비트코인 가격 조정… BTC 하이퍼는 천만 달러 ICO 달성

비트코인의 가장 빠른 레이어2 체인 중 하나인 비트코인 하이퍼(HYPER)가 최근 ICO에서 1,000만 달러를 돌파했다.

비트코인은 지난 8월 14일 124,457달러로 사상 최고가를 기록한 뒤 현재 소폭 하락하여 118,000달러 선에서 거래되고 있다. 그러나 이를 곧바로 약세 신호로 해석하기는 어렵다.

시장에서는 이번 하락을 강세장 전환을 앞둔 건전한 조정으로 바라보는 분위기가 우세하다. 그리고 이 흐름의 중심에는 비트코인 하이퍼가 있다.

최근의 변동성은 레버리지 확대에서 기인한 것으로 풀이된다. 다만 이 정도 수준의 되돌림은 오히려 매수 기회로 해석된다.

미국 도매물가 상승률이 예상보다 빠르게 오름에도 불구하고, 연준에 대한 금리 인하 압박은 여전히 이어지고 있다. 이는 암호화폐와 같은 위험자산에 긍정적인 요인으로 작용한다. 여기에 정책적 성과와 기관 수요까지 더해지며 시장 환경은 여전히 우호적이다.

비트코인 하이퍼는 비트코인 생태계를 실질적으로 확장하며 미래 화폐로서의 기능을 강화하는 데 초점을 맞춘 프로젝트다.

단순한 비전 제시에 머무르지 않고, 롤업 아키텍처를 기반으로 솔라나 프로그램을 네이티브 실행하는 등 기술적 성과를 거뒀다. 사실상 비트코인을 위한 애플리케이션 레이어로 자리매김하고 있는 셈이다.

현재 HYPER 토큰은 0.012755달러에 거래되고 있으며, 약 24시간 뒤 프리세일 다음 단계에서 가격이 인상될 예정이다.

비트코인 하이퍼, 솔라나 체인급 성능 제공

월가를 비롯한 글로벌 기업들은 비트코인의 회복력과 그 기반 기술의 실용성에 점점 더 매료되고 있다.

이 흐름은 경쟁 네트워크인 이더리움과 솔라나에서도 뚜렷하게 드러난다. 이더리움은 다양한 디파이(DeFi) 프로젝트의 토대이자 주요 스테이블코인의 중심지로 자리 잡았고, 산업계와 금융권은 블록체인 기술이 전반적인 비용 절감과 효율성 향상에 기여할 수 있다는 점을 다시 평가하고 있다.

비트코인 하이퍼의 기반이 되는 블록체인인 솔라나는 이더리움보다 월등히 빠른 성능을 갖추고 있어 이 흐름 속에서 핵심 수혜자로 부각될 가능성이 크다. 사실상 ‘모든 자산의 토큰화(Tokenization of Everything)’가 본격적으로 전개되고 있는 셈이다.

이러한 전개 속에서 솔라나의 SOL 토큰은 지난주 200달러를 돌파한 뒤 현재 186.7달러로 소폭 조정됐다. 그러나 이번 주 시장이 남긴 핵심 메시지는 비트코인의 지배력이 약화되는 사이 주요 알트코인들이 사상 최고가 경쟁에 가세하고 있다는 점이다.

이번 알트코인 열풍은 단순한 FOMO(놓칠까 두려운 심리)에 의한 투기라기보다, 암호화폐가 초기 참여자들에게 실질적인 가치를 제공할 수 있는 시점에 다다랐다는 계산에 따른 움직임이다. 이러한 분위기 속에서 비트코인 하이퍼에 대한 관심이 커지고 있다.

비트코인은 이더리움이나 솔라나처럼 탈중앙화 애플리케이션을 위한 스마트 계약을 직접 실행하지는 못하지만 여전히 가장 크고 안전한 네트워크로서 핵심적인 위치를 지킨다. 비트코인 하이퍼는 여기에 더해 비트코인을 ‘디지털 금융의 중심’으로 전환시킬 가능성을 보여준다.

가치 저장 수단으로는 확고히 자리 잡은 비트코인이지만, 본래 목표였던 디지털 현금의 역할에서는 정체 상태에 머물러 있었다. 비트코인 하이퍼는 솔라나의 속도와 효율성을 접목해 비트코인 위에서 작동하는 초고속 레이어2 체인을 구현함으로써 이 한계를 돌파한다.

이제 비트코인은 단순한 가치 저장 수단을 넘어 일상 결제 수단으로 확대될 수 있으며, 동시에 법정화폐의 가치 절하에 대응하는 안전 자산으로서의 지위도 강화된다.

또한 비트코인 하이퍼는 솔라나 가상 머신(SVM)의 확장성을 적극적으로 도입해 비트코인의 느린 처리 속도와 높은 거래 수수료 문제를 해소했다. 결과적으로 소액 결제부터 대규모 자금 이동까지 빠르고 저렴하게 처리할 수 있는 환경이 마련되었다.

새로운 금융 시대로 연결하는 비트코인 하이퍼

고래 투자자들이 비트코인 하이퍼의 비전에 속속 합류하고 있다. 최근 한 건의 거래에서는 약 15만 달러 규모의 매수가 포착됐다. 업계 관계자들은 HYPER가 비트코인에 열어주는 ‘프로그래머블 머니(Programmable Money)’의 잠재력에 주목하며 점차 관심을 넓히고 있다.

비트코인 하이퍼의 작동 원리는 브리지(bridge)에 있다. 브리지는 서로 다른 블록체인을 연결해 상호 운용성을 제공하고, 비트코인 하이퍼를 비트코인 생태계와 이어준다.

비트코인은 이 레이어2 전체를 보완하는 토대가 된다. 브리지에 예치된 BTC는 동일한 수량의 래핑된 비트코인(WBTC)으로 발행된다. 이 토큰은 생태계 내 다양한 애플리케이션에서 사용되는 주요 통화다.

WBTC는 디파이(DeFi), 결제, 밈코인, 게임 등 여러 탈중앙화 애플리케이션에 활용된다. 모든 거래는 비트코인 네트워크라는 가장 안전하고 탈중앙화된 구조 위에서 보장된다.

사용자가 메인 비트코인 네트워크에서 원래의 BTC를 다시 찾고자 할 때는 보유한 WBTC를 소각(burn)하면 된다. 그러면 브리지에 잠겨 있던 BTC가 해제된다.

비트코인 하이퍼는 이러한 복잡한 절차를 사용자에게 드러내지 않도록 설계됐다. 결과적으로 누구나 손쉽게 비트코인을 프로그래머블 자산으로 활용하고, 기업과 전자상거래에 적합한 거래 레이어로 이용할 수 있게 된다.

HYPER 토큰 사용 사례

비트코인 결제 시장은 2031년까지 3.7조 달러 규모로 성장할 것으로 전망된다. 비트코인 하이퍼가 이 가운데 극히 일부만 점유해도 수십억 달러의 가치를 창출할 수 있다는 의미다. 이러한 성장 가능성은 HYPER 토큰을 주목해야 할 필수 자산으로 부각시키는 핵심 이유다.

HYPER 토큰은 네트워크의 기본 통화로서 여러 용도를 지닌다. 주요 활용 범위는 다음과 같다:

거래 수수료 : 레이어2에서 전송, 스마트 계약 실행, 디앱(dApp) 이용 시 가스비 지불에 사용된다.

: 레이어2에서 전송, 스마트 계약 실행, 디앱(dApp) 이용 시 가스비 지불에 사용된다. 스테이킹 : 보유자는 HYPER를 스테이킹해 보상을 얻을 수 있다.

: 보유자는 HYPER를 스테이킹해 보상을 얻을 수 있다. 생태계 액세스 : 일부 디앱, 디파이 프로토콜, 프리미엄 서비스 이용에 HYPER가 사용되며, 보유량에 따라 차등 기능이 제공된다.

: 일부 디앱, 디파이 프로토콜, 프리미엄 서비스 이용에 HYPER가 사용되며, 보유량에 따라 차등 기능이 제공된다. 개발자 지원 및 인센티브 : 개발자는 HYPER를 통해 배포된 스마트 계약에서 자금 지원을 받거나 수수료 할인 혜택을 얻을 수 있다.

: 개발자는 HYPER를 통해 배포된 스마트 계약에서 자금 지원을 받거나 수수료 할인 혜택을 얻을 수 있다. 거버넌스: 향후 DAO 출범 시 의사 결정과 투표 권한이 부여된다.

비트코인 하이퍼 투자자들은 프로젝트가 비트코인에 가져올 변화 가능성과 HYPER 토큰의 실질적 활용 가치에 동시에 주목하고 있다.

이 가치 제안은 HYPER 수요를 자연스럽게 확대하는 구조를 만든다. 암호화폐 생태계에서 비트코인이 차지하는 핵심적 위치까지 고려하면, 비트코인 하이퍼의 매력은 한층 분명해진다.

이러한 이유로 암호화폐 유튜브 인플루언서 크립토 게인즈(Crypto Gains)는 14만 9천 명의 구독자들에게 비트코인 하이퍼를 주목할 것을 권하고 있다.

비트코인 하이퍼를 주목해야 하는 이유

투자자들은 비트코인 하이퍼를 매수한 뒤 바로 스테이킹에 참여해 최대 104%의 보상을 받을 수 있다.

거래소 상장 전 토큰을 미리 확보하고 싶다면 공식 웹사이트에서 SOL, ETH, USDT, USDC, BNB 또는 은행 카드를 이용해 구매하면 된다.

더 편리한 참여 방법으로는 베스트 월렛(Best Wallet)이 있다. 이 앱은 웹3 비수탁형 지갑이자 월렛커넥트(WalletConnect) 인증 지갑으로, HYPER는 이미 ‘출시 예정 토큰(Upcoming Tokens)’ 섹션에 등록돼 있다. 투자자는 이곳에서 토큰을 상장 전에 미리 매수하고, 출시 후에도 손쉽게 관리와 청구가 가능하다.

최신 소식과 개발 진행 상황은 비트코인 하이퍼의 텔레그램과 X 공식 계정을 통해 확인할 수 있다.

비트코인 하이퍼 방문하기

