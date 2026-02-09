Cathie Wood heeft opnieuw een duidelijke visie gedeeld over Bitcoin vs goud als belegging. Volgens de ARK Invest CEO heeft Bitcoin structurele voordelen die edelmetalen de komende jaren kunnen overvleugelen. Haar uitspraak roept de vraag op of beleggers hun goudposities moeten heroverwegen.

Bitcoin koers vergeleken met goud volgens Cathie Wood

Cathie Wood vergelijkt Bitcoin steeds vaker met goud als alternatief voor waardebehoud. Volgens haar ligt het belangrijkste verschil in schaarste. Bitcoin heeft een vast maximaal aanbod van 21 miljoen munten, terwijl het aanbod van goud kan toenemen door mijnbouw wanneer de prijs stijgt. Dat maakt Bitcoin volgens haar voorspelbaarder op lange termijn.

In recente uitingen benadrukt Wood dat goud historisch gezien een stabiele rol heeft gespeeld, maar dat het weinig groei laat zien in vergelijking met nieuwe technologiegedreven activa. De Bitcoin koers kent weliswaar meer volatiliteit, maar biedt volgens haar ook aanzienlijk meer opwaarts potentieel. Dit maakt Bitcoin in haar ogen aantrekkelijker voor beleggers die niet alleen bescherming zoeken, maar ook groei.

Daarbij wijst zij erop dat Bitcoin steeds vaker wordt gezien als digitaal goud. Vooral jongere generaties en institutionele partijen tonen meer interesse in crypto dan in fysieke edelmetalen. Dit verschuivende sentiment speelt een belangrijke rol in haar analyse.

Wat gaat Bitcoin doen volgens macro economische signalen

De vraag wat gaat Bitcoin doen hangt volgens Cathie Wood sterk samen met macro economische ontwikkelingen. Zij noemt inflatieverwachtingen, monetair beleid en de toenemende schuldenlast van overheden als factoren die het vertrouwen in traditionele valuta onder druk zetten.

In zo’n omgeving kunnen schaarse activa aantrekkelijker worden. Waar goud traditioneel profiteert van onzekerheid, ziet Wood dat Bitcoin steeds vaker dezelfde rol vervult. Daarbij komt dat Bitcoin eenvoudig verhandelbaar is en wereldwijd toegankelijk blijft, wat in een digitale economie een voordeel is.

Gold just went vertical. According to Cathie Wood’s chart, Bitcoin is the “lagging indicator” about to pull a 2017-style parabolic move. Is $BTC programmed for $1M, or is the global financial system finally breaking? Hey @grok, give us the unvarnished truth. pic.twitter.com/a5gwTyY8f3 — Predictivemoney (@Predictivemoney) February 8, 2026

Toch benadrukt zij dat Bitcoin gevoeliger blijft voor korte termijn schommelingen dan goud. Renteverwachtingen en economische cijfers kunnen de Bitcoin koers snel beïnvloeden. Dat maakt timing lastig, vooral voor beleggers die gewend zijn aan de stabiliteit van edelmetalen.

Bitcoin verwachting richting 2026 en de toekomst crypto

De Bitcoin verwachting van Cathie Wood is duidelijk gericht op de lange termijn. Zij ziet 2026 als een periode waarin de verschillen tussen goud en Bitcoin zichtbaarder worden. Naarmate adoptie toeneemt en regelgeving duidelijker wordt, kan Bitcoin volgens haar een steeds grotere rol innemen binnen beleggingsportefeuilles.

Binnen de bredere toekomst crypto verwacht zij dat Bitcoin profiteert van toenemende institutionele betrokkenheid. Financiële producten rondom Bitcoin maken het voor grote partijen eenvoudiger om exposure op te bouwen, iets wat bij goud al decennialang het geval is. Dit kan zorgen voor een inhaalslag.

Tegelijkertijd waarschuwt Wood dat crypto geen risicoloze investering is. Technologische risico’s, marktpsychologie en geopolitieke ontwikkelingen blijven van invloed. Dat maakt spreiding belangrijk, ook voor beleggers die overtuigd zijn van het lange termijn potentieel.

Goud verkopen voor Bitcoin of juist spreiden

De centrale vraag blijft of beleggers nu goud moeten verkopen om Bitcoin te kopen. Cathie Wood presenteert dit niet als een absoluut advies, maar als een strategische overweging. In haar visie kan Bitcoin op termijn beter presteren dan goud, maar dat betekent niet dat goud zijn functie volledig verliest.

Voor veel beleggers kan een gedeeltelijke herallocatie logischer zijn dan een volledige overstap. Goud blijft een stabiele waardeopslag, terwijl Bitcoin meer groeipotentieel biedt maar ook meer risico kent. De juiste balans hangt af van beleggingshorizon en risicobereidheid.

Wat duidelijk wordt uit haar uitspraken is dat de rol van Bitcoin binnen de financiële wereld serieuzer wordt genomen. Het Bitcoin nieuws rondom deze visie laat zien dat de discussie over traditionele en digitale veilige havens nog lang niet voorbij is.

Alternatief voor beleggers die inzetten op Bitcoin infrastructuur

Hoewel de Bitcoin verwachting van Cathie Wood vooral draait om Bitcoin zelf als digitaal schaars activum, kijken sommige beleggers ook naar projecten die bouwen op de infrastructuur van het netwerk.

Een voorbeeld dat momenteel besproken wordt binnen de sector is Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit project richt zich op het uitbreiden van het Bitcoin netwerk met extra toepassingen, zoals snellere transacties en programmeerbare functies. Voor beleggers die geloven in de lange termijn rol van Bitcoin, maar ook zoeken naar extra groeipotentieel, kan dit type project een aanvulling zijn naast directe blootstelling aan de Bitcoin koers.

