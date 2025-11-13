“Biljoenen dollars gaan on-chain”. Die zin van Maxwell Stein van BlackRock zette meteen de toon op Ripple Swell 2025. Volgens hem kan de XRP Ledger straks enorme geldstromen verwerken. Dat maakt dit nieuws meteen belangrijk voor de Ripple koers en voor iedereen die zich afvraagt: wat gaat Ripple doen in de komende jaren?

BlackRock ziet XRP als bouwlaag voor grote geldstromen

Stein zei dat de markt klaar is voor grote stappen op blockchain. Ripple hoort volgens hem bij de partijen die al laten zien dat het werkt. Niet als idee, maar als echte infrastructuur waar waarde overheen kan bewegen.

BlackRock’s Maxwell Stein just said Ripple’s infrastructure could move trillions on-chain. They’re not talking about “potential.” They’re signaling deployment. The XRP rails are built. Liquidity is loading. The switch flip is next.$XRP 🚀 pic.twitter.com/17P8HSyM4n — Ripple Bull Winkle | Crypto Researcher 🚀🚨 (@RipBullWinkle) November 9, 2025

Hij noemde de XRP Ledger een netwerk dat hoge volumes aankan tegen lage kosten. Dat is precies de richting waar BlackRock naar kijkt door zijn snelheid, efficiëntie en schaalbaarheid.

Voor de XRP community en grote XRP whales voelde dit als de bevestiging waar ze al jaren op wachten. Als de grootste vermogensbeheerder ter wereld openlijk zegt dat XRP een rol krijgt in de financiële toekomst, dan verandert dat de manier waarop beleggers naar de lange termijn kijken.

Samenwerking met Securitize en BUIDL fund van BlackRock

Een belangrijke stap is de samenwerking tussen Ripple en Securitize voor het BUIDL fund van BlackRock. Dat fonds is volledig getokeniseerd en draait op blockchain.

With RLUSD liquidity now live for BlackRock’s BUIDL and VanEck’s VBILL, our CEO @CarlosDomingo spoke with @therollupco to unpack new utility for tokenized Treasuries. “This partnership with Ripple brings regulated, yield-bearing assets into a system that moves with stablecoin… pic.twitter.com/bF0zKRNEUc — Securitize (@Securitize) September 25, 2025

Beleggers kunnen hun BUIDL tokens direct omwisselen voor RLUSD, de stablecoin van Ripple. Daardoor schuift steeds meer echt geld langzaam richting on-chain gebruik.

Hoe meer vermogen in zulke fondsen stroomt, hoe groter de kans dat settlement straks via de XRP Ledger loopt. En als dat gebeurt, groeit de vraag naar XRP vanzelf mee. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met nieuwe crypto’s die binnenkort gelanceerd worden.

Waarom tokenisatie goed kan zijn voor de XRP koers

Tokenisatie van financiële producten gaat hard. Obligaties, fondsen en zelfs vastgoed komen steeds vaker in digitale vorm op de chain. Dat maakt verhandelen en afrekenen veel sneller.

Ripple wil dat een groot deel van die stromen via XRPL gaat. In dat scenario wordt XRP gebruikt als brug tussen allerlei soorten waarde. Hoe meer gebruik, hoe groter de kans op een nieuwe XRP rally.

Veel XRP whales kopen nu al opnieuw bij. Zij zien BlackRock als het startpunt van een grotere beweging: grote instellingen die hun vermogen naar blockchain brengen.

Kansen rond een toekomstige XRP ETF van BlackRock

Er wordt al langer gesproken over een mogelijke XRP ETF van BlackRock. Nu er al een eerste spot ETF in de VS bestaat, verwachten analisten dat meer partijen volgen.

Een XRP ETF maakt het makkelijker voor pensioenfondsen en grote beleggers om in te stappen. Dat kan de liquiditeit verhogen en de XRP koers stabieler maken. Het zou een van de grootste katalysatoren kunnen worden voor een lange rally.

Wat zegt de Ripple koers?

Op de huidige XRP grafiek vormt de koers een duidelijke basiszone. Traders kijken nu naar de Fibonacci extension voor het volgende mogelijke doel.

De 1,618-zone ligt rond $5,80. Dat is het niveau waar de volgende golf kan eindigen als de XRP koers de huidige steun vasthoudt en het positieve nieuws rond BlackRock blijft aanhouden.

Het is geen garantie, maar het past goed binnen het huidige momentum. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Wat betekent dit voor de lange termijn van XRP?

Ripple werkt al jaren aan deals, infrastructuur en partnerships. BlackRock laat nu zien dat deze aanpak serieus wordt genomen door de grootste spelers in de markt.

Als biljoenen aan vermogen straks on-chain worden gezet en een deel daarvan via de XRP Ledger loopt, dan krijgt XRP een vaste rol in het financiële systeem.

In dat scenario gaat de discussie niet meer over korte pieken of dips, maar over echte, blijvende waarde. En dat is precies waar lange termijn investeerders naar kijken.

