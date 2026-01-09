Bitcoin ($BTC), Ethereum ($ETH) en XRP houden belangrijke supportniveaus vast terwijl technische indicatoren voorzichtig bullish blijven. Met het Amerikaanse banenrapport vandaag in aantocht, kijkt de markt scherp of zwakkere cijfers een nieuwe rally voor de crypto markt kunnen aanwakkeren.

In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de crypto verwachting.

BTC, ETH en XRP vinden steun

De Bitcoin koers werd dinsdag afgewezen bij het 61,8% Fibonacci-retracementniveau, gemeten vanaf de aprilbodem op $74.508 tot het all-time high in oktober op $126.199, rond $94.253. In de twee dagen daarna daalde de koers bijna 3% en testte BTC opnieuw de eerder doorbroken bovenkant van de consolidatiezone rond $90.000.

Op vrijdag handelt Bitcoin iets boven deze support, rond $90.400. Zolang de zone rond $90.000 standhoudt, blijft een verder herstel richting de weerstand op $94.253 mogelijk. De RSI op de daily staat op 54, boven het neutrale niveau van 50, wat wijst op licht bullish momentum.

Ook de MACD laat een bullish crossover zien die intact blijft en het positieve scenario ondersteunt.

Ethereum laat een vergelijkbaar beeld zien als Bitcoin. De koers werd woensdag afgewezen bij de 100-daagse Exponential Moving Average (EMA) rond $3298 en daalde in de dagen daarna bijna 6%. Op vrijdag beweegt de Ethereum koers rond de 50-daagse EMA bij $3128.

Net als bij Bitcoin geldt dat zolang deze support standhoudt, een herstel richting hogere niveaus mogelijk blijft. In dit geval ligt de eerstvolgende weerstand bij de 100-daagse EMA rond $3298. Een overtuigende sluiting daarboven kan de weg vrijmaken voor een verdere stijging richting de top van 10 december rond $3447. Ook bij Ethereum staan zowel de RSI als de MACD in bullish stand, wat het herstelbeeld ondersteunt.

XRP staat eveneens onder lichte druk, maar test tegelijkertijd een belangrijk supportniveau. De koers werd dinsdag afgewezen bij de bovenste trendlijn van een falling wedge patroon en daalde vervolgens bijna 10%, waarbij XRP donderdag uitkwam bij de 50-daagse EMA rond $2,07.

Op vrijdag noteert de XRP koers iets boven dit niveau, rond $2,09. Zolang de 50-daagse EMA als support fungeert, blijft een herstel richting de weerstand rond $2,35 mogelijk. Net als bij Bitcoin en Ethereum laten de momentumindicatoren bij XRP een positief beeld zien, met een RSI en MACD die bullish signalen afgeven.

Nieuwe rally voor de top 3 na banenrapport vandaag?

Het Amerikaanse banenrapport dat vandaag verschijnt, kan directe gevolgen hebben voor de financiële markten en met name voor crypto. De verwachting is dat de werkgelegenheid in december met circa 73.000 banen is gegroeid en dat de werkloosheid licht is gedaald naar 4,5%. Dat zou wijzen op een bescheiden verbetering, maar nog altijd op een arbeidsmarkt die dicht tegen stilstand aan zit.

Juist dát maakt dit rapport zo belangrijk. Als de cijfers zwakker uitvallen dan verwacht, versterkt dat de zorgen dat de Amerikaanse economie verder afkoelt. In dat scenario groeit de kans dat de Federal Reserve sneller overgaat tot verdere renteverlagingen om de arbeidsmarkt te ondersteunen. Die verwachting is historisch gezien positief voor risicovolle activa zoals Bitcoin en andere veelbelovende crypto.

Beleggers kijken daarom scherp naar signalen van afkoeling. Lagere banengroei of een onverwachte stijging van de werkloosheid kan de markt doen anticiperen op extra monetaire versoepeling. Dat zou de dollar verzwakken, liquiditeit vergroten en een nieuwe crypto-rally kunnen aanwakkeren.

Vallen de cijfers juist mee, dan blijft het beeld van stabiliteit overeind en zal de markt voorzichtiger reageren. Kortom: dit banenrapport kan vandaag de toon zetten voor zowel het Fed-beleid als de richting van crypto.

Bitcoin Hyper mikt op sterke start

Een crypto die mogelijk kan profiteren van de uitkomst van het Amerikaanse banenrapport is Bitcoin Hyper ($HYPER). Deze token heeft de recente onrust op de cryptomarkt nog niet meegemaakt, omdat hij zich momenteel in een presale bevindt. Hierdoor geldt er een vaste prijs, die niet afhankelijk is van dagelijkse koersbewegingen op de markt.

Juist dat maakt Bitcoin Hyper interessant in een periode waarin macro-economisch nieuws, zoals het banenrapport, voor een nieuwe crypto rally kan zorgen. Zodra $HYPER na de presale wordt genoteerd op exchanges, kan een verbeterd marktsentiment een sterke impact hebben. In zo’n scenario ligt het voor de hand dat de vraag sneller toeneemt dan het beschikbare aanbod, wat de koers een stevige impuls kan geven en vroege investeerders de kans biedt hun inleg te vermenigvuldigen.

Op het moment van schrijven kosten tokens $0,013555 per stuk; als holder kan je je tokens staken tegen een APY van 38%.