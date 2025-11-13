De Ripple koers staat voor een cruciale test nu de eerste XRP ETF officieel zijn handelsdebuut maakt. Canary Funds heeft van NASDAQ goedkeuring gekregen voor de lancering van XRPC, wat institutionele toegang tot XRP mogelijk maakt. De XRP koers handelt momenteel rond 2,34 dollar en analisten debatteren of deze mijlpaal een rally richting 3 dollar ontsteekt of juist zorgt voor teleurstelling.

NASDAQ certificeert eerste XRP ETF voor trading

Crypto journalist Eleanor Terrett meldde dat Canary Funds’ XRP ETF per 5:30 PM Eastern Time officieel effectief is geworden. NASDAQ heeft de listing gecertificeerd en XRPC staat klaar voor lancering bij de opening van de markt. Dit markeert een historisch moment voor Ripple nieuws, omdat institutionele beleggers nu via een gereguleerd product toegang krijgen tot de token.

🚨NEW: As of 5:30 PM ET, @CanaryFunds’ $XRP ETF is officially effective after @Nasdaq certified the listing, clearing $XRPC for launch tomorrow at market open. pic.twitter.com/h3hxVMDhWP — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) November 12, 2025

De XRP ETF lancering komt op een moment dat de crypto markt volop in beweging is. Echter blijft de vraag of dit katalysator genoeg is om de Ripple koers uit zijn consolidatiepatroon te trekken richting de enorme XRP koers verwachting voor eind 2025. Institutionele instroom via ETF’s heeft bij Bitcoin bewezen een krachtige prijsdriver te zijn, maar XRP bevindt zich in een andere marktfase.

Ripple koers analyse van de dag toont cruciaal keerpunt

Crypto analist Crypto T duikt dieper in de chart structuur en identificeert kritieke niveaus. De XRP koers test momenteel een belangrijke steunzone nabij 2,33 dollar waar kopers actief de structuur verdedigen. Boven de huidige prijs loopt een weerstands trendlijn bij 2,70 dollar die winsten kapt.

$XRP Chart Analysis: ETF Debut Looms on Nasdaq 🚀 As XRP gears up for its spot ETF debut on Nasdaq tomorrow, the market is buzzing with anticipation. This milestone could drive institutional inflows and mainstream adoption, potentially fueling a rally or trigger a "buy the… pic.twitter.com/ilsW9h4Lar — Crypto T (@CryptoCT01) November 12, 2025

Een doorbraak en behoud boven dit kanaal kan de volgende psychologische barrière rond 3 dollar ontgrendelen. Deze beweging zou samenvallen met het ETF-gedreven optimisme en hogere targets activeren. De markt bruist van anticipatie omdat deze mijlpaal mainstream adoptie kan aandrijven, wat XRP positioneert als een van de beste altcoins voor institutionele portefeuilles.

Bearish scenario’s dreigen bij XRP koers support breuk

Ondanks het optimisme bestaan er duidelijke risico’s. Een beslissende breuk onder 2,33 dollar legt gelaagde steunzones bloot bij 2,09 en 2 dollar langs de dalende trendlijn. Deze niveaus kunnen korte termijn consolidatie signaleren of zelfs een diepere correctie inluiden.

Het “koop het gerucht, verkoop het nieuws” fenomeen blijft een reëel gevaar. Traders die al maanden vooruitliepen op de ETF goedkeuring kunnen morgen hun winst nemen. Dit zou druk zetten op de Ripple koers ondanks het fundamenteel positieve nieuws van de lancering.

XRP ETF als katalysator voor verdere bull run

De timing van de XRP ETF lancering is interessant voor de bredere markt. Bitcoin en andere grote tokens tonen sterke momentum, wat typisch gunstig is voor altcoin prestaties. De toegevoegde institutionele interesse via gereguleerde producten kan XRP helpen geld verdienen met crypto tijdens de huidige cyclus.

De vraag blijft of de lancering morgen een bullish surge richting 2,70 dollar en vervolgens 3 dollar ontsteekt, of dat het leidt tot een hertest van lagere steunniveaus. Het antwoord bepaalt of XRP zijn positie als beste altcoin kan verstevigen richting het einde van 2025.

Profiteer optimaal van Ripple koers volatiliteit

De XRP ETF lancering van Canary op NASDAQ brengt naar verwachting aanzienlijke volatiliteit in de Ripple koers. Institutionele orderflow kan binnen minuten voor grote prijsschommelingen zorgen, wat zowel kansen als risico’s creëert voor actieve traders.

