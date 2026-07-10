Ripple stapt op 15 juli in de tokenisatieproef van DTCC, de grootste afwikkelaar van de Amerikaanse beurshandel. Het bedrijf staat naast reuzen als BlackRock, JPMorgan en Goldman Sachs. Beleggers hopen op een flinke XRP rally, net zoals eerder bij Stellar gebeurde.

DTCC start tokenisatie: het laatste Ripple nieuws

DTCC is het bedrijf dat bijna alle Amerikaanse effectenhandel afwikkelt. Op 15 juli zet het de stap van experiment naar productie. Dan gaan de eerste echte proeftrades met tokens live, een moment dat ook de markt voor de beste altcoins raakt. De volledige lancering volgt later dit jaar, in oktober.

DTCC verwerkt dagelijks voor duizenden miljarden dollars aan transacties. Als zo’n gigant met tokenisatie begint, is dat groot nieuws voor de hele crypto markt. Wat komt er op de blockchain? Grote aandelen uit de Russell 1000, populaire ETF’s en Amerikaanse staatsobligaties. Meer dan 50 partijen doen mee, waaronder BlackRock, JPMorgan en Goldman Sachs. De eigen aankondiging van DTCC laat zien hoe serieus Wall Street tokenisatie nu neemt.

Wat gaat Ripple doen met Ripple Prime?

Ripple doet mee via Ripple Prime, zijn tak voor grote zakelijke klanten (vroeger Hidden Road). Dat plaatst het bedrijf midden in de plannen van Wall Street. Voor de XRP koers is dat goed nieuws, want het laat zien dat grote instellingen Ripple serieus nemen.

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Belangrijk om te weten: de nieuwe dienst van DTCC draait niet op de XRP Ledger zelf. Ripple doet mee als deelnemer, niet als de blockchain waarop alles draait. Toch volgen beleggers scherp de XRP verwachting nu 15 juli dichterbij komt.

De bekende XRP stem Chad Steingraber vatte de stemming samen met een virale post over de startdatum.

LET'S GET READY TO RUUUUUUMMMBLLEEEEE… JULY 15TH – REALITY BEGINS https://t.co/DvsGjHXv6y pic.twitter.com/6dphMfHhOn — Chad Steingraber (@ChadSteingraber) July 9, 2026

Herhaalt de XRP rally de 80% van XLM?

Hier wordt het spannend. Toen DTCC eerder bekendmaakte samen te werken met Stellar, schoot de koers van XLM in korte tijd ruim 80 procent omhoog. Veel beleggers gokken erop dat XRP nu iets soortgelijks kan doen.

Zeker is dat niet. XRP is een veel grotere munt dan XLM, waardoor een even grote sprong lastiger is. Toch zorgt het nieuws voor hoge verwachtingen. Beleggers letten vooral op drie dingen:

de eerste proeftrades op 15 juli;

welke blockchains DTCC precies gebruikt;

de brede lancering die in oktober moet volgen.

Ons analyseteam blijft nuchter: “Niet de aankondiging, maar de eerste echte trades bepalen of de XRP koers echt doorzet”, klinkt het.

XRP kopen via MEXC

Wie op dit nieuws wil inspelen, kan XRP kopen op een exchange als MEXC. Dat platform hoort bij de bekendere crypto exchanges en staat bekend om lage kosten en een groot aanbod aan munten.

Onthoud wel dat de markt snel beweegt. Een aankondiging kan de koers hard laten stijgen, maar net zo goed laten dalen. Doe daarom altijd eigen onderzoek voordat je instapt.

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