De crypto markt zit in een fase van extreme angst. Maar juist in dit soort periodes zoeken beleggers naar de beste crypto om nu te kopen. Hieronder drie munten onder $1 met opvallende setups of fundamentals.

1. Cardano (ADA) – $0,27

De Cardano koers noteert rond $0,27 en bevindt zich dicht bij een steunzone van $0,25. Technisch gezien is ADA oversold op meerdere tijdsframes. Dat maakt het voor risiconemers een interessant instapmoment.

Fundamenteel is er ook beweging. Cardano werkt aan de lancering van de Midnight mainnet en de verdere uitrol van het Voltaire governance systeem. Meer dan 70% van alle ADA tokens is gestaked, wat verkoopdruk beperkt. Een doorbraak boven $0,34 kan de weg openen richting $0,50. Bekijk de Cardano verwachting voor meer details.

2. Dogecoin (DOGE) – $0,09

De Dogecoin koers houdt stand boven $0,09. Dat is een belangrijk technisch steunniveau. Zolang dit houdt, blijft het plaatje voor kopers overeind. De weerstand ligt bij $0,16 en een doorbraak daar kan het pad richting $0,20 openen.

DOGE profiteert daarnaast van aanhoudende speculatie rond Elon Musk’s X Money project. Wie op zoek is naar opkomende crypto projecten, moet de meme coin sector in de gaten houden.

3. Bitcoin Hyper ($HYPER) – opkomende crypto in presale

Voor beleggers die willen weten welke crypto kopen in een vroeg stadium, is Bitcoin Hyper ($HYPER) het bekijken waard. Dit project bouwt een Layer 2 netwerk bovenop Bitcoin. Het doel: snellere en goedkopere BTC transacties met toegang tot staking en gedecentraliseerde apps.

De presale heeft inmiddels meer dan $31,9 miljoen opgehaald. De huidige prijs is $0,01367 per token. Het slimme contract is gecontroleerd door Coinsult en SpyWolf. Stakers ontvangen tot 37% APY. Houd er rekening mee dat presale projecten extra risico’s met zich meebrengen. Doe altijd eigen onderzoek.

