XRP 가격 전망: 1.60달러 돌파 실패, 다음 행보는?

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리플(XRP)이 좁은 절벽 끝에 매달려 있다. 2026년 3월 말 현재 XRP는 전일 대비 약 2.6% 하락한 1.38달러 부근에서 거래 중이다. 이번 주 초 시도했던 1.60달러 탈환 시도가 무산되면서 일봉 차트에는 전형적인 하락 반전 신호인 ‘베어리시 핀 바(Bearish Pin Bar)’가 형성되었다.

전체적인 지표도 녹록지 않다. XRP는 2025년 12월 기록한 고점(3.65달러) 대비 올해 들어서만 약 40%의 가치가 증발했다. 일일 트랜잭션 270만 건, 활성 지갑 수 770만 개라는 역대급 온체인 활성도가 무색하게 가격 조정은 깊어지는 형국이다.

암호화폐 공포·탐욕 지수는 10~12 사이를 오가며 ‘극심한 공포’ 단계에 머물러 있고, 3월 한 달간 XRP 현물 ETF에서는 3,100만 달러 이상의 순유출이 발생하며 기관의 투자 심리가 급격히 냉각되었음을 보여준다.

미국 경기 침체 우려와 ‘클래리티 법안(Clarity Act)’의 상원 심의 지연이라는 매크로 악재까지 더해지며, 현재 2조 4,700억 달러 규모의 전체 가상자산 시장에서 XRP의 입지는 더욱 좁아지고 있다.

1.50달러 저항선 탈환인가, 1.09달러 추가 붕괴인가?

현재 XRP는 트레이더들이 단기 마지노선으로 설정한 심리적 지지선 1.40달러를 살짝 밑돌고 있다. 가격이 주요 이동평균선 아래에 위치한 데다 1월부터 이어진 하락 구조가 여전해 모멘텀은 비관적이다. 향후 4월 초까지 예상되는 세 가지 시나리오는 다음과 같다.

강세 시나리오: ETF 자금 유입 재개나 법안 진척에 힘입어 1.50달러 위에서 주봉을 마감할 경우, AI 예측 플랫폼들이 제시한 3월 목표가인 2.20달러를 향한 랠리를 기대할 수 있다.

기본 시나리오: 규제 명확성과 매크로 데이터 발표를 기다리며 1.35~1.50달러 사이에서 지루한 박스권 횡보를 이어가는 흐름이다.

약세 시나리오: 1.40달러 지지에 완전히 실패할 경우 1.09달러까지 열려 있다. 일부 분석가들은 비트코인의 매도 압력이 지속될 경우 최악의 경우 0.65달러까지 추락할 수 있다고 경고한다.

기술적으로 거래량을 동반한 1.50달러 돌파가 나오기 전까지 XRP의 구조는 여전히 하락 우위다. 옵션 시장에서 하락에 베팅하는 ‘풋(Put)’ 포지션이 늘어난 점 역시 공격적인 매수보다는 헤징(위험 회피) 수요가 많음을 시사한다.

XRP 정체 속 ‘비트코인 하이퍼’ 레이어 2로 쏠리는 관심

고점 대비 62% 하락하고 저항선에 갇힌 대형 자산은 단기적인 수익 비대칭성이 낮을 수밖에 없다. 이러한 계산 때문에 일부 자본은 하이 리스크·하이 리턴을 노린 초기 인프라 프로젝트로 이동하고 있다.

대표적인 프로젝트인 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)는 솔라나 가상머신(SVM)을 통합한 최초의 비트코인 레이어 2를 표방한다. 비트코인 베이스 레이어의 고질적 문제인 느린 처리 속도와 높은 수수료를 해결하겠다는 전략이다. 프로젝트 측은 솔라나보다 빠른 대기 시간과 비트코인 전송을 위한 탈중앙화 브릿지 기술을 내세우며 프리세일에서 이미 3,200만 달러를 조달했다.

현재 토큰 가격은 0.0136775달러이며 참여자에게는 스테이킹 보상이 제공된다. 다만, 비트코인 위에 SVM을 구현하는 기술적 도전은 아직 검증되지 않은 영역이므로 실행 리스크가 존재한다. XRP가 지지선을 테스트하는 동안 공격적인 투자 기회를 찾는 이들이라면 독립적인 연구를 거쳐 비트코인 하이퍼 프리세일을 주목해 볼 만하다.

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