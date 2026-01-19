Goud en zilver staan op nieuwe records. Tegelijk zakt de Bitcoin koers hard weg. Bitcoin verliest ongeveer 3% en duikt onder de $93.000. In de crypto markt voelt dit als een nieuwe crypto crash. Beleggers trekken geld weg uit risico en zoeken zekerheid.

Goud koers en zilver koers schieten omhoog

De goud koers raakte vandaag een nieuw all-time high rond $4.689. De grafiek laat een sterke stijgende lijn zien zonder echte terugval. Ook de zilver koers knalde omhoog. Zilver tikte kort $94 aan en staat bijna 190% hoger dan een jaar geleden.

BREAKING: GOLD and SILVER just hit another new all-time high today. Bitcoin’s time will come. Soon. pic.twitter.com/IXHRROJfYF — Ash Crypto (@AshCrypto) January 19, 2026

Dit patroon zie je vaak bij onrust. Beleggers willen bescherming. Goud en zilver hebben dat imago al honderden jaren. Daardoor stroomt kapitaal richting edelmetalen, terwijl andere markten juist onder druk staan. Met de crypto markt dat $100 miljard verliest in 12 uur tijd.

Bitcoin koers zakt na nieuwe Trump dreiging

De aanleiding ligt bij nieuwe uitspraken van Donald Trump. Hij dreigt met extra importheffingen van 10% op landen als Nederland, Duitsland, Frankrijk, het VK, Finland, Noorwegen, Zweden en Denemarken. Later kunnen die tarieven zelfs oplopen naar 25%.

Dit zorgt voor angst voor een nieuwe handelsoorlog. In zulke momenten worden risico assets verkocht. En ja, daar valt Bitcoin nog steeds onder. Ondanks het verhaal van “digitaal goud” reageert de markt anders. De Bitcoin koers zakte snel richting $92.500.

Bitcoin nieuws met ETF uitstroom en harde liquidaties

Het Bitcoin nieuws laat zien dat grote partijen ook op de rem trappen. Volgens data van SoSoValue stroomden er ongeveer $394,7 miljoen uit Bitcoin ETF’s. Dat is een duidelijke draai na eerdere instroom. Institutionele beleggers nemen tijdelijk afstand.

Op de derivatenmarkt ging het ook mis. In 24 uur tijd werden zo’n 240.000 traders geliquideerd. In totaal verdampte er ongeveer $874 miljoen. De liquidatie heatmap laat zien dat vooral longposities zijn geraakt. Dat maakt een Bitcoin crash vaak extra heftig, omdat verkopen elkaar snel opvolgen.

Crypto crash slaat harder toe bij altcoins

Zoals bijna altijd volgen altcoins de beweging van Bitcoin, maar dan sterker. Ethereum staat ongeveer 3,4% lager. XRP zakt zelfs rond de 7,7%. Solana en Cardano worden nog harder geraakt.

Dit komt door lagere liquiditeit en meer risico. Als de crypto markt nerveus is, worden dit soort crypto’s als eerste verkocht. Het beeld is duidelijk met een brede zwakte en geen losse uitschieters.

Wat zegt de Bitcoin koers op korte termijn?

Op de 4 uursgrafiek zie je dat Bitcoin eerder faalde rond $95.000. Dat niveau werkte als stevige weerstand. Na die afwijzing volgde een snelle daling van ongeveer $3.000.

Rond $92.500 probeert de Bitcoin koers nu steun te vinden. Dat niveau wordt door veel traders in de gaten gehouden. De kleine EMA’s liggen boven de koers, wat betekent dat het korte termijn momentum negatief is. Indicatoren zoals RSI en MACD zijn afgekoeld. Dat wijst op minder koopdruk, maar ook op een markt die even moet uitblazen. Toch ziet de Bitcoin koers verwachting voor de lange termijn er positief uit.

Wat gaat de Bitcoin koers deze week doen?

De komende dagen draait alles om sentiment. Als de Amerikaanse markt rustiger opent en het tarief nieuws niet verder escaleert, kan Bitcoin herstellen. In dat geval is een bounce richting eerdere niveaus logisch.

$BTC failed to hold above the $95,000 support zone and dumped $3,000 within a few hours. Bitcoin is trying to stabilize around the $92,500 level but now there's a big resistance to the upside. It will be interesting to see how the US market opens tomorrow. pic.twitter.com/rJI8j1dxo2 — Ted (@TedPillows) January 19, 2026

Blijft de onzekerheid aanhouden, dan blijft de crypto markt kwetsbaar. In zo’n scenario houden goud en zilver waarschijnlijk hun kracht, terwijl Bitcoin moeite houdt om momentum te vinden.

Het verschil tussen edelmetalen en crypto is nu scherp zichtbaar. Goud en zilver worden gezien als veilige haven. Bitcoin wordt nog altijd behandeld als risico. Dat maakt de beweging pijnlijk, maar ook leerzaam. Deze week gaat duidelijk maken of dit een korte schrikreactie was, of het begin van een lastigere fase voor de crypto markt. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste crypto wallets zodat jouw crypto’s veilig opgeslagen zijn.

Lancering van het snelste Bitcoin Layer 2 netwerk

Nu het afwachten is hoe de Amerikaanse aandelenmarkt opent en wat de reactie hiervan is van Bitcoin zijn er ook nog positieve ontwikkelingen rondom BTC. Het nieuwe project Bitcoin Hyper ($HYPER) lanceert namelijk na zijn presale het snelste Bitcoin Layer 2 netwerk en brengt hiermee DeFi naar het ecosysteem van Bitcoin.

Met behulp van een Solana Virtual Machine (SVM) bouwt Bitcoin Hyper een smart contract engine bovenop Bitcoin. Hierdoor krijg je de snelheid van Solana met de veiligheid van Bitcoins Proof-Of-Work. Na de presale kunnen ontwikkelaars dApps, smart contracts, NFT’s en meme coins lanceren bovenop Bitcoin.

