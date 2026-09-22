Bitcoin steeg maandag 21 september boven $85.000 en noteerde om 09:35 ET (15:35 Nederlandse tijd) een koers van $85.138,90, een stijging van 5,7%. De opmars volgt op een besluit van de Amerikaanse toezichthouder dat meer on-chain handel in getokeniseerde aandelen mogelijk maakt, meldt Investing.com.

Bitcoin stijgt boven $85.000 na SEC-besluit over tokenisatie

De cryptomunt boekte de afgelopen week een winst van circa 5% en herstelde daarmee van een dip onder $76.000 die volgde op de renteverhoging van de Federal Reserve vorige week. Dat herstel zette zich in het weekend door en versnelde maandag na nieuws over de tijdelijke vrijstelling van de SEC voor erkende handelsplatformen.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission verleende donderdag een vrijstelling van vijf jaar waardoor deze platformen getokeniseerde Amerikaanse aandelen op blockchain-gebaseerde infrastructuur mogen verhandelen, onder bepaalde voorwaarden. De toezichthouder stelde dat de maatregel bedoeld is om innovatie te stimuleren terwijl de bescherming van beleggers gewaarborgd blijft, wat de verwachting versterkt dat traditionele financiële activa nauwer met blockchainmarkten kunnen worden geïntegreerd.

Tokenisatie-impuls valt samen met breder herstel op cryptomarkt

De reactie op crypto-gerelateerde aandelen was uitgesproken. Coinbase steeg vrijdag 12%, Strategy won 16% en Robinhood klom 9%. Onder de tokens sprong Zcash circa 3% tot boven $1.500, terwijl NEAR ongeveer 23% steeg door toegenomen handelsactiviteit in Zcash op de cross-chain swapservice van het netwerk.

Het bredere risicoklimaat verbeterde tegelijkertijd: Aziatische aandelen stegen en Amerikaanse aandelenfutures boekten winst na positieve signalen uit de handelsgesprekken tussen de VS en China, vooruitlopend op een ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi Jinping. Dalende olieprijzen droegen bij aan het sentiment, doordat ze de inflatiezorgen tijdelijk verlichtten. Bredere ETF-instroom en de rally vanaf de junibodem worden in marktcommentaren genoemd als aanvullende drijfveer, maar zijn niet door de primaire bron bevestigd. Voor de context van eerdere ETF-instroom, zie de beste ETF-week van 2026.

Hoe sterk is de koersreactie boven $85.000?

Brent-olie daalde ongeveer 2% tot onder $102 per vat, de vierde opeenvolgende daling, doordat verwachtingen van hogere aanvoer uit het Midden-Oosten de energiekostenzorgen temperden. Toch blijven hogere Amerikaanse staatsobligatierendementen en verwachtingen van verdere Fed-verkrapping mogelijke tegenwind voor Bitcoin.

De rest van de markt volgde de opmars. Ethereum steeg 6,1% naar $2.738,92, XRP sprong 7,6% naar $1,482, Solana won 8,6% en Cardano klom 9,4%. BNB steeg 5% en Dogecoin won meer dan 9%. Voor de technische context van de rally in de weken voorafgaand aan deze uitbraak, zie de eerdere technische analyse en het momentum na de weerstand rond $81.000.

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Wat betekent dit voor Bitcoin-beleggers?

De tokenisatiebeslissing van de SEC ondersteunt het sentiment rond blockchain- en crypto-gerelateerde activa, maar de vrijstelling geldt onder strikte voorwaarden en is tijdelijk. Beleggers doen er goed aan de renteverwachtingen van de Federal Reserve en de ontwikkeling van Amerikaanse staatsobligatierendementen te blijven volgen, aangezien die volgens de bron mogelijke tegenwind voor Bitcoin vormen.

Bitcoin-treasurybedrijf Strategy kocht tussen 14 en 20 september 950 extra Bitcoin voor circa $75,7 miljoen, tegen een gemiddelde prijs van $79.670 per munt, blijkt uit een 8-K-melding bij de SEC. Volgens medeoprichter en uitvoerend voorzitter Michael Saylor komt het totale bezit van Strategy daarmee op 846.000 BTC, met een cumulatieve gemiddelde aankoopprijs van $75.416 per munt.

Bron: Investing.com