De nieuwe internationale betaalstandaard ISO 20022 is officieel live en zorgt voor een opleving in gesprekken binnen de XRP community. Veel volgers zien dit moment als een mogelijke katalysator voor een sterke beweging in de Ripple koers, omdat het systeem wereldwijd door banken wordt ingevoerd.

De vraag is of dit het punt wordt waarop de technologie achter Ripple eindelijk aansluit bij een infrastructuur die grote hoeveelheden data sneller en nauwkeuriger verwerkt. De discussie is daarmee actueler dan ooit en vormt een centraal onderwerp binnen het recente Ripple nieuws.

In theorie kan een modern betalingssysteem een directe invloed hebben op wat gaat Ripple doen, omdat banken betere berichten structuren kunnen combineren met blockchain gebaseerde oplossingen. ISO 20022 maakt rijke data, volledige automatisering en nauwkeurige transactieverwerking mogelijk, wat aansluit op de manier waarop XRP is ontworpen.

Voorstanders stellen dat dit de brug kan vormen tussen traditionele banken en de XRP Ledger, wat op de lange termijn invloed kan hebben op hoeveel Ripple waard kan worden.

Kan ISO 20022 de vraag naar XRP verhogen of blijft het effect beperkt?

Hoewel de nieuwe standaard een belangrijke rol speelt in internationale betalingen, is het nog onduidelijk of ISO 20022 daadwerkelijk leidt tot meer netwerkverkeer op de XRP koers. De recente invoering heeft tot nu toe weinig verandering laten zien in activiteit op de XRP Ledger.

De structuur van de standaard richt zich vooral op bankcommunicatie, niet direct op de beste altcoin transacties, waardoor het verband minder vanzelfsprekend is dan sommige investeerders denken.

Analisten benadrukken dat de adoptie van XRP door banken geen automatisch gevolg is van de standaard. De technologie sluit aan op de nieuwe gegevensvereisten, maar echte integratie hangt af van strategische keuzes, kostenbesparing en regelgeving.

Dit maakt de vraag naar XRP verwachting afhankelijk van bredere factoren zoals partnerships, liquiditeit en marktdruk. Hierdoor blijft de Ripple koers vooral afhankelijk van daadwerkelijke gebruiksscenario’s in plaats van speculatie.

Nieuwe ATH mogelijk, maar niet zonder echte adoptie en duidelijke vraag

Voorstanders van XRP blijven optimistisch over verdere groei. De combinatie van wereldwijde betaalstandaarden, institutionele interesse en de positie van Ripple in internationale betalingsdiscussies zorgt voor hoop dat de prijs opnieuw richting een all-time high kan bewegen.

Toch blijft een realistische blik noodzakelijk. De kans op een nieuwe ATH hangt grotendeels af van daadwerkelijke netwerkadoptie, grote samenwerkingen en bewijs dat XRP transacties sneller en goedkoper maakt voor banken.

Zonder echte implementaties blijft de koers grotendeels afhankelijk van sentiment. ISO 20022 kan een waardevolle basis vormen, maar is op zichzelf geen garantie voor een doorbraak. Pas wanneer financiële instellingen XRP inzetten binnen hun dagelijkse betalingsstromen, ontstaat een grote vraag die de Ripple koers naar nieuwe hoogtepunten kan brengen.

