De XRP koers zit muurvast. Volgens analist EGRAG handelt XRP sinds 2 juni 2026 in een nauwe band tussen $1,21 en $1,28. Een felle liquidatiegolf ruimde de zwakke posities op. De grote vraag: komt er nu een herstel of dreigt een nieuwe daling?

XRP koers vast in nauwe range na liquidatiegolf

Op 2 juni 2026 kreeg de markt een schok. Een liquidatiegolf, oftewel een golf van gedwongen verkopen, duwde veel traders met geleende posities uit de markt. Volgens liquidatiedata ging het om ruim $227 miljoen aan shorts. Het handelsvolume schoot daarna omhoog en piekte boven het gemiddelde.

Analist EGRAG ziet een nieuwe dagrange tussen $1,21 en $1,28. Wie de XRP koers verwachting volgt, weet dat zo’n smalle band meestal eindigt in een uitbraak. De koers schommelt nu rond $1,25, precies in het midden. Daar bouwt de spanning zich rustig op, terwijl de markt wacht op een duidelijke trigger.

#XRP – The Range Bounding ⚠️ The new DAILY range is now forming between:

📍 $1.21 — $1.28

The good sign from yesterday’s liquidation:

📈 Volume spiked ABOVE the moving average. That usually indicates:

✅ Liquidation event occurred

✅ Weak hands flushed

✅ Market starting to… pic.twitter.com/xydPbWFmMg — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) June 3, 2026

XRP rally of nieuwe XRP crash? Twee scenario’s

Twee paden bepalen wat er deze week gaat gebeuren:

Bullish: breekt de koers boven $1,28, dan kan een XRP rally richting $1,65 tot $1,70 ontstaan. EGRAG geeft dit scenario rond 65% kans, mogelijk binnen enkele weken.

breekt de koers boven $1,28, dan kan een XRP rally richting $1,65 tot $1,70 ontstaan. EGRAG geeft dit scenario rond 65% kans, mogelijk binnen enkele weken. Bearish: zakt XRP eerst onder $1,21, dan dreigt een nieuwe XRP crash met $1,11 als eerste doel. De steun rond $1,20 is dan de laatste verdediging.

Het bijzondere is dat bijna negen op de tien gedwongen verkopen van shorts kwamen. Dat zijn handelaren die juist op een daling gokten. Als de koers omhoog draait, moeten zij snel terugkopen. Die aankopen kunnen een prijsstijging extra hard aanjagen, een effect dat een short squeeze heet.

Onze cryptoanalist plaatst er een kanttekening bij: “Zolang $1,21 als bodem standhoudt, is dit eerder een adempauze dan een echte crash. De vele shorts kunnen juist brandstof worden voor een snelle opleving.”

XRP koers verwachting: wat gaat Ripple doen?

Niet alleen de techniek telt. Ook het Ripple nieuws speelt mee. Ondanks de koersdruk blijft de interesse van grote partijen groot. Zo breidt Ripple zijn kantoor in Washington uit, een teken van vertrouwen in duidelijke regels.

Excited to share that Ripple is expanding its presence in Washington, D.C. Our larger D.C. office reflects our long-term commitment to constructive engagement, clear rules of the road, and responsible financial innovation. Read more: https://t.co/gAyewDYcdo pic.twitter.com/2cn7I67I7T — Stuart Alderoty (@s_alderoty) June 2, 2026

Daarbij stroomde er in mei 2026 nog ruim $118 miljoen aan vers geld in XRP ETF’s. Wat gaat Ripple doen? Veel hangt af van of bitcoin stabiel blijft. Wie wil weten welke crypto gaat stijgen, houdt vooral het niveau van $1,28 scherp in de gaten.

XRP kopen of spreiden via MEXC

Wie nu nadenkt over XRP kopen, kan de koers het beste rustig blijven volgen. Veel handelaren spreiden hun aankopen via een exchange als MEXC, waar je naast XRP ook nieuwe munten en futures vindt.

MEXC staat bekend om lage kosten en een breed aanbod. Een uitbraak boven $1,28 of een terugval naar $1,11 kan snel gaan, dus een handige plek om te handelen helpt. De komende dagen draait alles om die twee grenzen: houdt $1,21 stand, dan blijft een herstel in beeld.

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