Binance ziet de Ripple (XRP) reserves de afgelopen 2 maanden enorm dalen en dat is een bullish signaal. Minder tokens op de exchanges, kan de XRP koers namelijk flink boosten als de vraag naar de crypto gelijk blijft of stijgt. Het succes van de spot XRP ETF’s die deze maand gelanceerd werden, suggereert bovendien dat de vraag naar XRP onder institutionele investeerders alleen maar groeit.

Gaat de XRP koers exploderen? Wat gaat Ripple doen?

Ripple nieuws: XRP whales verplaatsen hun holdings van Binance

Crypto exchange Binance laat interessante cijfers zien als het om de XRP reserves gaat. Er zijn sinds 6 oktober namelijk zo’n 300 miljoen XRP tokens van het platform afgehaald. In totaal zijn er nu nog zo’n 2,7 miljard tokens over en dat is een all-time low voor XRP.

Deze uitstroom betekent dat XRP whales momenteel massaal hun XRP holdings verplaatsen. Dit heeft mogelijk te maken met het herindelen van de assets, maar de trend geeft een bullish signaal af. Het suggereert namelijk dat de investeerders de assets naar cold storages en private wallets hebben verplaatst. De intentie achter dit gedrag is vaak om de assets voor langere tijd vast te houden.

Wanneer de holdings weer op de exchange geplaatst worden, is dat vaak een signaal dat het gedumpt wordt, maar het lijkt erop dat de XRP whales nu vooral willen vasthouden aan hun holdings. Hiermee signaleren deze investeerders naar de rest van de markt dat zij vertrouwen hebben in de XRP verwachting op de lange termijn.

Een van de redenen dat het vertrouwen in de altcoin is toegenomen bij XRP whales, is waarschijnlijk het succes van Ripple op de spot ETF markt.

XRP ETF instroomt bereikt $643,9 miljoen

Ripple boekt een enorm succes op de spot ETF markt. De eerste spot XRP ETF werd gelanceerd op 14 november, namelijk de XRPC van Canary Capital. Ook Bitwise, Grayscale en Franklin Templeton lanceerden een ETF van de altcoin. De instroom neemt razendsnel toe. Op dit moment rapporteert SoSoValue een cumulatieve totale net inflow van $643,92 miljoen.

De ETF’s van Canary en Bitwise lopen tot nu toe nog aan kop, maar de ETF’s van Grayscale en Franklin werden beide maandag 24 november pas gelanceerd en zetten al enorme inflows neer. Beide asset managers laten tijdelijk de kosten voor hun gebruikers achterwege, waardoor de verwachting is dat de XRP ETF’s nog veel meer instroom gaan aantrekken. Met name Franklin, die na de kosteloze beginfase slechts 0,19% in rekening zal brengen.

De total net assets van alle ETF’s samen is $676,49 miljoen. Hiermee is deze markt verantwoordelijk voor 0,50% van de gehele market cap van XRP ($134,85 miljard).

Institutionele investeerders hebben dus veel vertrouwen in de toekomst van XRP. Dit is waarschijnlijk te danken aan de ambitieuze plannen van Ripple. Zo wil het cryptobedrijf een banklicentie en verwacht de CEO van Ripple, Brad Garlinghouse, dat Ripple in de toekomst 14% van het SWIFT volume zal overnemen. Hij deed deze uitspraak eerder dit jaar, maar vandaag groeien de geruchten van een XRP SWIFT overname.

Impact XRP koers – Wat gaat Ripple doen?

Terwijl de XRP whales massaal XRP in cold wallets stopten en institutionele investeerders massaal spot ETF’s van de crypto accumuleerden, stond de XRP koers de laatste weken enorm onder druk. Op het moment van schrijven handelt de Ripple koers echter op $2,2350 en is daarmee in de afgelopen week met 16,5% gestegen.

Het ziet er dus naar uit dat de markt herstelt en de XRP ETF inflows en de Binance reserves wijzen op een forse opwaartse beweging. Als de $2,2695 doorbroken wordt en de instroom aanhoudt, kan het snel gaan. De $3 grens wordt dan snel doorbroken en XRP zal dan nieuwe hoogtes gaan bereiken.

Met het vertrouwen van grote investeerders en de toekomstplannen van Ripple, waaronder het overnemen van 14% van het volume van SWIFT, zal de XRP koers enorm gaan boosten de komende jaren. De target voor 2028 is dan ook $12,50.

Er moet echter niet te vroeg gejuicht worden. Op dit moment heeft XRP namelijk moeite om boven het weerstandsniveau van $2,2695 te komen. Als dit inderdaad niet lukt, zou de crypto kunnen terugzakken naar de $1,82. Door het bearish sentiment dat dan ontstaat, zakt XRP dan mogelijk verder naar $1,50.

