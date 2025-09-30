De cryptomarkt lijkt het opnieuw goed te doen, met een gemiddelde stijging van 2,5% in één handelsdag. Voor investeerders die hierdoor speculeren op de komende Uptober rally, wijzen experts vooral op drie coins: Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE) en Shiba Inu (SHIB). Waarom worden deze tokens volgens experts gezien als de beste crypto om nu te kopen?

Drie kandidaten om te profiteren van Uptober rally

Nu de cryptomarkt weer aan kracht wint, kijken beleggers en analisten vooruit naar oktober, historisch een sterke maand voor cryptokoersen. Experts wijzen vooral op drie altcoins die volgens hen het meeste potentieel hebben om te profiteren van deze Uptober rally: XRP, DOGE en SHIB. Hun kansen worden gedreven door ETF verwachtingen, institutionele interesse en de groei van hun ecosystemen.

XRP: Cross-border payments en ETF verwachtingen

Ripple (XRP) blijft een van de meest opvallende altcoins. De cryptomunt bereikte in juli een recordhoogte van $3,65. Dit kwam grotendeels door de passage van de GENIUS Act, de eerste uitgebreide regulering voor stablecoins in de VS. Sindsdien corrigeerde de XRP koers naar ongeveer $2,85, maar analisten blijven positief.

De sterke positie van de XRP koers komt voort uit zijn rol in kostenefficiënte internationale betalingen, met partnerschappen en erkenning van de VN Capital Development Fund en de Amerikaanse financiële gemeenschap. Daarnaast versnelt de verwachting van de eerste spot XRP ETF in oktober de speculatie. Historisch gezien zorgen positieve ETF rulings vaak voor sterke koerspieken, en de XRP koers zou daarbij de $4 grens kunnen testen.

Technisch gezien zit XRP momenteel rond een RSI van 42, wat duidt op enige kortetermijn discounting en koopkansen voor traders. Het recente seizoenspatroon en regelgeving suggereren dat XRP een van de kansrijkste altcoins is voor een mogelijke Uptober rally.

Dogecoin: Institutionele interesse en mainstream adoptie

Dogecoin (DOGE), de pionier onder de meme coins, noteert momenteel met een Dogecoin koers van rond $0,23, met een marktkapitalisatie van $‪34,82 miljard. De recente stijgingen zijn gedeeltelijk gedreven door institutionele interesse in een mogelijke U.S. spot DOGE ETF.

DOGE heeft een loyale community en sterke mainstream adoptie, ondersteund door high-profile supporters zoals Elon Musk. Bovendien accepteren bedrijven zoals Tesla, PayPal en Revolut DOGE steeds vaker als betaalmiddel, wat de echte gebruikswaarde vergroot.

Oktober staat historisch bekend als een sterke cryptomaand. Analisten zien een mogelijke Dogecoin koers beweging richting $0,50, met het langetermijndoel van $1 nog steeds in het vizier.

Shiba Inu: Ecosysteemgroei en bullish setups

Shiba Inu (SHIB) onderscheidt zich van veel meme coins door zijn groeiende ecosysteem. Met een marktkapitalisatie van bijna $7 miljard en een Shiba Inu koers van $0,00001177, heeft SHIB meerdere bullish technische patronen gevormd. Denk hierbij aan een descending wedge en een flag pattern, die een Shiba Inu koersdoel van $0,00003 tegen eind oktober mogelijk maken.

SHIBs Layer-2 oplossing Shibarium vermindert transactiekosten en versnelt betalingen, terwijl privacytools en andere toepassingen de adoptie vergroten. Hierdoor wordt SHIB door veel analisten gezien als een meme coin met een duidelijk nut, in tegenstelling tot puur speculatieve tokens.

Beste crypto om nu te kopen?

Oktober staat in de cryptowereld bekend als Uptober, omdat deze maand historisch vaak sterke koersstijgingen laat zien. Dat wordt doorgaans gekoppeld aan een combinatie van seizoensgebonden koopgedrag, een hernieuwde instroom van institutioneel kapitaal en een optimistischer sentiment na de rustige zomerperiode.

Voor cryptomunten zoals XRP, Dogecoin en Shiba Inu kan dit patroon een extra duwtje in de rug betekenen. Vooral wanneer je de verwachtingen rond mogelijke ETF goedkeuringen, de toenemende institutionele interesse en de groei van hun ecosystemen meeneemt, ontstaan er interessante kansen.

Zo kan XRP profiteren van zijn rol in internationale betalingen, DOGE van bredere adoptie en concrete use cases, en SHIB van de verdere uitbouw van zijn platform. Met Uptober in aantocht lijkt het momentum voor deze projecten gunstig, zolang de algemene marktdynamiek positief blijft.

