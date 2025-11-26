De XRP koers reageerde direct op het Ripple nieuws rond de lancering van de Amerikaanse XRP ETF’s. Franklin Templeton (XRPX) en Grayscale op de NYSE Arca. Op de dag van de lancering stroomden er al direct meer dan $130 miljoen binnen. Dit maakte XRP ineens de favoriet op de markt. In de discussie tussen Ripple vs. Bitcoin lijkt Ripple op dit moment de leiding te pakken dankzij een massale institutionele verschuiving. Wat betekent dit voor de cryptomarkt in 2026?

XRP ETF lancering zorgt voor directe beweging in XRP koers

De lancering van de Franklin Templeton werd door Wall Street beschreven als een fundamenteel bouwblok voor digitale portefeuilles. Voor grote fondsen betekent dit namelijk dat ze voor het eerst gereguleerd toegang krijgen tot XRP. Dit gebeurt op een transparante manier, zonder dat ze zelf tokens bezitten.

Volgens Franklin Templeton lost de XRP ETF twee problemen op. Als eerste biedt het een veilige opslag en daarnaast institutionele schaalbaarheid. XRP wordt daarmee ook direct gezien als belangrijke bouwsteen op de crypto markt, iets wat tot nu toe alleen Bitcoin en Ethereum boden.

De lancering van de XRP ETF viel niet alleen in goede smaak in het crypto nieuws, ook de XRP koers zag direct een opleving. De XRP koers tikte de $2,20 aan en werd goed ondersteund door institutionele instroom en enthousiasme vanuit de markt. Op Time Square bijvoorbeeld verschenen enorme Ripple billboards. Dit was bedoeld om het momentum te versterken en XRP als serieuze kandidaat neer te zetten.

🚨 Times Square just turned into Ripple Square. When the billboards go blue… you know the $XRP era is officially starting. 💙🚀

Speak up if you’re ready. pic.twitter.com/v0Lxc8iVPw — Amonyx (@amonbuy) November 25, 2025

Ripple nieuws: institutionele interesse gaat uit naar XRP ETF

De XRP ETF instroom laat zien dat er een echte verschuiving gaande is, buiten hype om. Grote partijen laten op dit moment Bitcoin links liggen en kiezen voor projecten met een verhaal én functie. Als we kijken naar Ripple vs. Bitcoin, dan verschilt Ripple daar in van Bitcoin. Waar Bitcoin vooral een store of value blijft, werkt Ripple aan real-world oplossingen, DeFi en native staking.

Daarnaast toont de massale instroom aan dat institutionele partijen bereid zijn om XRP in te zetten als infrastructuur token. Hierin neemt Ripple opnieuw de leiding op de crypto markt, vooral nu Bitcoin ETF’s zware uitstroom moet verwerken.

Wat zeggen analisten over de XRP verwachting?

Technische analisten wijzen op signalen dat XRP aan kracht wint. Ali Martinez bijvoorbeeld, hij wees op een zogeheten ‘right-angled ascending broadening wedge’. Dit is een bekend patroon dat vaak voorafgaat aan grote koersbewegingen.

Best case: $XRP is shaping a right-angled ascending broadening wedge. But it all comes down to whether the $2 support holds. pic.twitter.com/X9sKAXByqG — Ali (@ali_charts) November 24, 2025

Andere signalen zoals de RSI en MACD geven nog een gemengd signaal af. De RSI beweegt op het moment van schrijven rond de 44. Net onder het neutrale gebied. Dit wijst erop dat de markt zich in een rustige fase begeeft, en zowel kopers als verkopers in balans zijn. De MACD blijft dicht bij een bullish draai, hoewel deze nog niet overtuigend is. Wel kan dit voorzichtig wijzen op terugkerend momentum.

Voor de meeste analisten ligt de XRP verwachting tussen $2,69 en $2,84. Vooral op het moment dat het volume weer aantrekt. Een uitbraak boven deze zone kan de weg vrij maken richting nieuwe niveaus. Analisten zijn het er over eens dat een XRP rally om de hoek staat, maar zijn verdeeld over de snelheid van deze rally.

