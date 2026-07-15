Het Ripple nieuws stapelt zich deze week op. Het bedrijf werd premier member van de x402 Foundation, begint deze week aan de DTCC tokenisatie via Ripple Prime en verbrandde opnieuw 10 miljoen RLUSD. Wij zetten de drie updates op een rij.

Ripple nieuws: premier member van x402 Foundation naast Google

De Linux Foundation lanceerde op 14 juli officieel de x402 Foundation. Ripple werd meteen premier member, naast grote namen als Google, Mastercard, Coinbase, Visa en Stripe. Die status geeft Ripple een zetel in het bestuur en dus invloed op de regels voor dit betaalsysteem.

x402 is een open standaard waarmee AI agenten zelf kunnen betalen voor data, rekenkracht en diensten. Op de XRP Ledger doen ze dat met XRP en RLUSD. Dat gebeurt al volop: er zijn inmiddels ruim een miljoen van dit soort agent betalingen verwerkt. Meer van dit soort activiteit kan op termijn ook de XRP verwachting veranderen.

Ripple schrijft trots te zijn op het lidmaatschap. AI agenten hebben volgens het bedrijf een manier nodig om net zo snel te betalen als ze data uitwisselen.

Ripple is proud to join the x402 Foundation as a Premier Member. As AI agents begin to take on more of the transaction lifecycle, they'll need a way to pay that's as fast and reliable as the way they already exchange data. We've been helping build that future on the XRP Ledger… https://t.co/eSzTyXBQFm — Ripple (@Ripple) July 14, 2026

Wat gaat Ripple doen bij DTCC? Tokenisatie start deze week

Het tweede grote nieuws komt van DTCC, de organisatie die vrijwel alle Amerikaanse effectentransacties afhandelt en meer dan 114 biljoen dollar aan bezittingen beheert. DTCC start deze week in juli met de eerste live transacties van zijn tokenisatie dienst. De volledige lancering volgt in oktober 2026.

Ripple Prime doet mee aan dit project, samen met ruim 50 grote partijen zoals BlackRock, JPMorgan en Nasdaq. Voor Ripple levert dat drie dingen op:

Directe toegang tot de clearing systemen van DTCC als prime broker

Een kijkje in hoe getokeniseerde aandelen en obligaties straks worden uitgegeven

De kans om producten te bouwen die DTCC bezittingen koppelen aan de XRP Ledger

Wat gaat Ripple doen met die positie? Dat wordt de komende maanden duidelijk, maar de aansluiting op traditionele financiële systemen is precies waar het bedrijf al jaren op mikt.

Ripple stablecoin: opnieuw 10 miljoen RLUSD verbrand

Ook rond de Ripple stablecoin was er nieuws. Op 13 juli ging opnieuw 10 miljoen RLUSD vanuit de treasury naar een verbrandingsadres. Daarmee verdwenen de tokens uit de omloop. Het was al de zoveelste burn in een week tijd: ook op 6, 7, 8, 9 en 10 juli werden tokens verbrand.

Spannend is dat niet per se. Bij een stablecoin zoals RLUSD worden tokens aangemaakt als klanten dollars storten en verbrand als ze hun geld terugvragen. De marktwaarde van de Ripple stablecoin ligt nog altijd rond 1,52 miljard dollar.

Wat betekent dit crypto nieuws voor de XRP koers?

De XRP koers ligt rond $1,07 en reageert voorlopig nauwelijks op al het positieve nieuws. Dat past in het beeld van de laatste weken, waarin de hele markt zijwaarts beweegt.

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Toch groeit het verschil tussen koers en adoptie. Meer agent betalingen, een rol bij DTCC en een stabiele RLUSD wijzen op meer gebruik van het netwerk. Analisten zien de zone rond $1 als belangrijke steun. Breekt de XRP koers daar doorheen, dan komt eerst $0,90 in beeld. Blijft de steun staan, dan kan het nieuws van deze week als brandstof dienen voor herstel. Zekerheid is dat niet: het blijft een scenario.

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