De Bitcoin koers blijft moeite houden om terrein terug te winnen. Terwijl goud nieuwe records neerzet boven $5100, blijft Bitcoin hangen onder de grens van $88.500. Dat contrast valt op, zeker in een week waarin markten zoeken naar zekerheid. Voor veel beleggers voelt Bitcoin op dit moment meer als risico dan als bescherming. Dat sentiment bepaalt nu de richting.

Wat gaat Bitcoin doen bij toenemende onzekerheid

De vraag wat Bitcoin gaat doen, komt steeds vaker terug. In aanloop naar het rentebesluit van de Fed kiezen veel partijen voor afwachten. Volumes zijn laag en bewegingen missen overtuiging.

Fed rentebesluit en Tech earnings kunnen BTC laten exploderen, Bitcoin beweegt daardoor nu zijwaarts om zich klaar te maken voor een nieuwe move. Op hetzelfde moment dat kapitaal tijdelijk op andere plekken wordt geparkeerd. Dat zegt minder over zwakte, en meer over timing.

Goudkoers trekt veilige haven kapitaal aan

De goudkoers profiteert zichtbaar van die onzekerheid. Beleggers zoeken veiligheid en kiezen massaal voor edelmetalen. Goud wordt opnieuw gezien als bescherming tegen beleid, inflatie en geopolitieke spanning.

BREAKING: Gold reaches $5,000 for the first time in history pic.twitter.com/4siIIyIcFH — Watcher.Guru (@WatcherGuru) January 25, 2026

Dat patroon is niet nieuw. In eerdere cycli liep goud vaak voorop, terwijl Bitcoin later volgde. Ook de zilverkoers liet stevige bewegingen zien. Na een scherpe stijging volgde een snelle afkoeling.

Data van Trading Economics geeft aan hoe nerveus de markt op dit moment is. Zilver reageert vaak heftiger dan goud. Het functioneert daardoor als meter voor risicobereidheid binnen de grondstoffenmarkt.

Crypto verwachting verschuift naar later moment

De crypto verwachting is niet per se negatief, maar wel uitgesteld. Beleggers wachten op duidelijkheid vanuit macrohoek voordat ze opnieuw risico nemen.

De beste altcoins bewegen op dit moment mee met liquiditeit. Gelukkig is er nog genoeg liquiditeit in de markt en blijven de altcoins stijgen. Beleggers kijken vooral naar altcoins die nieuwe toepassingen mogelijk maken binnen de cryptomarkt.

Correlatie tussen goud en Bitcoin

Hoewel goud en Bitcoin vaak als concurrenten worden gezien, delen ze een belangrijk kenmerk. Beiden profiteren op termijn van wantrouwen in traditionele systemen. Het verschil zit in timing.

Goud beweegt meestal eerst en Bitcoin volgt vaak later, maar dan met grotere bewegingen. Bitcoin nieuws krijgt nu ook wat minder aandacht. Niet omdat het onbelangrijk is, maar omdat macro-economische factoren domineren.

Fed-beleid, renteverwachtingen en valutabewegingen bepalen het speelveld. Bitcoin reageert daarop, in plaats van zelf richting te geven.

Kan goud Bitcoin uiteindelijk helpen

Als goud zijn stijging vasthoudt, kan dat op termijn juist positief uitpakken voor Bitcoin. In eerdere patronen is gezien dat kapitaal verschuift na verloop van tijd van traditionele safe havens naar alternatieven.

JUST IN: 71% OF INSTITUTIONAL INVESTORS BELIEVES #BITCOIN IS CURRENTLY UNDERVALUED AT $87,000 THEY ARE TELLING YOU. WE ARE GOING HIGHER 🚀 pic.twitter.com/Qk5AOZB7oq — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) January 26, 2026

De Bitcoin koersverwachting wordt dan opnieuw bekeken, niet als speculatie, maar als digitaal tegenwicht. Voor deze week draait alles om communicatie.

Niet alleen het rentebesluit zelf, maar vooral de toon van de Fed zal bepalend zijn. Blijft onzekerheid bestaan, dan kan Bitcoin nog even bewegen in de range. Ontstaat er rust, dan ligt herstel binnen bereik.

