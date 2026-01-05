BREAKING: Meme coins exploderen met dubbele cijfers – Pepe ($PEPE) +34%, Bonk ($BONK) +30%, Dogecoin ($DOGE) +11% in 24 uur. PEPE, BONK en DOGE trekken opnieuw massaal kapitaal aan, wat de speculatie aanwakkert over een nieuw meme coin seizoen en de mogelijke terugkeer van extreme rendementskansen. Hieruit rijst dan ook de vraag: weer x100 kansen dit meme coin seizoen?

In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor deze veelbelovende crypto.

Meme coins PEPE, BONK en DOGE exploderen

Meme coins hebben aan het begin van het nieuwe jaar een verrassende comeback gemaakt. Na een lastig 2025 laten vooral PEPE, BONK en Dogecoin een krachtige opleving zien, met stevige koerswinsten die veel traders op het verkeerde been zetten.

Sinds begin januari is er in korte tijd meer dan $8 miljard aan marktkapitalisatie bijgekomen in de meme coin sector, die nu rond de $47 miljard noteert. Dat komt neer op een stijging van ongeveer 30% sinds de start van het jaar. De handelsvolumes zijn mee geëxplodeerd en liepen op tot circa $9,2 miljard, waarbij short liquidaties de rally extra brandstof gaven.

PEPE staat duidelijk in het middelpunt van de beweging. De coin steeg ruim 65% sinds het begin van het jaar en voegde in slechts 24 uur ongeveer $3 miljard toe aan zijn marktkapitalisatie. Dogecoin won circa 11% en brak daarbij door een meerjarige neerwaartse trend, wat het optimisme onder traders verder aanwakkerde. Ook BONK deed stevig mee met een stijging van meer dan 30%, waarmee de kracht van de rally zich niet tot één enkele coin beperkte.

De opleving begon direct na de feestdagen en doet denken aan eerdere, door FOMO gedreven revivals. Op X sloeg het sentiment snel om naar uitgesproken bullish, terwijl on-chain data wijzen op hernieuwde accumulatie in onder meer PEPE en BONK. Opvallend is dat de handelsactiviteit ver boven het marktgemiddelde ligt. Zo draait PEPE momenteel met een volume dat meer dan drie keer zo hoog ligt als dat van de bredere cryptomarkt.

Waarom stijgen meme coins?

De recente stijging van meme coins past in een bekend marktpatroon waarbij traders, bij een zijwaartse Bitcoin koers, op zoek gaan naar hogere beta en snellere rendementskansen, zonder te hoeven wachten op een duidelijke macro-katalysator.

In zo’n omgeving profiteren meme coins vaak. Ze bewegen snel, hebben diepe derivatenmarkten op grote handelsplatformen en trekken momentumstromen aan die geen fundamenteel verhaal nodig hebben.

Dat betekent echter niet automatisch dat de markt in een duurzame meme-cyclus zit.

Veel van dit soort bewegingen zijn op korte termijn zelfversterkend, maar kwetsbaar. Zodra posities te druk worden, spot-vraag afneemt of Bitcoin wegzakt, kunnen meme coins snel terugvallen. Dezelfde hefboom die de stijging versnelt, kan dan ook leiden tot scherpe en gedwongen de-risk-moves omlaag.

$PEPE As much as people hate hearing it memes are still a liquidity signal.$PEPE bounced from deep demand, volume is returning, and price is building a higher base. These moves usually don’t happen in isolation. Meme strength often shows up before broader risk appetite… pic.twitter.com/fByZyGdkRe — CyrilXBT (@cyrilXBT) January 3, 2026

Je kunt meme coins zien als een soort thermometer voor de speculatieve risicobereidheid in de markt.

Een zogeheten ‘meme season index’volgt hoeveel grote meme tokens Bitcoin over een bepaalde periode outperformen. Blijft dat aantal stijgen, dan wijst dat erop dat traders actief richting risicovollere hoeken van de markt roteren, in plaats van alleen de beste altcoins te kopen.

Voor nu laat de prijsactie zien dat traders bereid zijn om selectief risico te nemen. Het volgende signaal wordt of deze beweging zich uitbreidt naar meer meme coins, of dat ze net zo snel weer wegzakt als ze begonnen is.

Beste crypto om nu te kopen?

Naast deze meme coins die al fors zijn gestegen, is er ook een opkomende crypto die volgens veel traders een interessante kans kan bieden. Het gaat om PepeNode ($PEPENODE). Dit project bevindt zich al enkele maanden in de presale, maar deze fase loopt over drie dagen af.

Na afloop van de presale wordt de token verhandelbaar op exchanges. Dat moment gaat vaak gepaard met sterke koersbewegingen, zeker wanneer de interesse in meme coins aanhoudt. In een markt waarin de meme coin-hype nog volop leeft, kan een nieuw gelanceerde token hier relatief snel van profiteren.

De huidige prijs ligt op $0,0012161 per token. Daarmee is dit de laatste mogelijkheid om PEPENODE tegen deze vaste prijs te kopen, voordat de token zijn debuut maakt op de markt en de koers volledig wordt bepaald door vraag en aanbod.