Betalingsnetwerk Swift maakte donderdag 9 juli bekend dat zijn blockchain ledger klaar is voor gebruik. Zeventien grote banken van zes continenten, waaronder Citi, HSBC, UBS, Wells Fargo en Standard Chartered, gaan er live transacties op testen. Veel analisten zien dit niet als bedreiging, maar juist als goed Ripple nieuws.

Dit lanceert Swift precies

Swift is het netwerk waarmee banken wereldwijd geld naar elkaar sturen. Het systeem is betrouwbaar, maar ook traag. Buiten kantooruren en in het weekend ligt het betalingsverkeer vaak stil. Daarom bouwde Swift in negen maanden een eigen blockchain ledger: een soort digitaal kasboek dat altijd open is.

De 17 banken gaan het systeem testen met echte transacties, zo meldt Swift in een persbericht. Zij gebruiken daarvoor tokenized deposits. Dat zijn digitale versies van gewoon banktegoed. Klanten kunnen daarmee straks 24 uur per dag geld naar het buitenland sturen, dus ook op zondagavond. Het geld wordt later alsnog definitief afgehandeld via de bestaande systemen van de banken.

Onder de deelnemers zitten grote namen:

Citi en Wells Fargo uit de Verenigde Staten

HSBC, Lloyds en Standard Chartered uit het Verenigd Koninkrijk

UBS uit Zwitserland en BNP Paribas uit Frankrijk

DBS, OCBC en UOB uit Singapore en MUFG uit Japan

Wat gaat Ripple doen nu banken deze stap zetten?

Ripple bouwt al jaren aan snelle internationale betalingen. Het bedrijf gebruikt daarvoor de XRP Ledger en de munt XRP als brug tussen verschillende valuta. Nu Swift hetzelfde probleem zelf oplost, vrezen sommige beleggers dat banken XRP straks niet meer nodig hebben. Zij noemen de lancering daarom slecht nieuws voor Ripple.

Toch steeg de XRP koers donderdag licht op grote crypto exchanges. Dat komt doordat een flink deel van de 17 testbanken, zoals Standard Chartered en UBS, al met Ripple samenwerkt. Deze beleggers zien de stap van Swift eerder als bevestiging dat blockchain de nieuwe standaard wordt voor internationaal betalen.

“Swift bewijst hiermee dat blockchain de toekomst is van internationaal betalen. De vraag is alleen wiens netwerk die strijd straks wint”, zegt het analistenteam van Coinspeaker.

Analisten blijven positief over de XRP koers

Bekende XRP analisten reageren zelfverzekerd op het crypto nieuws. Volgens Versan Aljarrah, oprichter van Black Swan Capitalist, kraakt het oude bankensysteem juist nu. Hij wijst op de reverse carry trade, waarbij grote beleggers wereldwijd geld verschuiven en de vraag naar snelle betalingen groeit. “Old rails crack. XRP ODL becomes the default bridge”, schrijft hij op X. Vrij vertaald: de oude betaalrails kraken en XRP wordt volgens hem de standaard brug.

The reverse carry trade tightens liquidity. Old rails crack. XRP ODL becomes the default bridge. @beyond_broke — Versan | Black Swan Capitalist (@VersanAljarrah) July 9, 2026

ODL staat voor On Demand Liquidity. Dat is de dienst van Ripple die XRP gebruikt om geld binnen enkele seconden om te wisselen van de ene naar de andere munt. Banken hoeven daardoor geen grote potten buitenlands geld aan te houden. Analisten die de XRP koers verwachting opstellen, kijken de komende weken daarom vooral naar de vraag of Ripple zijn bankpartners vasthoudt.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Dit staat XRP en Ripple nu te wachten

De komende maanden draaien de 17 banken live tests met echte betalingen. Gaan die goed, dan wil Swift het netwerk breder openzetten. Het bedrijf denkt daarbij ook aan programmeerbaar geld, waarbij betalingen automatisch worden uitgevoerd zodra aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Voor beleggers blijft XRP qua handelsvolume een van de beste altcoins om in de gaten te houden. De munt beweegt al jaren sterk mee met nieuws over banken en regelgeving. Het antwoord op de vraag wie deze strijd wint, volgt pas als de eerste testresultaten van Swift binnen zijn. Tot die tijd blijft het crypto nieuws rond Ripple de markt in zijn greep houden.