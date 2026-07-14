President Trump zorgt voor het grootste crypto nieuws van de week. Op maandag 13 juli eiste hij via Truth Social dat senatoren de Clarity Act aannemen, ter ere van de overleden senator Lindsey Graham. De Senaat is terug van reces en heeft nog zo’n drie weken tot het zomerreces.

Trump crypto oproep: ‘Laat China niet winnen’

“Ter ere van senator Lindsey Graham, een groot voorstander, moet de Amerikaanse Senaat de Clarity Act aannemen”, schreef Trump. Hij waarschuwde dat China en andere landen anders “volledige en totale controle” krijgen over crypto en AI. Graham overleed afgelopen weekend plotseling op 71-jarige leeftijd.

De Clarity Act is de grootste cryptowet ooit in de VS. De wet geeft toezichthouder CFTC de leiding over digitale munten, terwijl de strenge SEC een kleinere rol krijgt. Ook voor crypto exchanges komen er duidelijke regels. Het Huis van Afgevaardigden keurde de wet al in juli 2025 goed met een ruime meerderheid.

Drie ruzies houden de wet tegen

Waarom is de wet er dan nog niet? Senatoren zijn het over drie punten in de wettekst niet eens:

Ethiekregels: Democraten willen regels die politici verbieden om geld te verdienen aan crypto. Aanleiding is het trump crypto imperium, dat vorig jaar ruim 1 miljard dollar opleverde.

Democraten willen regels die politici verbieden om geld te verdienen aan crypto. Aanleiding is het trump crypto imperium, dat vorig jaar ruim 1 miljard dollar opleverde. Bescherming voor developers: de wet beschermt softwarebouwers tegen zware bankregels. Politie en justitie vrezen dat onderzoek naar crimineel geld daardoor lastiger wordt.

de wet beschermt softwarebouwers tegen zware bankregels. Politie en justitie vrezen dat onderzoek naar crimineel geld daardoor lastiger wordt. Rente op stablecoins: senatoren discussiëren over de vraag of platformen beloningen mogen blijven uitkeren op stablecoins.

Voor de wet zijn 60 stemmen nodig, en dat wordt spannend. Onderzoekers van Galaxy schatten de kans op goedkeuring voor het reces op 50 procent.

Ripple XRP Clarity Act: wat betekent dit voor de koers?

Voor Ripple en XRP is de wet extra belangrijk. Het bedrijf vocht jarenlang een rechtszaak uit met de SEC, juist omdat duidelijke regels ontbraken. Analisten zien XRP richting 5 dollar gaan bij een snelle goedkeuring, terwijl de XRP verwachting bij uitstel flink lager uitvalt.

“De markt prijst een deal nog nauwelijks in”, zegt het analistenteam van Coinspeaker. “Bij goedkeuring kan het crypto nieuws van die dag zorgen voor een snelle sprong omhoog.”

Claude AI voorspelt koersgevolgen voor ETH, ADA en SOL

Wij vroegen Claude AI, het taalmodel van Anthropic, wat de wet betekent voor drie grote altcoins. Dit is de crypto verwachting van het model.

Ethereum (ETH)

Claude AI ziet Ethereum als een van de grootste winnaars. De wet geeft ETH voor het eerst officieel de status van grondstof, waardoor de munt onder de mildere CFTC valt. Dat kan grote beleggers over de streep trekken en de Ethereum verwachting voor de rest van het jaar verbeteren. Bij uitstel rekent het model op een zijwaartse koers.

Ethereum (ETH) 24u 7d 30d 1j All Time

Cardano (ADA)

Voor Cardano draait alles om een eigen spot ETF. De Clarity Act maakt de weg vrij voor zo’n beleggingsfonds, waarmee groot geld makkelijk in ADA kan stappen. Claude AI denkt dat de munt daardoor procentueel harder kan stijgen dan grotere concurrenten. Sneuvelt de wet, dan blijft ADA volgens het model kwetsbaar voor dalingen.

Cardano (ADA) 24u 7d 30d 1j All Time

Solana (SOL)

Solana profiteert volgens Claude AI vooral van de bescherming voor DeFi bouwers. Die haalt een groot juridisch risico weg bij apps op het netwerk. De koers staat er technisch sterk voor en kan richting 110 dollar zolang de steun op 85 dollar standhoudt. Zonder wet verwacht het model een terugval naar dat niveau.

Solana (SOL) 24u 7d 30d 1j All Time

Wat gaat crypto doen deze zomer?

Gaat crypto nog stijgen dit jaar? Veel hangt af van Washington. Haalt de Clarity Act voor augustus 60 stemmen, dan kan de hele markt omhoog. Schuift de stemming door naar september, dan blijft de crypto verwachting voor dit jaar onzeker.

Veel handelaren nemen daar alvast een positie voor in via MEXC. Deze exchange biedt duizenden munten, lage handelskosten en geavanceerde orderopties. Zo kunnen beleggers snel schakelen zodra het besluit over de wet valt.

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