De vraag welke crypto kopen wordt steeds relevanter nu Bitcoin en XRP verschillende koersrichtingen laten zien. Crypto experts zijn verdeeld over de keuze tussen BTC en XRP, terwijl technische signalen wijzen op een mogelijk keerpunt in de markt. Ondanks bearish patronen blijven sommige traders juist nu altcoins toevoegen aan hun portfolio.

XRP/BTC ratio toont zwakte ondanks optimisme

De XRP/BTC ratio heeft een belangrijke technische drempel bereikt. Het korte termijn voortschrijdend gemiddelde zakte onder het lange termijn gemiddelde. Dit vormt een zogenaamde death cross op de dagelijkse tijdslijn. Historisch gezien voorspelde dit patroon dalingen in de ratio, waarbij winsten uit bullish fases verdampten. Een fenomeen dat de meeste crypto investeerders momenteel ervaren, door deze onvoorziene crash.

Onze crypto experts verwachten dat veel Bitcoin liquiditeit richting XRP en andere altcoins zal stromen. Dit ondanks het feit dat BTC er bearish uitziet op korte termijn, BTC Dominance staat nog steeds ongekend hoog.

De eerste steunzone ligt rond 0,000022 BTC, wat de historische bodem vormde tijdens eerdere correcties. Daarnaast vormt 0,000018 BTC een tweede kritiek niveau bij aanhoudende verkoopdruk. Deze zones betekenen effectief dat XRP terrein verliest ten opzichte van Bitcoin.

Traders blijven XRP kopen na death cross

Niet iedereen laat zich afschrikken door de bearish technische signalen. Crypto analist Nihilus kondigde aan XRP toe te voegen aan zijn spot portfolio. Dit gebeurde nota bene terwijl de death cross zich net voltrok.

Voor een bullish scenario moet XRP het 200 perioden voortschrijdend gemiddelde heroveren. Dit vereist echter significant volume en een grote katalysator. Mogelijke triggers zijn gunstige regulatoire besluiten rondom XRP ETFs de komende weken, of grootschalige institutionele adoptie. Nog veel belangrijker is dat de gehele markt een rebound krijgt, en rond deze periode positief XRP nieuws uitkomt voor een extra duw in de rug.

De $2,50 zone lijkt op korte termijn moeilijk bereikbaar. Desondanks zien sommige traders de huidige Ripple koers als aantrekkelijk instapmoment. De ratio vertoont structurele verzwakking die een grote ommekeer nodig heeft.

Return potentieel: Bitcoin versus XRP vergelijking

Financial commentator Daniel Harris stelt dat XRP een overtuigender return potentieel biedt dan Bitcoin. Hij illustreert dit met een simpel scenario. Met $1000 koop je momenteel slechts 0,009 BTC bij een Bitcoin koers van $110.000. Datzelfde bedrag levert echter 416,67 XRP op bij $2,40 per token.

Harris vraagt zich af welke asset eerder 2x, 4x of zelfs 10x stijgt binnen 90 dagen. Altcoins presteren historisch gezien beter tijdens piek marktrotaties. XRP heeft betere kansen op exponentiële groei door de kleinere marktkapitalisatie.

De XRP koers heeft een market cap van $150 miljard, terwijl Bitcoin op $2,2 biljoen staat. Harris gelooft dat XRP $300 miljard makkelijker bereikt dan dat Bitcoin naar $4,4 biljoen groeit. Deze analyse weerspiegelt een populaire visie onder crypto analisten.

Critici wijzen er echter op dat altcoins steilere dalingen kennen tijdens correcties. Als Bitcoin 5% daalt op een dag, kunnen sommige lagere cap altcoins 30% tot 50% verliezen. Over het afgelopen jaar steeg Bitcoin 60%, terwijl XRP meer dan vervijfvoudigde met 388% winst.

Technische analyse wijst op cruciale niveaus

Crypto analist xenomecha observeert dat de lagere Bollinger band samenvalt met het bovenste deel van de Ichimoku Cloud op de wekelijkse chart. Hij suggereert dat dit niveau mogelijk houdt, maar benadrukt dat zondagavond bepalend wordt.

#Ripple $XRP Weekly Chart Currently the lower bollinger band aligns with the upper part of the Ichimoku Cloud. Not saying it will suffice, but it might just hold. We will have to watch where Sunday night terminates. Chill. pic.twitter.com/xdLh9fExf7 — xenomecha (@xenomecha) November 4, 2025

De combinatie van deze technische indicatoren creëert een belangrijk keerpunt voor de XRP koers verwachting. Doorbraak van steunniveaus kan versnelde verkoopdruk triggeren. Stop-losses kunnen dan grote liquidaties veroorzaken.

Veilig crypto beheren

Best Wallet biedt een betrouwbare oplossing voor het bewaren van zowel Bitcoin als XRP tijdens volatiele marktomstandigheden. Het platform combineert gebruiksgemak met professionele beveiligingsstandaarden, waardoor traders hun assets beschermen terwijl ze profiteren van koersbewegingen.

Investeerders in de huidige Best Wallet token presale krijgen toegang tot exclusieve functies, zoals geautomatiseerd traden, en ongekend hoge staking rewards op coins als XRP. Dit helpt crypto stakers om passieve winst te maximaliseren en op deze wijze in tijden van crypto dalingen verlies te minimaliseren.

Best Wallet token presale toegang