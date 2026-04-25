XRP staat opnieuw in de aandacht door opvallende koersdoelen voor eind 2026. De huidige koers ligt rond 1,44 dollar. Vanaf dat punt lopen de verwachtingen sterk uiteen.

De XRP koers verwachting loopt daardoor flink uiteen. 5 bekende crypto analisten en modellen kijken naar dezelfde munt, maar komen tot andere uitkomsten. Hun doelen lopen van 2,80 dollar tot 10 dollar.

Kendrick ziet XRP naar 2,80 dollar gaan

Geoff Kendrick van Standard Chartered noemt 2,80 dollar als koersdoel voor XRP eind 2026. Standard Chartered is een grote Britse bank.

Zijn verwachting kijkt vooral naar de grotere cryptomarkt. Ook regelgeving speelt een grote rol. Duidelijke regels kunnen grote beleggers meer vertrouwen geven.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

De huidige XRP koers ligt rond 1,44 dollar. Vanaf dat niveau betekent 2,80 dollar bijna een verdubbeling. Dit doel klinkt daardoor minder extreem dan sommige andere voorspellingen.

Andere analisten zien meer ruimte omhoog

Ali Martinez kijkt vooral naar de grafiek. Deze crypto analist wijst op een ascending triangle. Dat is een patroon met hogere bodems en een vaste bovengrens.

Volgens Martinez kan XRP na een uitbraak richting 3,32 dollar stijgen. Dat scenario werkt alleen als kopers sterk genoeg blijven en een XRP rally op gang komt.

XForceGlobal gebruikt een andere methode. Hij kijkt naar een running flat correction. Dat is een correctie waarbij de koers tijdelijk zijwaarts beweegt.

Volgens die theorie kan XRP later opnieuw omhoog bewegen. Het scenario blijft afhankelijk van sterke vraag en positief sentiment rond Ripple nieuws.

AI modellen zien een brede range

AI modellen komen met de breedste verwachting. Zulke modellen vergelijken oude marktdata met huidige trends.

De meeste uitkomsten liggen tussen 3 dollar en 10 dollar. Die range laat zien hoeveel Ripple waard kan worden volgens verschillende scenario’s.

Een koers richting 3 dollar past bij rustige groei. Een koers richting 10 dollar vraagt om sterke vraag, duidelijke regels en veel nieuw kapitaal.

De CLARITY Act speelt hierbij een belangrijke rol. Dat is een Amerikaanse wet die duidelijkere regels voor crypto moet geven.

Komt die wet erdoor, dan worden doelen rond 2,80 tot 3,32 dollar realistischer. Ook hogere doelen krijgen dan meer steun.

Faalt de wet, dan blijft onzekerheid groot. Dan lijken de hoogste doelen minder haalbaar voor eind 2026. Veel beleggers blijven daarom afwachten wat Ripple gaat doen.