Bitcoin krijgt opnieuw steun vanuit de wereld van TradFi. In het recente ARK Big Ideas 2026 rapport noemt Cathie Wood Bitcoin een effectieve manier om portefeuilles te diversifiëren. Volgens de CEO van ARK Invest onderscheidt BTC zich vooral door zijn lage correlatie met traditionele beleggingen zoals aandelen, obligaties en goud. Dat maakt de Bitcoin koers volgens Wood relevant voor traders die vooruitkijken naar 2026 en verder.

Cathie Wood noemt Bitcoin aantrekkelijk

Volgens Cathie Wood en data van ARK Invest beweegt Bitcoin structureel anders dan klassieke assets. Analyse van wekelijkse rendementen tussen 2020 en begin 2026 toont dat Bitcoin slechts een correlatie van 0,14 heeft met goud. Ter vergelijking: de correlatie tussen de S&P 500 en obligaties ligt rond 0,28.

Die lage samenhang is precies waarom Wood Bitcoin omschrijft als een ‘effectieve portfolio diversifier’. In haar rapport stelt ze dat Bitcoin beleggers kan helpen om hogere rendementen te realiseren per genomen risico, juist omdat BTC niet hetzelfde beweegt als de rest van de markt. Dat onderscheidt Bitcoin van andere alternatieve beleggingen.

Vast aanbod ondersteunt Bitcoin koers

Een tweede belangrijk punt in de analyse van ARK Invest is het vaste aanbod van Bitcoin. Waar de productie van goud kan toenemen bij hogere prijzen, ligt de uitgifte van Bitcoin vast in het protocol. De jaarlijkse groei van het BTC-aanbod daalt richting ongeveer 0,8% in de komende twee jaar en zal daarna verder afnemen tot rond 0,4% per jaar.

Volgens Cathie Wood draagt deze voorspelbaarheid bij aan schaarste, vooral in combinatie met stijgende vraag. ARK Invest wijst erop dat de Bitcoin koers sinds eind 2022 al met ongeveer 360% is gestegen, mede dankzij deze vaste supply. Voor 2026 verwacht Wood dat dit mechanisme relevant blijft, zeker als institutionele adoptie verder toeneemt.

Hoe kijkt ARK Invest naar portfolio’s?

Hoewel Cathie Wood geen exacte verwachtingen geeft, raadt ze wel aan om je investeringen slim te verdelen. ARK Invest ziet in portefeuilles ruimte voor een bescheiden exposure aan crypto, vaak 1% tot 5%. Bitcoin vormt daarbij de kern, vanwege zijn liquiditeit, marktpositie en rol door digitale schaarste.

In marktanalyses wordt daarnaast vaak gesproken over het combineren van Bitcoin met kleinere posities in innovatieve projecten. Deze projecten bieden kansen, maar Wood benadrukt vooral dat Bitcoin zelf de basis vormt. Voor traders die zoeken naar de beste crypto om nu te kopen, blijft BTC volgens ARK Invest een logische eerste stap.

Bitcoin is niet langer alleen een speculatieve valuta, maar een structureel onderdeel van moderne portefeuilles. Door de lage correlatie, vaste supply en groeiende acceptatie ziet ARK Invest Bitcoin als een blijvende factor richting 2026. De ontwikkeling van de Bitcoin koers zal volgens Wood vooral afhangen van macro-economische omstandigheden, liquiditeit en institutionele instroom.

