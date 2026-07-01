De crypto markt kende een zwakke maand. Bitcoin zakte flink en ook XRP staat op een laag punt. Toch zien beleggers bij beide munten kansen. Wie zich afvraagt welke crypto kopen nu slim is, wil weten waar het echte verschil zit.

Bitcoin koers onder druk, maar sterk fundament

De Bitcoin koers staat rond de 58.300 dollar. Dat is een flinke daling vanaf ruim 73.000 dollar aan het begin van de maand. Bitcoin sloot een zwak kwartaal af en zit nu onder de 59.000 dollar. Analisten kijken vooral naar het niveau van 64.000 dollar. Pakt Bitcoin dat terug, dan ligt de weg omhoog richting 70.000 dollar weer open.

Toch blijft Bitcoin voor veel mensen de veiligste keuze. Het is de grootste en oudste munt, met de meeste bekendheid bij grote partijen. Wie vooral op zekerheid let, houdt de Bitcoin koers verwachting scherp in de gaten.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

XRP koers laag, maar het geld stroomt binnen

De XRP koers ligt rond de 1,01 dollar, het laagste punt van 2026. Dat klinkt somber, maar onder de motorkap gebeurt iets opvallends. De Amerikaanse XRP ETF’s trekken al acht weken achter elkaar nieuw geld aan, samen goed voor ongeveer 1,47 miljard dollar. Dat wijst erop dat grote partijen de munt juist goedkoop vinden.

Ook op het netwerk zelf zit meer beweging. Het aantal actieve adressen steeg in twee weken met ruim 70 procent, van zo’n 23.000 naar bijna 39.500 per dag. Daarnaast blijven crypto whales XRP verzamelen. De XRP koers verwachting hangt sterk af van de vraag of kopers de dalende trend kunnen breken.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Welke crypto kopen: Bitcoin of XRP?

De keuze hangt af van wat je zoekt. Bitcoin biedt rust en een lange staat van dienst. XRP beweegt harder en geeft dus meer risico, maar ook meer kans. Wie de beste crypto voor de lange termijn zoekt, kiest vaak Bitcoin als basis. Wie durft te gokken op herstel, kijkt eerder naar XRP.

Veel beleggers spreiden daarom hun geld en combineren beide munten. Zo profiteer je van de stabiliteit van Bitcoin en de mogelijke sprong van XRP. Wil je breder kijken, dan vormen de beste altcoins soms een aanvulling op dit tweetal. De ene beste crypto voor iedereen bestaat namelijk niet.

Bitcoin Hyper ($HYPER) als snel alternatief

Wie de daling van beide munten als koopkans ziet, kijkt soms ook naar nieuwe projecten. Bitcoin Hyper ($HYPER) is zo’n naam. Het project bouwt een tweede laag boven Bitcoin, zodat transacties sneller en goedkoper worden. Daarvoor gebruikt het de techniek van Solana, terwijl Bitcoin zelf voor de veiligheid zorgt.

De presale haalde al meer dan 32 miljoen dollar op en trekt veel aandacht. Let op: het netwerk is nog niet live en een presale brengt extra risico met zich mee. Doe dus altijd je eigen onderzoek voordat je instapt.

Bitcoin Hyper presale toegang