDC, USDT와 HyperEVM의 HYPE를 통해 참여할 수 있다. 초과 신청분은 환불되며, 조건은 고정이다.

지금 qONE이 주목받는 이유

이더리움은 네트워크 탈중앙화 측면에서는 뛰어나지만, 양자 취약성이라는 근본 문제를 해결하지 못한다. qONE은 기존 체인을 그대로 활용하면서도, 마이그레이션 지연 없이 양자 내성 보안을 제공한다. 기술은 특허와 감사로 검증됐으며, 확장 준비도 완료됐다. 이번 프리세일은 양자 시대에 온체인 가치를 보호하는 유일한 토큰에 대한 초기 접근 기회다.

포스트-퀀텀 보안 시장은 빠르게 성장 중이며, qONE은 해당 분야에서 선도적 위치를 확보하고 있다. Q-Day 이전 가장 기술적으로 뛰어난 유망 알트코인을 찾는 투자자라면, 2월 5일 시작되는 qONE 프리세일은 중요한 진입 시점이 될 것이다.

