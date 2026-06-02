De XRP koers opent juni onder de 50 EMA, een grens waar veel handelaren scherp naar kijken. Eerdere junimaanden brachten flinke verliezen voor Ripple. Toch wijzen een paar signalen eerder op een bear trap dan op een echte XRP crash.

Waarom dezo belangrijk is

De XRP koers schommelt begin juni rond de 1,30 dollar. Dat is net onder de 50 EMA, die rond de 1,38 dollar ligt. De 50 EMA is simpel gezegd het gemiddelde van de koers over de laatste vijftig dagen. Handelaren gebruiken die lijn als een soort thermometer: ligt de prijs eronder, dan is de stemming koud. Zolang de prijs daaronder blijft, hebben de verkopers de macht en blijft de druk op de markt staan.

Pas boven de 1,38 dollar draait het technische beeld weer richting de kopers.

Juni is vaak een rode maand voor de Ripple koers

De geschiedenis is geen pretje voor XRP-houders. In drie eerdere jaren zakte de Ripple koers in juni stevig weg:

2014: een daling van ongeveer 17 procent

2018: een verlies van zo’n 39 procent

2022: een min van rond de 32 procent

Die cijfers verklaren waarom sommige beleggers nu zenuwachtig worden. Een rode juni is dus eerder regel dan uitzondering. De XRP koers verwachting voor deze maand is daardoor verdeeld: de een rekent op een herhaling van het verleden, de ander ziet juist een koopkans nu de prijs laag staat.

XRP crash of bear trap? Let op de zone tussen $0,90 en $1,30

Een bear trap is een valstrik. De koers lijkt te zakken, veel mensen verkopen of wedden op een daling, en daarna schiet de prijs juist omhoog. Op dit moment staat het aantal weddenschappen tegen XRP bijna negen keer hoger dan de weddenschappen op een stijging. Keert de koers, dan kan die stortvloed aan gedwongen aankopen een korte XRP rally aanwakkeren.

De zone tussen 0,90 en 1,30 dollar is daarbij cruciaal. Voor de belegger is dit het gebied om in de gaten te houden. Houdt de XRP koers stand boven deze zone, dan blijft de kans op een bear trap groot en kan een rebound snel gaan. Zakt de prijs er hard doorheen, dan komt een echte XRP crash richting 1 dollar in beeld en kan de daling versnellen. Dat maakt deze maand een belangrijk kruispunt voor de vraag wat gaat Ripple doen.

“De combinatie van veel shorts en sterke instroom in XRP-fondsen maakt dit een gespannen situatie”, zegt een analist van ons team. “Eén stevige groene dag kan het sentiment zomaar omdraaien.”

Het laatste Ripple nieuws blijft draaien om de mogelijke ETF-goedkeuringen, die extra geld naar XRP kunnen trekken.

