De Ripple koers begon september met een flinke terugval, waarbij het onder zowel het 20-daags als het 50-daags gemiddelde dook. Nu de koers rond $2,80 schommelt (27% onder de all-time high) is het vooral het gedrag van Binance dat de aandacht trekt. Het lijkt erop dat de exchange in een korte periode aanzienlijk veel XRP heeft verkocht. Dit heeft geleid tot nieuwe speculaties over een Ripple crash na manipulatie van de markt. Dus wat gaat Ripple doen met deze geruchten?

Van 780 miljoen naar 199 miljoen

Volgens recente on-chain data is het aantal XRP tokens in Binance reserves gedaald van 780 miljoen naar slechts 199 miljoen. Deze 69% daling komt overeen met een uitstroom van meer dan $1,6 miljard in XRP. Hoewel er geen officiële verklaring is afgegeven, spreken analisten van een strategische herallocatie of het liquideren van posities.

🚨 BINANCE IS DUMPING $XRP 🚨 Massive sell pressure. Sudden liquidity drains. Charts spiking red. But here’s the part the peasants don’t get: Binance isn’t just dumping crypto, they’re deliberately manipulating XRP’s price. This is a coordinated war. 🧵⚔️ pic.twitter.com/bKLzHkONk2 — Pumpius (@pumpius) September 1, 2025

Tegelijkertijd blijkt dat het handelsvolume met 23% is toegenomen in de afgelopen 24 uur. Deze stijging, gecombineerd met grootschalige bewegingen op de exchanges, wijst op grotere partijen die achter de schermen actief zijn. Sommige traders vermoeden dat de verkoopdruk niet puur marktgedreven is, maar onderdeel is van een bewuste poging om de koers van XRP te onderdrukken.

Is er sprake van manipulatie?

Op sociale media werden de termen ‘gecoördineerde aanval’ en ‘Ripple crash’ trending onder XRP investeerders. Grafieken toonden plotselinge pieken in verkoopdruk die vaak samenvielen met positieve aankondigingen bij Ripple. Denk hierbij aan nieuwe partnerschappen of juridische overwinningen.

Er is geen hard bewijs dat Binance daadwerkelijk XRP manipuleert. Toch lijkt de herhaling van dumps en koersdruk volgens sommigen op een patroon. Analisten speculeren zelfs dat Binance belang heeft bij het afremmen van XRP’s momentum om andere speculatieve altcoins op het platform te promoten.

Whales just scooped 340M $XRP ($962M) in 2 weeks. ➣ $268M pulled off exchanges.

➣OI hit $8B, funding flipped positive.$XRP is coiling near support… A breakout toward $4 may be closer than most think. pic.twitter.com/PKCbAsyako — Davide (@Davide_Martini0) September 2, 2025

Het gebrek aan transparantie van grote exchanges versterkt deze vermoedens. Terwijl self-custody onder investeerders stijgt en $268 miljoen aan XRP recent van exchanges is gehaald, blijft de centrale rol van Binance in het koersverloop onderwerp van discussie.

Whale activiteit en koersverwachting

Ironisch genoeg lijkt de verkoopgolf samen te vallen met grootschalige accumulatie door whales. In de afgelopen twee weken zijn er naar schatting 340 miljoen XRP bijgekocht, waarvan een groot deel inmiddels in cold wallets is geplaatst. Ook de open interest in XRP derivaten is gestegen naar $8 miljard, samen met positieve funding rates. Dat is een duidelijk teken van toenemend optimisme onder professionele traders.

Technisch gezien vormt XRP op de daggrafiek een symmetrische driehoek, met steun op $2,80. Dit patroon staat bekend om zijn explosieve uitbraken zodra er voldoende druk is opgebouwd. Een breakout boven de $3,20 zou volgens analisten de weg kunnen openen naar $4 of zelfs verder als marktsentiment zich positief ontwikkelt.

Wat betekent dit voor de Ripple koers?

Voor de XRP community zijn de signalen gemengd. Aan de ene kant is er bezorgdheid over de dominante invloed van centrale partijen zoals Binance. Aan de andere kant zijn er duidelijke tekenen van vertrouwen vanuit grootschalige investeerders die hun posities juist uitbreiden.

Of de recente verkoop een opzettelijke poging was tot een crash of slechts een strategische herpositionering van Binance blijft onduidelijk. Wat wel vaststaat, is dat XRP zich in een cruciale fase bevindt waarin volatiliteit de overhand zal krijgen.

Voor traders betekent dit vooral opletten. De komende weken worden bepalend voor de Ripple koersverwachting. Een krachtige uitbraak kan zorgen voor een bullish versnelling richting $4 of meer. Maar als steunzones het begeven, ligt een verdere correctie ook op de loer. XRP doet momenteel dus nog vrij weinig, maar het kan zomaar omslaan.