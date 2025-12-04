Crypto-analisten waarschuwen dat XRP kan terugvallen richting $1,20 zodra de support rond $2 breekt. Terwijl on-chain signalen verzwakken, tonen XRP-ETF’s juist sterke instroom. Hieruit rijst dan ook de vraag: wat doet Ripple?

In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van XRP.

Crypto analist: volgende XRP niveau $1,20 indien support faalt

In een nieuwe post op X heeft analist Ali Martinez een patroon gedeeld dat zich vormt in de 3-daagse koersgrafiek van XRP. Het gaat om een parallel channel, een type consolidatiepatroon.

Een parallel channel ontstaat wanneer de koers van een asset zich beweegt tussen twee evenwijdige trendlijnen. De bovenste lijn fungeert doorgaans als weerstand, terwijl de onderste lijn als steun dient. Samen houden deze lijnen de koers gevangen binnen een duidelijke bandbreedte.

Wanneer de koers één van deze niveaus doorbreekt, kan dat wijzen op een voortzetting van de trend in die richting. Een uitbraak boven de weerstand is bullish, terwijl een daling onder de steun bearish is.

Hier is de grafiek die Martinez deelde, waarin het parallel channel te zien is waar de 3-daagse XRP koers zich binnen beweegt:

Zoals in de grafiek te zien is, heeft de 3-daagse XRP-koers onlangs opnieuw de onderkant van het kanaal rond $2 getest. De koers stuiterde vervolgens omhoog, wat aangeeft dat de support nog steeds standhoudt.

Mocht XRP echter terugvallen richting dit niveau en de steun deze keer niet houden, dan merkt de analist op dat het volgende belangrijke niveau rond de $1,20 ligt. Laten we on-chain indicatoren erbij pakken om beter te beoordelen of XRP daadwerkelijk richting dit koersniveau kan gaan bewegen.

Negatieve funding drukt XRP verder omlaag

De marktactiviteit lijkt af te koelen, waarbij het dagelijkse spotvolume van XRP met 27% is gedaald tot $3,41 miljard. Dit duidt erop dat handelaren hun exposure verminderen terwijl het momentum afneemt.

Volgens data gedeeld door CryptoQuant-analist PelinayPA op 3 december blijven de funding rates al meerdere dagen negatief en zakken ze steeds dieper weg. Shortposities blijven zwaarder wegen dan longposities, wat de neerwaartse druk ondersteunt die al zichtbaar is in de XRP-grafiek.

Dit heeft de opwaartse bewegingen beperkt, omdat kopers geen posities opbouwen met overtuiging.

PelinayPA merkt op dat deze marktsituatie de kans vergroot dat XRP opnieuw de zone van $2 tot $1,90 gaat testen. Dit betekent dat dit onder de support valt en een daling richting de $1,20 mogelijk wordt. De XRP-ETF’s lijken ons juist een ander verhaal te vertellen:

XRP ETF’s schieten richting miljard aan instroom

Zo blijven de XRP ETF’s deze week momentum opbouwen, nu nieuwe gegevens laten zien dat de producten de grens van $800 miljoen aan instromen sneller hebben bereikt dan alle andere crypto-ETF’s behalve Bitcoin. De sterke toename kwam slechts twee weken na hun introductie, waardoor XRP direct een voorsprong heeft op Ethereum- en Solana-producten.

Zo bereikte de ETF’s $844,99 miljoen aan netto-instroom na slechts 13 handelsdagen. Daarmee is XRP het derde crypto-asset ooit dat de grens van $800 miljoen overschrijdt.

Bitcoin bereikte dit niveau in twee dagen, terwijl Ethereum er 95 handelsdagen over deed. XRP valt daarmee op door het tempo waarin de instroom toeneemt, ondanks dat het meer dan twee weken later op de markt kwam dan Solana.

Kortom, ondanks de zwakke koers en bearish on-chain indicatoren lijken de ETF’s XRP momenteel stevig te ondersteunen. Nu blijft het vooral afwachten wat Ripple gaat doen.

