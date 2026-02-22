Coinspeaker

5 redenen waarom XRP koers in 2026 kan exploderen volgens Claude, ChatGPT en Gemini

Drie AI modellen noemen vijf redenen waarom de XRP koers kan exploderen in 2026. Van bankpartnerschappen tot tokenisatie: het Ripple nieuws stapelt zich op. Maar is dat genoeg voor een XRP rally?

Sander ten Broeke Bijgewerkt 3 minuten leestijd
De XRP koers noteert rond de $1,40, ver onder het all time high van $3,66. Toch stapelen de positieve ontwikkelingen zich op. We legden vijf recente bullish factoren voor aan drie AI modellen: Claude, ChatGPT en Gemini. Hieronder hun analyse.

Claude over Ripple nieuws en institutionele adoptie

Claude wijst op twee grote bankpartnerschappen als sterkste signaal. Op 18 februari 2026 lanceerde Société Générale zijn euro stablecoin EURCV op de XRP Ledger via SG-FORGE. De stablecoin is volledig MiCA compliant en heeft een omloop van circa €65,8 miljoen. Een dag later breidde Deutsche Bank zijn partnerschap met Ripple uit voor grensoverschrijdende betalingen.

Claude over Ripple nieuws

Bron: Claude

Daarnaast benoemt Claude de benoeming van CEO Brad Garlinghouse in de CFTC Innovation Advisory Committee op 12 februari 2026. Dit panel van 35 leden adviseert de Amerikaanse toezichthouder over digitale activa. Volgens Claude versterkt dit de positie van XRP als erkend financieel instrument. Risico: adviesrollen leiden niet automatisch tot gunstige regelgeving. Wie wil weten welke crypto gaat stijgen moet deze nuance meewegen.

ChatGPT over tokenisatie groei en wat gaat Ripple doen

ChatGPT richt zich op de explosieve tokenisatie groei op de XRP Ledger. Volgens data van RWA.xyz steeg de waarde van getokeniseerde grondstoffen op XRPL met 920% in 30 dagen. Het netwerk host nu $2,3 miljard aan getokeniseerde activa. Dat is meer dan de totale groei over heel 2025.

ChatGPT over tokenisatie groei en wat gaat Ripple doen

Bron: ChatGPT

De grootste bijdrage kwam van JMWH, een getokeniseerd energieproduct dat in januari $861 miljoen toevoegde. ChatGPT noemt dit een bewijs dat grote instellingen het XRP Ledger serieus nemen als infrastructuur. Wat gaat Ripple doen om deze groei vast te houden? Volgens ChatGPT hangt dat af van nieuwe partnerschappen en de snelheid waarmee de Permissioned DEX live gaat voor gereguleerde partijen.

Risico: het grootste deel van de groei kwam van één product. Zonder diversificatie is de basis kwetsbaar.

Gemini over de XRP ETF en hoeveel kan Ripple waard worden

Gemini focust op de Standard Chartered voorspelling en XRP ETF instroom. De bank voorspelde eind 2025 een XRP koers van $8 voor eind 2026. Op 16 februari 2026 verlaagde analist Geoffrey Kendrick dit doel naar $2,80 vanwege aanhoudende verkoopdruk en afnemende risicobereidheid. De langetermijn voorspelling voor 2030 bleef staan op $28.

Gemini over de XRP ETF en hoeveel kan Ripple waard worden

Bron: Gemini

Hoeveel kan Ripple waard worden bij $2,80? Met 57 miljard tokens in omloop komt dat neer op een marktwaarde van circa $160 miljard. Gemini wijst erop dat de XRP ETF instroom van $1,23 miljard sinds de lancering in november 2025 laat zien dat institutionele interesse blijft, ook in een dalende markt. Als macro omstandigheden verbeteren, kan een XRP rally richting $2,80 of hoger snel volgen.

Risico: als de bredere markt verder daalt, kan XRP eerst nog richting $1,00 zakken voordat herstel komt. Bekijk onze XRP verwachting voor een uitgebreide analyse.

