Half juli komt de Senaat terug van reces, en kort daarna volgt naar verwachting de stemming over de CLARITY Act. Die wet legt XRP wettelijk vast als grondstof, wat de laatste horde voor grote beleggers wegneemt. Ripple positioneert zich intussen als alternatief voor het trage SWIFT netwerk.

Wat betekent de CLARITY Act voor de XRP koers?

De Amerikaanse Senaat ging op 3 juli 2026 met zomerreces en komt op 13 juli weer bijeen. Senator Cynthia Lummis liet weten dat de compromistekst rond 4 juli openbaar wordt gemaakt, zodat de laatste onderhandelingspunten voor de zomer worden afgerond. De oorspronkelijke wettekst van de CLARITY Act staat sinds vorig jaar al bij het Congres, en een stemming in de volledige Senaat wordt nu eind juli of begin augustus verwacht.

De wet regelt vooral één ding: XRP krijgt de status van grondstof, vergelijkbaar met goud of olie, en het toezicht verschuift van beurswaakhond SEC naar grondstoffenwaakhond CFTC. Voor fondsen die nu nog aan de zijlijn staan omdat onduidelijk is onder welke wet een munt valt, kan dat de doorslag geven.

Wat de wet concreet regelt:

XRP en vergelijkbare tokens krijgen permanent de status van digitale grondstof.

Toezicht verhuist van de SEC naar de CFTC, die ook goud en olie reguleert.

Instellingen als banken en pensioenfondsen krijgen een duidelijk wettelijk kader om te investeren.

Niet iedereen is overtuigd. Critici noemen de regels rond witwasbestrijding te soepel, maar Lummis wijst dat van de hand: de tekst bevat volgens haar meer dan zestien controlemaatregelen tegen illegale geldstromen.

The Clarity Act has 16+ illicit finance safeguards, not loopholes: ✅ Sec 201: BSA/AML applies to crypto

✅ Sec 303: new sanctions to hit Iran

✅ Sec 305: exchanges can freeze dirty money If you don’t like crypto, then say it, but stop these baseless attacks. https://t.co/JZVhjC9Efn — Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) July 1, 2026

De discussie raakt direct de XRP koers verwachting, die de laatste weken grillig beweegt zolang de uitkomst in Washington onzeker blijft.

Wat gaat Ripple doen om SWIFT te vervangen?

Het laatste Ripple nieuws laat zien dat het bedrijf niet stilzit terwijl Washington onderhandelt. Ripple houdt inmiddels meer dan 75 vergunningen en registraties wereldwijd aan, van Singapore en Dubai tot het Verenigd Koninkrijk. Ook een Amerikaanse bankvergunning ligt momenteel ter beoordeling voor.

Die vergunningen zijn de bouwstenen voor een snellere en goedkopere route voor internationale betalingen dan het klassieke SWIFT netwerk. SWIFT rolt dit jaar zelf een nieuw betaalraamwerk uit met meer dan vijftig banken, en opvallend genoeg heeft ongeveer dertig daarvan al een band met Ripples ecosysteem. Ripple noemt zichzelf daarmee bewust geen directe vervanger, eerder een snelle aanvulling ernaast.

Qua marktomvang hoort XRP door deze ontwikkelingen al jaren bij de beste altcoins, maar een wettelijke status als grondstof zou dat gewicht verder onderstrepen.

Hoeveel kan XRP waard worden bij goedkeuring?

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De XRP koers beweegt momenteel rond het niveau van ruim één dollar, met steun net onder die grens. Handelaren houden die zone nauwlettend in de gaten, want een doorbraak boven de recente piekwaarden zou kunnen samenvallen met concreet nieuws uit de Senaat.

“Als de stemming daadwerkelijk doorgaat zoals gepland, is dat niet alleen koersnieuws. Het is het signaal waar institutionele partijen al twee jaar op wachten,” zegt een analist van het Coinspeaker team.

De wet zelf geeft geen garantie voor een koersstijging. De stemming kan uitgesteld worden, zoals al vaker gebeurde, en de vereiste zestig stemmen zijn allerminst zeker.

Bitcoin Hyper: een opkomende presale tijdens de spanning rond CLARITY

Terwijl XRP op duidelijkheid uit Washington wacht, kijken sommige beleggers ook naar opkomende crypto met een vergelijkbare belofte van snelheid en lage kosten.

Bitcoin Hyper ($HYPER) is daar een voorbeeld van: een nieuwe laag boven op Bitcoin die transacties via de snelle Solana Virtual Machine afhandelt, voordat alles wordt afgerekend op de Bitcoin blockchain zelf. Het project moet zo staking, DeFi en apps mogelijk maken op een netwerk dat juist bekendstond om zijn traagheid. De presale haalde al tientallen miljoenen dollars op, met een mainnet gepland voor het derde kwartaal van 2026.

Bitcoin Hyper presale toegang