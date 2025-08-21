월스트리트 페페(WEPE) 솔라나 진출 후 40% 급등… 커뮤니티 주도 가치 상승

This content is provided by a sponsor

밈코인 프로젝트 월스트리트페페(Wall Street Pepe, WEPE)가 솔라나 네트워크 진출을 공식화하며 이더리움에서 5억 개 이상의 토큰을 소각했다.

이번 소각은 듀얼체인 메커니즘에 따라 진행된 것으로, 이더리움 체인 내 공급을 점차 줄이며 밈코인 거래에 더 적합한 솔라나로 무게를 옮기기 위한 과정이다.

솔라나에서 신규 WEPE가 발행될 때마다 이더리움에서 같은 수량이 소각되어 공급을 압축하고 가치를 보존하는 효과를 동시에 노린다.

이번 5억 개 소각은 본격적인 솔라나 전환의 시작을 알리는 조치로, WEPE가 밈코인 시장 내 입지를 강화하고 향후 NFT 통합 기반을 다지는 계기가 될 전망이다.

커뮤니티는 8월 22일 출시되는 무료 민팅 NFT 컬렉션을 통해 첫 경험을 하게 된다. 이번 NFT는 WEPE 아미(Army)가 직접 기획한 것으로, “커뮤니티에 의해, 커뮤니티를 위해”라는 프로젝트 철학을 잘 보여준다.

WEPE는 이번 변화를 반영하듯 지난 하루 동안 40.94% 급등했다. 화요일 대규모 물량을 처분했던 주요 보유자가 곧바로 재매수에 나선 것은 시장의 신뢰가 회복되고 있음을 시사한다.

토큰 소각에 나선 월스트리트페페, 그 배경은?

월스트리트페페의 솔라나 확장은 고정 공급량 2,000억 개를 유지하는 균형 메커니즘 위에서 진행된다. 솔라나에서 신규 토큰이 발행될 때마다 동일한 수량이 이더리움에서 소각돼, 기존 보유자의 가치를 희석시키지 않고 오히려 고정된 공급 내에서 집중시키는 효과를 낸다.

실제로 화요일 출시 이후 5억 개 넘는 WEPE가 이미 이더리움에서 소각되며 솔라나 WEPE 수요가 ETH 측 공급 축소로 이어지고 있음을 보여주었다.

결과적으로 전체 공급량은 변하지 않으며, 투자자의 가치는 보호되는 동시에 유동성과 활용성은 점차 솔라나로 옮겨가게 된다.

현재 진행 중인 얼리 액세스 단계에서는 ETH로 WEPE를 매수하면 이더리움에서 실시간 소각이 발생한다. 반면 SOL, USDC, 카드 결제를 통한 매수는 토큰 생성 이벤트(TGE) 시점에서 솔라나 발행과 동시에 같은 수량이 이더리움에서 소각된다. 이 메커니즘은 ETH 기반과 SOL 기반 WEPE의 가치를 동일하게 유지하도록 설계됐다.

또한 중앙화 거래소에서는 WEPE가 단일 티커로 거래되기 때문에 체인 간 단기 가격 차이는 트레이더들의 차익거래로 빠르게 조정된다. TGE 이후에도 동일한 메커니즘이 작동해 솔라나에서 신규 물량이 발행될 때마다 이더리움에서 같은 양이 소각된다. 결과적으로 전체 공급량은 변하지 않으며, 투자자의 가치는 보호되는 동시에 유동성과 활용성은 점차 솔라나로 옮겨가게 된다.

NFT 시장, 솔라나로 이동 중?

월스트리트페페 첫 NFT 컬렉션은 프로젝트의 출발점인 이더리움에서 공개된다.

토큰 공급이 솔라나로 옮겨가고 있지만, 이번 NFT는 ETH 보유자들에게 문화를 이어가며 브랜드를 지지할 수 있는 새로운 기회를 제공한다.

이번 무료 민트 컬렉션은 총 5,000개로 구성된다. 배분은 알파 챗 멤버 1,000개, QuestN 참가자 1,500개, 커뮤니티 이벤트 1,000개, 파트너십 및 크로스 커뮤니티 협업 1,000개, 팀 보관 및 보상용 500개로 나뉜다.

이번 NFT의 가장 큰 특징은 커뮤니티가 직접 기획했다는 점이다. 단순한 수집품을 넘어 WEPE에 대한 충성심을 상징하며, 각 NFT는 알파 챗 접근 권한, 전용 혜택, 독점 이벤트 참가권을 제공해 커뮤니티 결속을 더욱 강화한다.

공식 런칭은 이번 주 금요일로 예정되어 있고, 화이트리스트에 포함된 사용자들은 무료 민팅에 참여할 수 있다. 드롭은 이더리움에서 시작되지만 향후 NFT는 게임화된 기능이나 토큰 게이팅 도구 등으로 발전해 솔라나의 빠른 거래 환경과 낮은 수수료를 활용할 가능성이 크다는 점도 주목된다.

솔라나 WEPE 참여 방법

현재 솔라나 기반 WEPE(SOL)의 얼리 액세스가 진행 중이다. TGE(토큰 생성 이벤트) 이전 가격은 0.001달러로, 투자자들은 정식 출시 전 솔라나 버전의 WEPE를 미리 확보할 수 있다.

참여는 ETH, SOL, USDT, USDC 등 주요 자산은 물론, 카드 결제까지 지원된다. 베스트 월렛(Best Wallet)을 포함한 주요 지갑을 통해 간편하게 구매할 수 있으며, TGE 이후에는 ETH 기반 WEPE 보유자들이 솔라나 버전으로 1:1 스왑할 수 있다.

더 자세한 내용이나 최신 업데이트 소식은 월스트리트페페의 공식 X 계정과 텔레그램 커뮤니티 또는 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

