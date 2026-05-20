De scheiding tussen SWIFT en Ripple vervaagt snel. Via partner Thunes kunnen meer dan 11.500 SWIFT banken nu indirect XRP inzetten voor afrekenen. Ripple CEO Brad Garlinghouse mikt zelfs op 14% van het jaarlijkse SWIFT volume van 150 biljoen dollar.

Hoe is Ripple verbonden met SWIFT?

De link tussen Ripple en SWIFT loopt op dit moment via een achterdeur. Sinds eind 2025 zit Thunes met zijn Pay-to-Banks dienst direct in het SWIFT netwerk. Die dienst koppelt vervolgens door naar Ripples On-Demand Liquidity (ODL) infrastructuur, waar XRP als brugmunt wordt ingezet. Sinds april dit jaar is Ripple Treasury bovendien officieel SWIFT Certified Partner.

Daarbovenop draait SWIFT meerdere tests met blockchain. BNP Paribas, Société Générale en Intesa Sanpaolo rondden onlangs een grote interoperabiliteitstest af voor tokenized obligaties. HSBC werkt parallel aan ISO 20022 pilots, waarin betalingsboodschappen direct aan blockchain transacties worden gekoppeld. De Ripple infrastructuur staat hier nadrukkelijk klaar voor.

Wat betekent Thunes voor XRP liquiditeit?

De Thunes brug is meer dan een technisch detail. Het opent in één klap de XRP koers verwachting voor potentieel 11.500 banken wereldwijd. SWIFT zelf bevestigde dat 30 banken uit het nieuwe retail payments framework banden hebben met Ripple. Ongeveer 40% van die banken gebruikt actief ODL, waar XRP een rol speelt als brug tussen valuta.

Het voordeel voor banken is groot:

Geen miljarden meer vast in voorgefinancierde nostro rekeningen

Snellere afhandeling van internationale betalingen

Lagere transactiekosten

Beschikbaarheid 24 uur per dag, 7 dagen per week

Het is alsof er een snelweg naast de oude landweg wordt gelegd. Niet alle banken zullen erop rijden, maar de optie ligt er nu wel.

XRP koers verwachting bij directe SWIFT integratie

Wat doet dit met de prijs van XRP? Het rekenwerk van Garlinghouse is helder. Als XRP 14% pakt van de 150 biljoen dollar die jaarlijks via SWIFT loopt, draait er ongeveer 21 biljoen dollar via het XRP Ledger. Vandaag wordt XRP rond de 1,38 dollar verhandeld. Analisten plaatsen koersdoelen voor 2026 ergens tussen de 2,50 en 5 dollar.

Toch is nuance op zijn plaats. SWIFT test ook met Hedera (HBAR) en stablecoins zoals USDC. Niets dwingt een bank om XRP te kiezen, ook niet binnen de Thunes route. De keuze blijft optioneel. Wie XRP wil afzetten tegen andere kansrijke namen, kan ook breder kijken naar de beste altcoins van het moment.

