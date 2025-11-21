Het volumeverschil tussen Canary’s XRP ETF en SOL ETF is enorm. De Ripple koers verwachting eind 2025 krijgt extra gewicht nu blijkt dat institutionele interesse in XRP maar liefst 360 keer groter is dan in Solana. Deze ontwikkeling roept de vraag op welke altcoin de beste koop is voor het einde van 2025.

XRP ETF domineert met 360x groter volume dan Solana ETF

Crypto expert Crypto Barbie deelde opvallende cijfers over de ETF volumes. Het Canary XRP ETF verhandelt 360 keer meer volume dan het Solana ETF van dezelfde aanbieder. Dit verschil illustreert de kloof in institutionele vraag tussen beide projecten.

WOW! 💥 THE CANARY #XRP ETF IS 360 TIMES BIGGER THAN THEIR SOL ETF! 📈 Cr: @xmoonkie pic.twitter.com/ghalwWNFuL — 𝓐𝓶𝓮𝓵𝓲𝓮 (@_Crypto_Barbie) November 20, 2025

De XRP koers profiteert van deze institutionele aandacht. Daarnaast speelt ook historische performance een rol bij de keuze tussen Ripple en Solana voor crypto investeerders die zoeken naar de beste altcoins.

Historische returns tonen XRP dominantie over SOL

Crypto analist X Finance Bull presenteerde interessante performancedata. Een investering van $100.000 in XRP een jaar geleden zou nu $534.000 waard zijn. Dit betekent een 5,34x return, terwijl Bitcoin in dezelfde periode daalde.

Solana maxis keep attacking $XRP lately 🤬👇 But if you bought $100K worth of $XRP a year ago, you'd be sitting on $534K today, a 5.34x return Same $100K in $SOL? Just $136K, a 1.37x Who's really behind in gains? Chart speaks louder than tribal tweets Repost if facts win 👇 pic.twitter.com/Ieyp38K3sR — X Finance Bull (@Xfinancebull) November 1, 2025

Ondertussen blijven Solana aanhangers XRP bekritiseren. De cijfers laten echter een ander verhaal zien. De Ripple koers houdt stand waar andere tokens verzwakken, wat wijst op sterke onderliggende vraag.

Technische situatie wijst op XRP koers doorbraak

De XRP koers respecteert al maanden hetzelfde supportniveau. Telkens wanneer dit niveau wordt getest, volgt een sterk herstel. De hele grafiek wordt steeds smaller, wat vaak voorafgaat aan explosieve bewegingen.

Deze technische situatie suggereert dat XRP zich klaarmaakt voor een substantiële stijging. Het kost alleen tijd voordat het momentum zich ontlaadt. De Solana koers mist vooralsnog een vergelijkbare compressie.

Ripple koers verwachting versus SOL koers analyse

De combinatie van factoren maakt XRP aantrekkelijk voor eind 2025:

XRP ETF trekt 360x meer kapitaal dan Solana ETF

Historisch rendement van 5,34x overtreft SOL prestaties

Technische situatie toont compressie voor mogelijke uitbraak

Institutionele interesse blijft groeien via ETF producten

Voor de Solana koers zijn er echter ook argumenten. De blockchain heeft snelle transacties en lage kosten. Toch vertalen deze technische voordelen zich niet in vergelijkbare ETF volumes of institutionele acceptatie.

Het XRP nieuws van de afgelopen weken onderstreept de verschuiving. Meerdere ETF aanbieders introduceren Ripple producten, terwijl interesse in SOL ETF beperkt blijft. Dit verschil in institutionele aandacht kan bepalend worden voor de koers richting eind 2025.

De vraag blijft welke strategie het meest verstandig is. Beide tokens hebben unieke eigenschappen. XRP richt zich op institutionele betalingen, Solana op gedecentraliseerde applicaties. De ETF volumes wijzen echter duidelijk naar sterkere institutionele voorkeur voor Ripple.

Portfolio diversificatie tijdens ETF adoptie

Terwijl XRP ETF en Solana ETF institutionele toegang bieden, vragen actieve beleggers zich af hoe ze optimaal kunnen diversifiëren. De enorme volumeverschillen tussen beide ETF’s tonen dat institutionele kapitaalstromen selectief zijn.

