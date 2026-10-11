Bitcoin herstelde na de verkoopgolf van donderdag richting $83.000, maar de uitstroom uit meerdere crypto-ETF’s maakt de opleving kwetsbaar. De koers stond na liquidaties ter waarde van $1 miljard weer rond $82.000, meldt CoinDesk. De vraag is of dat herstel gepaard gaat met een terugkeer van fondsinstroom.

Uitstroom bij Bitcoin-, Ether- en Zcash-fondsen

Amerikaanse Bitcoin-ETF’s noteerden donderdag een netto-uitstroom van $244 miljoen. Ook fondsen voor Ether en Zcash zagen uitstroom; XRP-ETF’s vormden volgens de CoinDesk-marktupdate de uitzondering en registreerden instroom. Voor XRP werden geen afzonderlijke bedragen genoemd, waardoor de instroom niet als bewijs voor een bredere omslag kan gelden.

Het logo van Bitcoin. – Foto: PerfectHue / CC0

De cijfers over donderdag staan los van de gegevens voor woensdag 7 oktober. CryptoSlate meldde voor die eerdere handelsdag $484,9 miljoen uitstroom uit Amerikaanse Bitcoin-ETF’s en $160,9 miljoen uit Ether-ETF’s, samen circa $646 miljoen. Die bedragen horen bij een andere dag en mogen niet worden opgeteld bij het donderdagcijfer voor Bitcoin.

De opeenvolgende uitstroomdagen bij Zcash-fondsen verlengden volgens CoinDesk een reeks die in oktober was ontstaan. De beschikbare marktupdate geeft geen totaalbedrag voor Zcash of XRP. Daardoor is wel zichtbaar welke fondscategorieën die handelsdag geld verloren of aantrokken, maar niet hoe groot het verschil tussen die stromen was.

De dagelijkse cijfers maken duidelijk waarom fondsbewegingen naast de koers worden gevolgd. Een prijsherstel laat zien dat Bitcoin na de verkoopdruk hoger noteert; aanhoudende uitstroom kan er tegelijk op wijzen dat beleggers via beursfondsen nog kapitaal terugtrekken. De ETF-stromen van Bitcoin- en Ethereumfondsen bieden daarom een afzonderlijke maatstaf voor de ontwikkeling van de vraag.

Koersherstel na een miljard aan liquidaties

De liquidatiegolf van $1 miljard ging vooraf aan het herstel richting $83.000. Liquidaties kunnen scherpe koersbewegingen versterken doordat posities automatisch worden gesloten, maar de gemelde omvang vertelt op zichzelf niet of kopers daarna structureel terugkeerden. Daarvoor zijn onder meer de vervolgkoers en nieuwe stroomgegevens nodig.

CryptoSlate rapporteerde voor woensdag dat Bitcoin onder $83.000 sloot en dat Ether richting $2.500 terugviel. Dat is context voor de eerdere handelsdag, geen bevestiging van een blijvende doorbraak boven $83.000 op donderdag. Ook valt op basis van de beschikbare gegevens geen steun- of weerstandsniveau vast te stellen. Een prijsuitbraak boven een weerstandsniveau is pas bevestigd wanneer koersgedrag die beweging ondersteunt; de gemelde opleving alleen volstaat daarvoor niet.

De uitstroom uit Ether-fondsen past bij de druk op meerdere grote ETF-categorieën. De cijfers voor woensdag en donderdag laten afzonderlijke handelsdagen zien, niet één doorlopende meting. De uitstroom uit Ethereum-ETF’s is daarmee relevant voor de bredere markt, maar levert op zichzelf geen verklaring voor de koersbeweging van Bitcoin.

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ETF-stromen blijven belangrijk signaal

Beleggers kunnen de dagelijkse netto-instroom en -uitstroom volgen naast de Bitcoin-koers. Een terugkeer naar instroom in BTC- en ETH-fondsen zou een ander beeld geven dan nieuwe uitstroom, maar bewijst niet automatisch dat een herstel standhoudt. De gegevens over donderdag laten juist uitstroom bij Bitcoin-, Ether- en Zcash-fondsen zien.

De instroom bij XRP-ETF’s is een uitzondering in de gemelde momentopname, geen bewijs dat de vraag naar die fondsen duurzaam is hersteld. Als de uitstroom bij de andere categorieën aanhoudt, blijft de opleving kwetsbaar; dat is een mogelijk scenario, geen koersvoorspelling. De beschikbare informatie biedt geen basis voor een concreet koersdoel.