XRP koers: van $2,18 naar structurele herwaardering

XRP noteert op moment van schrijven rond $2,18. De crypto AI van OpenAI ziet de token als kandidaat voor een forse herprijzing, gedreven door groeiende institutionele adoptie en de SWIFT integratie van Ripple Treasury. Spot XRP ETF’s trokken sinds hun lancering eind 2025 meer dan $1,4 miljard aan instroom aan. Als de CLARITY Act door de Senaat komt, schatten analisten dat dit bedrag kan oplopen tot $4 à $8 miljard.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Wat ChatGPT verwacht

ChatGPT mikt op een XRP koers van $8 tot $10 voor eind 2026. Het model baseert zich op ETF instroom, Ripple’s uitbreidende partnerschappen en regelgevende duidelijkheid in de VS. De redenering: zodra grote fondsen instappen, raakt het beschikbare aanbod op exchanges snel uitgeput.

Grootste risico’s: De ETF instroom stokte begin 2026 door geopolitieke spanningen, met $130 miljoen aan uitstroom in maart. Daarnaast stroomde 3,8 miljard XRP naar Binance sinds januari, wat wijst op verkoopdruk van grote houders. Zonder passage van de CLARITY Act blijven institutionele partijen aan de zijlijn.

Cardano koers: het “onderschatte comeback” verhaal

ADA staat op circa $0,26 en verloor het afgelopen jaar flink terrein. Toch ziet ChatGPT ruimte voor een opleving. Het model wijst op de lage marktkapitalisatie ten opzichte van eerdere cycli, de merknaam en een grote bestaande houdersbasis die klaarstaat om opnieuw in te stappen.

Cardano (ADA) 24u 7d 30d 1j All Time

Wat ChatGPT verwacht

De crypto AI voorspelt dat de Cardano koers richting $1 kan bewegen voor eind 2026. Dat zou een stijging van bijna 300% zijn. Factoren: een mogelijke spot ADA ETF, verbeterde on-chain activiteit en de lancering van scaling oplossingen zoals Hydra. ChatGPT stelt dat zodra ADA door weerstandsniveaus breekt, momentum traders snel zullen volgen.

Grootste risico’s: Cardano’s DeFi ecosysteem blijft klein vergeleken met concurrenten. De kans op een ADA ETF is onzeker en zonder concrete katalysator kan het “dead chain” sentiment aanhouden. Beleggers die overwegen welke beste crypto ze kopen, moeten rekening houden met het feit dat herstelverhalen niet altijd uitkomen.

Solana koers: “highest conviction Layer 1”

SOL noteert rond $82, ruim 70% onder de all-time high van $293 uit januari 2025. Ondanks die daling blijft de Solana koers volgens ChatGPT de meest overtuigende Layer 1 keuze, omdat het netwerk al bewezen schaalbaarheid biedt.

Solana (SOL) 24u 7d 30d 1j All Time

Wat ChatGPT verwacht

ChatGPT voorspelt een Solana koers van $350 tot $600 voor eind 2026. Het model noemt de groeiende TVL van $6,5 miljard, de lancering van SOL ETF’s door Bitwise en Grayscale, en de tokenisatie van real-world assets door partijen als BlackRock en Franklin Templeton. “Solana domineert waar retail liquiditeit de markt binnenkomt,” aldus het model.

Grootste risico’s: Solana kampt met terugkerende netwerkproblemen die het vertrouwen schaden. De sterke afhankelijkheid van meme coin volume maakt de activiteit cyclisch. Bovendien blijft SOL sterk gecorreleerd met Bitcoin, wat een crypto verwachting van $600 kwetsbaar maakt als BTC niet meewerkt.

Hoe betrouwbaar zijn crypto AI voorspellingen?

“AI modellen als ChatGPT bieden een interessant startpunt voor analyse, maar beleggers moeten beseffen dat geen enkel model marktschokken of zwarte zwanen kan voorspellen,” aldus ons redactieteam.

De drie coins delen één gemeenschappelijke katalysator: regulatoire duidelijkheid via de CLARITY Act. Het crypto nieuws van de komende weken draait om de Senate Banking Committee, die na 13 april opnieuw bijeenkomt. Zonder die duidelijkheid blijven de optimistische doelen van ChatGPT precies dat: voorspellingen. Wie nu positie wil innemen kan via een betrouwbare crypto broker handelen, maar moet altijd eigen onderzoek doen.