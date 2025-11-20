Het XRP nieuws volgt elkaar snel op met de goedkeuring van nog een spot crypto ETF in Amerika. 21Shares heeft officieel Form 8-A ingediend bij de SEC, waarmee het 21Shares XRP ETF geregistreerd staat voor handel op Cboe BZX. Deze ontwikkeling vergroot de institutionele toegang tot XRP aanzienlijk nu Franklin Templeton en Bitwise ook hun producten lanceren.

XRP ETF registratie markeert institutionele doorbraak

De registratie van het 21Shares XRP ETF bij de SEC betekent een belangrijke stap voor Ripple. Het fonds krijgt een trust structuur met Common Units of Beneficial Interest en handelt straks op Cboe BZX. Met SEC File nummer 333-280557 is de listing approval nu officieel, waardoor de lancering binnenkort plaatsvindt.

🚨 BREAKING: Another $XRP ETF incoming! 🚨 21Shares just filed Form 8-A with the SEC — officially registering the 21Shares XRP ETF for trading on Cboe BZX 👀 This makes another major U.S. spot XRP ETF ready to hit the market, joining Franklin & Bitwise.

Deze goedkeuring komt bovenop de eerder aangekondigde ETF’s van Franklin Templeton en Bitwise. Daarmee krijgen institutionele beleggers straks meerdere opties om XRP exposure te krijgen via gereguleerde producten. Dit is precies waar de beste altcoins baat bij hebben tijdens een bull run.

Het Ripple nieuws over de ETF golf toont aan dat de regulator nu serieus werk maakt van crypto producten. Na jaren van onduidelijkheid door de Ripple SEC rechtszaak, draait het sentiment volledig. De XRP SEC kwestie behoort grotendeels tot het verleden.

XRP koers balanceert op cruciale support niveaus

Onze technische XRP koers analyse wijst op belangrijke prijsniveaus voor XRP in de komende periode. De $2 support ligt direct onder het huidige niveau. Zakt de koers verder, dan vormt $1,90 het volgende cruciale punt.

Crypto analisten zien dit niveau als bepalend voor de korte termijn richting. Verliest XRP de $1,90 support, dan volgt waarschijnlijk verdere daling. Houdt de koers hier echter stand, dan kan een sterke rally richting nieuwe all-time highs volgen.

Deze technische situatie maakt december extra spannend. De XRP verwachting hangt namelijk af van hoe de markt reageert op de Ripple ETF lanceringen. Bovendien speelt het algemene sentiment in de crypto markt een rol.

Ripple koers vooruitzichten na XRP ETF lanceringen

De timing van de 21Shares lancering in december kan niet beter zijn. Historisch gezien presteert de crypto markt sterk aan het einde van het jaar. Daarnaast zorgen de ETF lanceringen voor extra aandacht en kapitaalinstroom.

Institutionele beleggers krijgen nu eenvoudige toegang tot XRP via gereguleerde kanalen. Dit vermindert de drempel voor grote partijen die voorheen terughoudend waren. Tegelijkertijd blijft de technische situatie fragiel met de cruciale support zones.

Het Ripple ETF effect kan twee kanten opgaan. Enerzijds trekt het waarschijnlijk nieuw kapitaal aan, wat de XRP koers ondersteunt. Anderzijds betekent verlies van de $1,90 support mogelijk een forse correctie voordat herstel inzet.

