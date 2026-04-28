Er beweegt iets opvallends rond XRP. Niet op de koersgrafiek zelf, maar op de plekken waar beleggers hun munten bewaren.

In 24 uur tijd is bijna 35 miljoen XRP weggehaald bij cryptobeurzen. Dat meldt analysebedrijf Santiment. Zo’n bedrijf volgt data op blockchains. Dat zijn openbare netwerken waarop transacties zichtbaar zijn.

Volgens Santiment gaat het om 34,94 miljoen XRP. Daarmee is dit de zesde grootste uitstroom van het jaar voor XRP. Beleggers vragen zich nu af of dit genoeg is om de Ripple koers richting 2 dollar te duwen.

Bijna 35 miljoen XRP verdwijnt van beurzen

De beweging komt uit data van het XRP Ledger. Dat is het netwerk waarop XRP transacties worden verwerkt. In één dag werd 34,94 miljoen XRP van handelsplatformen gehaald.

💸 XRP Ledger saw 34.94M $XRP in total exchange outflows, the 6th largest 24-hour period of the year. Historically, these large outflow days have corresponded with upcoming bullish price action. 🔗 Check out XRP outflows here on Santiment any time: https://t.co/WLCy1405T2 pic.twitter.com/nTDT8nDnV3 — Santiment (@santimentfeed) April 24, 2026

Een handelsplatform is een plek waar beleggers crypto kopen en verkopen. Als munten daar blijven staan, kunnen ze snel verkocht worden. Als beleggers munten weghalen, kiezen zij vaak voor opslag buiten de beurs.

Dat kan een positief teken zijn. Het betekent mogelijk dat grote beleggers minder snel willen verkopen. Daardoor kan de beschikbare voorraad op beurzen dalen.

Minder voorraad betekent niet automatisch een hogere koers. Het kan wel de verkoopdruk verlagen. Verkoopdruk betekent dat veel beleggers tegelijk willen verkopen.

Santiment ziet historisch sterk signaal

Santiment noemt de grote XRP uitstroom een belangrijk marktsignaal. Volgens het analysebedrijf vielen zulke dagen in het verleden vaak samen met positieve koersbewegingen.

Dat maakt de timing opvallend. XRP staat opnieuw in de aandacht na een sterke periode op de cryptomarkt. Ook eerdere bewegingen op het XRP Ledger trokken al aandacht onder crypto-handelaren.

Toch blijft voorzichtigheid nodig. Een grote uitstroom betekent niet altijd dat beleggers vasthouden. Soms verplaatsen partijen hun XRP alleen naar een andere wallet. Een wallet is een digitale bewaarplek voor crypto.

Ook historische patronen geven geen zekerheid. Ze laten alleen zien wat eerder vaker gebeurde. De markt kan deze keer anders reageren.

Ripple koers verwachting: kan XRP naar 2 dollar stijgen?

De Ripple koers verwachting krijgt meer aandacht door de grote uitstroom van XRP. De vraag is nu of XRP genoeg kracht heeft voor een stijging richting 2 dollar.

De uitstroom van beurzen helpt het sentiment, maar de koers heeft meer nodig. Voor een beweging richting 2 dollar moet de vraag naar XRP verder toenemen. Ook moet de bredere cryptomarkt sterk blijven.

Ook crypto-handelaar Crypto Bitlord ziet 1,40 dollar als een belangrijk niveau. Volgens hem houdt XRP deze zone stevig vast. Hij vraagt zich daarom af of XRP volgende maand richting 2 dollar kan bewegen.

Bitcoin speelt daarin vaak een grote rol, omdat die munt de markt meestal leidt. Als beleggers meer vertrouwen krijgen, kan XRP profiteren van lagere verkoopdruk. Dan wordt 2 dollar een belangrijk niveau om te volgen.

Bij zwakker marktsentiment kan de stijging uitblijven. Dan kijken beleggers vooral of de recente uitstroom echt leidt tot minder verkoop op beurzen.

Conclusie

De uitstroom van 34,94 miljoen XRP is een opvallend signaal. Santiment ziet historisch vaak positieve koersbewegingen na zulke dagen. Toch blijft 2 dollar afhankelijk van vraag, vertrouwen en de bredere cryptomarkt.