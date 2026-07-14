XRP vecht rond $1,04 om de grens van $1 te verdedigen. Analiste CasiTrades verwacht een laatste golf omlaag naar de macro steunzone van $0,87. Volgens haar wordt daarna de weg omhoog vrij.

XRP koers onder druk bij belangrijke grens van $1

De XRP koers staat al dagen onder druk. Op dinsdag 14 juli 2026 noteert de munt rond $1,04, na een daling van ruim 2 procent in 24 uur. Eerder deze maand testte XRP nog de weerstand bij $1,14, maar die uitbraak werd meteen weer verkocht.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Handelaren kijken nu vooral naar het gebied tussen $1,00 en $1,06. Daar wisselde de afgelopen tijd een grote hoeveelheid XRP van eigenaar, wat van deze zone een stevige steun maakt. Wie de markt volgt via een van de grote crypto exchanges ziet dat het handelsvolume flink is toegenomen, een teken dat beleggers zenuwachtig naar deze grens kijken.

Toch is dit Ripple nieuws niet alleen negatief. Ondanks de onzekerheid rond de XRP dollar koers blijven grote beleggers, ook wel crypto whales genoemd, de munt bijkopen.

Een analist van de Coinspeaker redactie zegt hierover: “Dit soort steunzones werken alleen als het volume meebeweegt. Zolang XRP boven $1 blijft, is er geen reden voor paniek.”

CasiTrades ziet laatste golf naar $0,87 voor de opleving

Analiste CasiTrades volgt de koers van XRP al maandenlang met de Elliott Wave methode, een manier om koersbewegingen in golven op te delen. Volgens haar zit XRP nu in de laatste fase van een lange correctie.

Op 2 juli 2026 schreef ze op X dat XRP nog altijd een laatste duik nodig heeft voordat de correctie voorbij is. Ze verwacht dat de steun bij $1,09 sneuvelt, waarna de koers verder kan zakken richting:

$1,00, een psychologisch belangrijk niveau

$0,93, een tussenliggende steunzone

$0,87, de uiteindelijke bodem volgens haar berekening

🚨 I Still Think XRP Needs One Final Low! 🚨 ripple:native is finally getting some momentum off the $1 area, but in my opinion, it still isn't enough to invalidate the $0.87 support. 📉The macro timeframes have printed the bullish divergence you'd expect near a major market… pic.twitter.com/LDufmWkqqf — CasiTrades 🔥 (@CasiTrades) July 2, 2026

Dat laatste niveau, $0,87, komt overeen met een technisch punt dat vaker als bodem diende bij eerdere dalingen. Raakt de koers dat gebied, dan verwacht CasiTrades dat de grote opleving kan beginnen. Ze benadrukt wel dat het exacte laagste punt minder belangrijk is dan wat daarna gebeurt.

Ook andere analisten nemen deze niveaus mee in hun eigen XRP koers verwachting voor de rest van 2026.

Wat gebeurt er als XRP onder $1 zakt?

Niet iedereen is ervan overtuigd dat de bodem al in zicht is. Een aantal analisten waarschuwt dat een stevige XRP crash nog niet is uitgesloten als de steun bij $1,00 breekt. In dat geval kan de koers sneller richting $0,87 zakken dan CasiTrades verwacht.

Beleggers vragen zich ondertussen af wat gaat Ripple doen om het vertrouwen te houden bij zo’n scenario. Het bedrijf achter XRP werkt ondertussen door aan nieuwe partnerships voor grensoverschrijdende betalingen, los van de koersbeweging op de korte termijn. Dat onderscheid tussen het bedrijf en de munt is belangrijk: een lagere koers zegt niets over de technologie zelf.

Wie wil inspelen op een mogelijke draai, kijkt vaak breder dan alleen XRP. Veel handelaren spreiden hun posities over de beste altcoins om het risico van één munt te verkleinen.

Bitcoin Hyper: aandacht voor nieuwe presales tijdens de correctie

Terwijl beleggers wachten tot de XRP koers een bodem vindt, kijken sommigen ook naar nieuwe projecten die nog moeten lanceren. Een naam die steeds vaker voorbijkomt is Bitcoin Hyper ($HYPER), een presale die een snellere laag bovenop het Bitcoin netwerk wil bouwen.

Bitcoin Hyper combineert de beveiliging van Bitcoin met de snelheid van de Solana technologie. Transacties worden razendsnel verwerkt en pas daarna definitief vastgelegd op de Bitcoin blockchain. Dat maakt het mogelijk om op Bitcoin te bouwen aan games en financiële toepassingen, iets wat nu lastig is. De presale haalde inmiddels meer dan 32 miljoen dollar op, terwijl de lancering van het eigen netwerk voor het derde kwartaal van 2026 gepland staat.

Bitcoin Hyper presale toegang