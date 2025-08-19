개구리 밈코인 월스트리트 페페(WEPE), 5,000개 NFT 무료 에어드랍… 8월 22일부터 진행 예정

This content is provided by a sponsor

월스트리트 페페(Wall Street Pepe, WEPE)가 마침내 첫 번째 NFT 컬렉션 출시 일정을 확정했다. 프로젝트 측은 오는 8월 22일 총 5,000개의 NFT를 무료로 배포할 예정이며, 배포 대상은 화이트리스트에 등록된 사용자로 한정된다. 알파 챗(Alpha Chat) 멤버와 퀘스트 참가자, 주요 기여자, 제휴 프로젝트가 우선적으로 배정받는다.

현재 WEPE는 온체인 보유자 수가 8만 명을 넘어섰고, 소셜 미디어를 통한 캠페인과 밈 콘텐츠 확산으로 커뮤니티 영향력을 빠르게 확대하고 있다.

이번 NFT 드롭은 단순한 보상이 아니라 WEPE가 지향하는 정체성을 강화하고, 고래 중심의 기존 암호화폐 시장과 차별화된 커뮤니티 주도 문화를 보여주는 중요한 전환점이 될 것으로 평가된다.

커뮤니티가 주도하는 WEPE NFT 민팅

게임스탑(GameStop)을 살린 주체가 월스트리트가 아닌 레딧(Reddit)이었듯, WEPE NFT 컬렉션 역시 철저히 커뮤니티의 힘으로 만들어졌다.

출발점은 WEPE 아미였다. 더 많은 주목을 원한 이들은 소셜 미디어에서 적극적으로 움직이며 함께 만든 브랜드를 더 깊게 표현할 방법을 찾아냈다.

그리고 팀은 3개월간 조용히 준비한 끝에 커뮤니티의 충성심에 보답할 첫 NFT 컬렉션을 마련했다. 활발히 활동한 멤버들에게는 화이트리스트 우선권이 주어지고, 신규 사용자는 웹3 대표 플랫폼인 퀘스트N(QuestN)의 오픈 퀘스트 캠페인을 통해 참여할 수 있다.

이번 컬렉션은 5,000개 한정으로 발행된다. 모든 NFT는 절차적 알고리즘으로 제작되며, 일부는 단 한 번만 발행되는 희귀 에디션으로 제공된다. 이번 드랍은 퍼블릭 세일을 거치지 않고 화이트리스트 전용 무료 민팅 방식으로만 진행된다.

알파 챗(Alpha Chat) 멤버: 1,000개 슬롯

퀘스트N 참여자: 1,500개 슬롯

커뮤니티 활성화 기여자: 1,000개 슬롯

파트너십 및 크로스 커뮤니티 협업: 1,000개 슬롯

팀 보관용 및 향후 보상(추후 공개): 500개 NFT

🔒 A secret vault.

🔑 5,000 keys.

✨ 8 of them… just escaped. 🚀 On August 22nd, the vault opens for good. 🏆 Grab yours before history locks them away forever. Free mint. Whitelist only. LFG.💎🔥🪙

⚔️🐸⚔️#WEPE #NFTDrop #memecoin pic.twitter.com/tBYFp9sfSx — SpartanOfWepe⚔️🐸⚔️ | $WEPE Chad (@WEPEsoldier) August 12, 2025

NFT를 보유하면 WEPE 알파 챗에 참여할 수 있고, 내부자 커뮤니티 특전과 향후 독점 이벤트 기회가 주어진다. 이는 단순한 보상이 아니라 시장 신호가 공유되고 새로운 문화가 만들어지는 무대에 직접 합류한다는 의미이다.

10만 명 참여한 WEPE 군대, 커뮤니티 협업으로 영향력 확대

퀘스트N 캠페인 출범 이후 월스트리트 페페는 10만 명이 넘는 참여자와 1,600만 건 이상의 조회수를 기록하며 올해 가장 주목받는 밈 커뮤니티 중 하나로 자리 잡았다.

알파 챗(Alpha Chat)을 기반으로 한 WEPE 군대의 성장세도 가파르다. 커뮤니티 내에서 보고된 누적 수익률은 1,500%를 넘어섰으며, 단일 거래에서 700%에 달하는 성과가 나오기도 했다

+700%

45days

+$25mill mc and counting

Alpha Chat is printing

Community is crushing it$WEPE army marches forward

LFG! 🐸⚔️ pic.twitter.com/orziCU9BH7 — Wall Street Pepe (@WEPEToken) July 20, 2025

다가오는 NFT 민팅을 앞두고 참여 열기는 더욱 고조되고 있다. 이 과정에서 크로스 커뮤니티 협업이 활발히 전개되는 등 WEPE의 인지도는 웹3 전반으로 확산되고 있다.

최근에는 더 데일리 알파(The Daily Alpha), 더 파운드리(THE FOUNDRY)와의 파트너십을 통해 NFT 무료 민팅 화이트리스트가 제공됐고, 얍갓(YapGod), 왓에버맨(whateverman)과의 협업을 통해서도 각 커뮤니티가 화이트리스트 접근 권한을 확보했다.

Big up to @theyapgods and @what3verman, our newest collab 🐸🏆 All YapGod members just landed themselves a WEPE NFT free mint whitelist 🎉 There’s another 10 spots up for grabs right now! To enter: 1 Follow @WepeToken , @theyapgods , @what3verman

2 Like and Retweet this… pic.twitter.com/iYW7ihyaPu — Wall Street Pepe (@WEPEToken) August 14, 2025

높아지는 기대감과 강력한 커뮤니티 결집력은 WEPE를 단순한 투자 자산을 넘어 커뮤니티가 주도하는 웹3 문화 아이콘으로 만들어가고 있다.

실제로 지난 3개월 동안 프로젝트는 알파 챗의 트레이딩 시그널뿐 아니라 토큰 자체 성과로도 입지를 다졌고, 같은 기간 토큰은 최대 579% 상승을 기록했다..

WEPE, 8월 22일 최대 규모 커뮤니티 행사 예고

WEPE 군대는 웹3에서 가장 활발한 밈 커뮤니티 가운데 하나로 자리 잡았다. 오는 8월 22일 진행되는 5,000개 한정 무료 NFT 민팅은 이러한 성장세를 보여주는 또 하나의 분기점이 될 전망이다.

프로젝트는 크로스 커뮤니티 협업과 빠르게 확장되는 알파 챗, 그리고 이미 입증된 토큰 성과를 기반으로 새로운 전환점을 맞이하고 있다.

최신 소식과 이벤트는 월스트리트 페페의 X 공식 계정과 텔레그램 채널에서 확인할 수 있다. 또한 민팅 관련 세부 정보는 공식 웹사이트에서 순차적으로 공개될 예정이다.

월스트리트 페페 방문하기

