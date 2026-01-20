De crypto crash van 19 januari kwam niet uit het niets. Binnen twaalf uur werd meer dan $763 miljoen aan longposities geliquideerd. Bitcoin zakte weg tot rond de $91.920. Altcoins kregen het zwaarder. Vooral Cardano en XRP leverden flink in. De markt werd geraakt door politiek nieuws, macro-onzekerheid en een moment van extreem dunne handel.

Crypto crash treft markt op zwak moment

De onrust begon bij nieuwe uitspraken van Donald Trump over importtarieven richting Europa. Dat soort dreiging zorgt meteen voor spanning op financiële markten. Beleggers kiezen dan voor zekerheid. Crypto hoort daar niet bij. Tegelijk blijft het onduidelijk wat de Federal Reserve later dit jaar gaat doen met de rente. Die combinatie zorgde voor een duidelijke risk-off beweging.

$871M liquidated as politics hit crypto markets The crypto market recorded over $871 million in liquidations within 24 hours, primarily impacting long traders. Investor sentiment shifted after Donald Trump made comments about Greenland and possible new tariffs on the EU. The… pic.twitter.com/NAPXW5UN1v — Alek (@Alek_Carter) January 19, 2026

Wat het effect versterkte, was de timing. De Amerikaanse aandelenmarkten waren gesloten vanwege Martin Luther King Day. Normaal vangen aandelen en futures een deel van de schok op. Nu gebeurde dat niet. Crypto draaide door terwijl de liquiditeit lager was dan normaal. Dat maakte de markt extra gevoelig voor grote orders en liquidaties. Nu Bitcoin crasht onder $93.000, zien we toch goud op een nieuw hoogtepunt.

Bitcoin koers breekt steun en jaagt liquidaties aan

De Bitcoin koers zakte tijdens de sell-off onder een belangrijk niveau rond $92.000. Dat was eerder nog steun. Toen die zone brak, werden veel longposities automatisch gesloten. Dat zorgde voor extra verkoopdruk. Het bekende domino effect. Hoe lager de prijs ging, hoe meer posities eruit vlogen.

$BTC broke below the $92,000 level today. The next support zone is around the $90,000 level, and losing that would be really bad. Although if Bitcoin reclaims the $92,000 level soon, the short-term uptrend will be intact. pic.twitter.com/E6HLOguQPH — Ted (@TedPillows) January 20, 2026

Na de eerste klap probeerde Bitcoin te stabiliseren, maar een overtuigend herstel bleef uit. Zolang BTC onder oude steun blijft handelen, blijft het sentiment voorzichtig. Veel handelaren wachten nu op rust in de markt voordat ze opnieuw durven instappen.

Cardano koers krijgt hardere klap dan Bitcoin

De Cardano koers werd zwaarder geraakt dan Bitcoin. ADA verloor in korte tijd meerdere procenten en zakte richting niveaus die beleggers al een tijd niet meer zagen. Dat past bij het beeld dat altcoins gevoeliger zijn voor paniek. Als geld snel uit de markt moet, worden dit soort crypto’s vaak als eerste verkocht.

XRP koers onder druk door dunne handel na crypto crash

Ook de XRP koers kreeg een tik. XRP zat al in een fase van consolidatie en werd meegezogen toen de markt kantelde. Door de lage liquiditeit ging dat snel. Toch viel op dat XRP relatief snel weer rust liet zien. Dat wijst erop dat er nog steeds interesse is, maar dat beleggers tijdelijk risico’s mijden.

#XRP – The Patterns Are Everywhere… But Most Refuse to Look: pic.twitter.com/U2GWHyPW7i — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) January 19, 2026

Crypto verwachting volgens Claude AI voor BTC, ADA en XRP

Na zo’n dag kijken veel beleggers vooruit. Wat zegt dit over de crypto verwachting voor de komende jaren? Volgens koersvoorspellingen van Claude AI blijft volatiliteit voorlopig normaal.

Voor Bitcoin verwacht Claude AI in 2026 een breed speelveld. De koers zou kunnen bewegen tussen ongeveer $61.800 en $137.500. In sommige scenario’s zijn diepe correcties mogelijk, voordat een nieuwe stijging inzet. Voor 2027 loopt de bandbreedte verder uiteen. Daar ziet Claude AI mogelijkheden tussen grofweg $55.000 en ruim $200.000, met zeer bullish scenario’s die zelfs richting $300.000 wijzen. Dit blijkt ook uit de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Voor Cardano schetst Claude AI een rustiger beeld. In 2026 zou de ADA prijs kunnen schommelen tussen ongeveer $0,70 en $1,60, met een gemiddelde rond $1,15. In 2027 liggen de verwachtingen iets hoger. Dan ziet het model pieken rond $2,38 en bodems rond $1,05, afhankelijk van marktcondities.

XRP laat de grootste spreiding zien. Voor 2026 verwacht Claude AI gemiddelde niveaus rond $1,95, met in een zeer bullish scenario uitschieters richting $18. In 2027 zou XRP verder kunnen doorgroeien, met een gemiddelde verwachting rond $2,05 en mogelijke pieken richting $4,87. Ook dit komt overeen met de XRP verwachting voor de lange termijn.

Volgens deze voorspellingen ligt het beste instapmoment niet tijdens paniekdagen zelf. Eerst moet de markt tot rust komen. Pas wanneer liquidaties opdrogen en koersen zijwaarts bewegen, ontstaat ruimte voor nieuwe posities. Q1 kan zo’n fase bieden, mits het macrobeeld niet verder verslechtert. De crash van 19 januari voelt pijnlijk, maar past in het spel dat crypto nu eenmaal speelt.

