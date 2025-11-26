Coin Bureau meldde het direct op hun crypto nieuws X account: er liggen 130 nieuwe crypto ETF-aanvragen klaar in de VS. ETF analist James Seyffart bevestigde dit meteen. Volgens hem staan er minstens 130 crypto- en crypto-derivaten ETFs klaar die binnen zes maanden uitgerold kunnen worden. Dat aantal laat zien hoe snel de Amerikaanse markt richting volledige ETF-adoptie beweegt.

De verwachting is dat deze nieuwe golf ETFs wordt goedgekeurd in dezelfde lijn als eerdere producten. De SEC heeft het afgelopen jaar meerdere stappen gezet richting regulering door toelating, niet door blokkeren. Elke nieuwe ETF creëert toegang voor grote beleggers die eerder geen directe crypto wilden kopen. Dat effect zagen we de afgelopen maanden al duidelijk.

Welke beste crypto’s als eerste een ETF krijgen

Cardano en Litecoin zijn twee van de belangrijkste kanshebbers. Beide projecten bestaan al jaren, hebben stabiele netwerken en duidelijke toepassingen. Cardano bouwt verder aan zijn smart contract ecosysteem. Litecoin staat bekend als een betrouwbaar en snel netwerk zonder complexe governance-structuren. Dit maakt ze aantrekkelijk voor vermogensbeheerders die zoeken naar voorspelbare, technische volwassenheid.

Daarnaast liggen er aanvragen voor bredere crypto-mandjes zoals large-cap baskets en layer-1 bundels. In dat soort producten kunnen ook munten zoals Avalanche of Chainlink terugkomen. Niet alles wordt tegelijk goedgekeurd, maar de aantallen zijn groot genoeg om meerdere golven van nieuwe ETFs te veroorzaken.

ETF-effect: wat XRP en Solana al bewezen hebben

De reden dat ETF-nieuws zo’n impact heeft, is zichtbaar in recente voorbeelden. Solana kreeg een enorme boost zodra bekend werd dat een ETF eraan komt. Het handelsvolume schoot omhoog en investeerders namen vroegtijdig posities in. De koers reageerde met sterke prijsbewegingen omhoog.

De XRP koers liet al eerder zien klaar te zijn voor mega stijging na ETFs. Zodra het XRP-ETF sentiment opliep, zag je direct hogere liquiditeit en grotere instroom. De ETF-route haalt barrières weg voor institutionele partijen die via traditionele brokers willen instappen. Deze groep vergroot het volume en trekt weer extra retailhandel aan. De marktstructuur verandert dus zodra een coin in de buurt komt van een ETF-goedkeuring. Deze voorbeelden geven een goed beeld van wat er gebeurt wanneer Cardano, Litecoin of andere projecten binnenkort dezelfde aandacht krijgen.

Welke crypto kopen vóór hun ETF live gaat

Veel beleggers richten zich op de gevestigde altcoins die kans maken op een ETF. Maar analisten wijzen op iets anders. De grootste winsten ontstaan vaak bij projecten die niet direct een ETF krijgen, maar wel meeliften op de bredere marktinstroom. Binnen die categorie springt één naam er nu uit: Maxi Doge.

Waarom Maxi Doge nu centraal staat volgens analisten

Maxi Doge groeit hard. De community is actief, er komt veel nieuwe instroom bij en het project blijft zichtbaar op sociale kanalen. De munt combineert de bekendheid van de meme-sector met modernere tokenomics en een duidelijkere opbouw van utility.

De meme-sector reageert altijd sterk op ETF-sentiment. Zodra grote bedragen via ETF’s de markt binnenkomen, schuift een deel van dat kapitaal door naar kleinere munten. Dat zag je tijdens eerdere bullruns ook. Maxi Doge staat door zijn groeiende community en hoge activiteit bovenaan de lijst van munten die hiervan kunnen profiteren.

Retailbeleggers zoeken een coin die nog niet is ingeprijsd en die meeldrijft op de volgende golf sentiment. Maxi Doge past daar precies in. Analisten verwachten dat het project extra momentum krijgt zodra de nieuwe ETF-golf van 130 producten live gaat, omdat de algemene liquiditeit dan veel hoger ligt.

ETF’s komen eraan, en de markt kiest nu al positie

De komende zes maanden worden bepalend. Cardano en Litecoin lijken de eerste grote winnaars zodra hun ETF’s worden goedgekeurd. Ze krijgen waarschijnlijk dezelfde instroom die Solana ETF en XRP ETF eerder omhoog duwde.

Maar wie vooruit wil lopen op de markt, kijkt naar projecten die nú nog in een vroege fase zitten. Maxi Doge wordt op dit moment door analisten genoemd als de munt waar de meeste retail-activiteit ontstaat en waar het sentiment het snelst groeit.

Met 130 ETF-aanvragen die klaarstaan voor lancering, is dit het moment om je posities te bepalen. Cardano, Litecoin en andere grote projecten krijgen straks instroom via ETF’s, maar Maxi Doge is de coin waarvan veel beleggers nu verwachten dat hij het hardst kan meebewegen met de nieuwe marktcyclus.