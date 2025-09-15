맥시 도지, 프리세일 220만 달러 돌파…도지코인 뒤이을 후보로 급부상

This content is provided by a sponsor

밈코인의 원조격인 도지코인의 업그레이드 버전인 맥시 도지(MAXI) 코인이 사전 판매 6주 만에 220만 달러(약 30억 3,700만 원) 넘게 모금했다.

맥시 도지 코인은 도지코인이 수년간 잃어버린 재미와 열기를 되찾고자 만들어졌다. 가격 급등에 따른 흥분, 커뮤니티의 열광적인 참여, 그리고 일론 머스크(Elon Musk)가 도지코인을 밈코인의 상징처럼 홍보하던 시절의 분위기를 다시 불러오려는 것이다.

도지코인이 점차 제도권 속에서 안정을 찾아갔다면, 맥시 도지 코인은 다시 한번 거친 열풍을 불러일으키고 있다. 무모하게 보일지라도 높은 상승률의 수익을 노려보라는 메세지를 전하며 투자자들의 모험심을 자극하고 있다.

도지코인이 머스크라는 강력한 후원자를 가지고 있다면, 맥시 도지 코인은 마크 저커버그(Mark Zuckerberg)를 내세운 듯한 공격적인 이미지로 시장을 주도하려 하고 있다. 마케팅 예산을 활용하여 밈코인 시장을 장악하려는 전략으로, 밈코인 시장의 주도권을 놓고 경쟁하고 있다.

현재 맥시 도지 코인의 사전 판매 가격은 0.0002575달러(약 0.357원)다.

2일 16시간 뒤에 펀딩 라운드가 넘어가면서 가격은 인상될 예정이다.

월스트리트가 도지코인에 투자하는 동안, 투자자들은 맥시 도지 코인에 주목

도지코인은 이미 대표적인 밈코인으로 자리 잡으며 ‘강아지 테마 코인’의 블루칩으로 불리고 있다.

최근에는 미국 월스트리트로부터 인정받아 첫 밈코인 상장지수펀드(ETF)가 출시됐다. 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령 또한 해당 암호화폐와 이해관계가 얽혔다.

하지만 도지코인의 성공이 문제로 지적된다. 비트코인을 풍자하기 위해 시작된 농담 같은 코인이 이제는 투자자들이 진지하게 여기는 자산으로 변했기 때문이다.

머스크가 방송에 나와 ‘투더문(to the moon)’이라고 외치던 열광적인 분위기는 이미 사라졌다. 도지코인은 2021년 당시에 기록했던 최고가에 다시 근접하지 못하고 있다.

Elon Musk's appearance on SNL. pic.twitter.com/JMSpLn6fEi — Community Notes & Violations (@CNviolations) March 15, 2025

맥시 도지 코인은 더 공격적인 태도로 마케팅하며, 마크 저커버그조차 주목할 만한 경쟁 자산으로 떠오르고 있다.

맥시 도지는 다수의 투자자들로부터 도지코인의 정신을 계승한 코인으로 평가받고 있다. 도지코인이 성장하면서 잃어버린 재미와 혼돈의 요소를 다시 불러일으키겠다는 것이다. 도지코인이 시작한 투더문 구호를 맥시 도지가 한층 더 확장하려고 하고 있다.

맥시 도지 코인은 ‘1,000달러(약 138만7천 원)를 잃거나 100만 달러(약 13억 8,700만 원)를 벌거나’라는 극단적인 투자 심리를 상징한다. 작은 가격 상승조차 투자자들을 거액의 자산가로 만들 수 있다는 기대감을 불러일으키는 것이다.

결국 맥시 도지 프로젝트는 투더문 밈을 부활시키며, 이를 ‘화성 갈끄니까’ 밈에 비견될 만큼 과감하게 마케팅하고 있다.

오래된 도지코인 투자자들이 맥시 도지 코인으로 이동하고 있는가?

도지코인의 성공은 열광적인 소액 투자자 집단의 결집에서 비롯됐다고 해석할 수 있다.

그러나 이제 도지코인이 월스트리트의 제도권으로 편입되면서, 과거와 같은 폭발적인 수요를 다시 일으킬 수 있을지에 대한 의문이 제기되고 있다.

8월 말에는 도지코인의 주요 보유자들이 가격 하락 속에서 대규모로 코인을 매도했다.

한 고래 투자자는 당시 약 2억 700만 달러(약 2,800억 원) 상당의 도지코인 9억 개를 바이낸스(Binance) 거래소로 이동했다. 이는 단기적인 반등에 대한 시장의 신뢰도를 흔들었다.

이러한 움직임이 단기적인 현상에 그칠 수도 있지만, 기존 보유자들의 이탈은 대체로 더 큰 변화를 예고한다. 이는 투자자 신뢰의 상실을 의미할 수 있고, 새로운 투자 기회로의 자금 이동을 의미할 수 있다.

맥시 도지 코인은 전체 사전 판매 모금금액의 약 40%를 마케팅에 투자할 계획을 발표했다. 즉, 시간이 지나면 투자자들은 맥시 도지 코인을 차세대 도지코인으로 인식하게 될 것이다.

이미 관련된 소문은 확산되고 있으며, 유튜브 구독자 6만 2천 명 이상을 보유하고 있는 유명 암호화폐 인플루언서 크립토 보이(Crypto Boy)는 맥시 도지 코인이 높은 상승 가능성을 지니고 있다고 전망했다.

맥시 도지 코인, 도지코인 스타일의 폭발적인 상승세를 재현할 수 있을까?

맥시 도지 코인의 낮은 사전 판매 가격은 기존 밈코인 대비 상대적으로 저평가되어 있어 상승 잠재력이 크다는 평가를 받고 있다. 이는 향후 성장 가능성으로 작용할 수 있는 요인들이다.

앞서 언급했듯, 사전 판매 모금금액의 상당 부분이 마케팅에 투입될 예정으로, 프로젝트는 빠르게 인지도를 확보할 수 있다. 게다가 과감한 투자 성향을 지닌 투자자들이 대규모 레버리지를 활용하여 투자를 한다면 도지코인보다 더 강력한 상승 흐름을 만들어낼 수 있는 것으로 기대된다.

만약 주요 거래소 상장, 기관 투자자들의 채택, 그리고 밈코인에 대한 투자 심리가 맞물린다면, 맥시 도지 코인은 높은 수익률을 기대할 수 있는 투자 기회다.

도지코인은 시가총액이 320억 달러(약 44조 3,800억 원)로, 더 이상 302,000%의 폭발적인 상승률을 기대하기는 어렵다. 반면 맥시 도지 코인은 아직 시가총액이 낮기 때문에, 리스크는 크지만 도지코인의 전설을 재현할 수 있는 가능성을 지니고 있다.

지금이 맥시 도지 코인 투자 시점

맥시 도지 코인이 내세우는 가치는 프로젝트를 믿는 투자자들의 수익률을 끌어올리는 것이다. 밈코인 세계에서 가장 강력한 동력은 믿음이기 때문이다.

맥시 도지 코인을 차세대 도지코인으로 생각한다면, 공식 웹사이트에 접속하여 베스트 월렛(Best Wallet)과 같은 암호화폐를 연결하면 된다.

투자자들은 이더리움, 바이낸스 코인(BNB), 테더(USDT), USDC 혹은 신용카드로 결제할 수 있다. 베스트 월렛 앱은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 무료로 다운로드할 수 있다.

맥시 도지 코인은 구매하자마자 네이티브 프로토콜을 통해 스테이킹할 수 있으며, 현재 예상 보상률은 147%다.

맥시 도지 코인 관련 최신 소식은 X(구 트위터)와 텔레그램에서 확인할 수 있다. 맥시 도지 프로젝트의 스마트 컨트랙트는 코인설트(Coinsult)와 솔리드푸르프(SolidProof)의 감사를 마쳐 코드 보안성이 검증됐다.

