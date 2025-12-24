De Bitcoin koers staat al maanden bekend om de hoge correlatie met de metalenmarkt. Terwijl goud en zilver nieuwe recordhoogtes neerzetten, blijft Bitcoin hangen in een brede range. Dat verschil zet beleggers aan het denken over wat de volgende fase wordt.

Volgens recente analyses van ChatGPT-5 is deze fase niet ongebruikelijk. In eerdere cycli liepen edelmetalen vaak vooruit op crypto, waarna digitale assets later volgden met sterkere bewegingen.

XRP koers en Ethereum koers in het vizier van AI

Niet alleen Bitcoin wordt gevolgd. Ook de XRP koers en Ethereum koers worden door AI modellen geanalyseerd. XRP blijft onder druk staan door gebrek aan momentum, terwijl Ethereum profiteert van institutionele activiteit en on-chain groei.

ChatGPT kijkt hierbij niet alleen naar prijs, maar ook naar netwerkgroei, liquiditeit en naar experts die XRP zien stijgen naar $3. Dat geeft een duidelijker beeld dan klassieke technische analyses.

BTC koers blijft achter bij edelmetalen

De huidige BTC koers laat zien dat beleggers voorlopig meer vertrouwen hebben in assets die je kan vasthouden. Goud breekt records en zilver volgt, terwijl Bitcoin moeite heeft om boven belangrijke niveaus te blijven. Volgens ChatGPT-5 is dit geen zwakte, maar een fase van energieopbouw. Historisch gezien reageert Bitcoin vaak met vertraging op grote macroverschuivingen.

De Bitcoin koersverwaching onder analisten en ChatGPT-5 richt zich steeds meer op 2026. De combinatie van verwachte renteverlagingen, afnemende verkoopdruk en schaarste in aanbod speelt daarbij een grote rol.

ChatGPT-5 geeft aan dat dit type consolidatie vaak de voorbereiding is van krachtige bewegingen, vooral wanneer liquiditeit terugkeert naar risicovollere markten.

Crypto AI ziet patronen die traders missen

Steeds meer beleggers gebruiken crypto AI om patronen te herkennen die met het blote oog lastig zijn. Denk aan correlaties tussen goud, zilver en digitale assets, maar ook verschuivingen in kapitaal tussen grote en kleine coins.

Volgens het model is de huidige situatie vergelijkbaar met eerdere fases waarin Bitcoin tijdelijk werd genegeerd, voordat een nieuwe trend startte.

Bitcoin voorspelling voor de eerste maand van 2026

De Bitcoin voorspelling van ChatGPT-5 voor de eerste maand van 2026 is positief. Het model ziet ruimte voor een beweging richting de zone rond $95,000 tot $105,000, als macro omstandigheden meewerken.

$BTC is trading just below the yearly open. This level is very decisive for Bitcoin. pic.twitter.com/XCzgI8eUgm — Gerla (@CryptoGerla) December 23, 2025

Belangrijk daarbij is dat de markt eerst stabiliteit terugvindt. Zonder rustfase is een duurzame stijging lastig vol te houden.

Wanneer Bitcoin uiteindelijk uitbreekt, verschuift aandacht vaak naar de beste altcoins. ChatGPT benadrukt dat altcoins meestal pas later reageren, wanneer Bitcoin al richting heeft gekozen en volatiliteit afneemt.

Crypto nieuws stuurt sentiment maar niet altijd prijs

Het dagelijkse crypto nieuws speelt vooral een rol in korte termijn sentiment. Grote koppen zorgen voor bewegingen, maar bepalen niet de langetermijntrend. ChatGPT-5 kijkt daarom minder naar headlines en meer naar data. Dit zorgt ervoor dat investeerders een strategie kunnen maken die beter beschermd is tegen snelle koersbewegingen.

Goud koers en zilver koers als leidende indicator

De goud koers en zilver koers worden door ChatGPT gezien als vroege signalen van kapitaalbescherming. Wanneer beleggers massaal richting edelmetalen bewegen, volgt crypto vaak later met een inhaalslag. Op eerdere momenten liep goud meerdere keren maanden voor op Bitcoin. Dat patroon lijkt zich nu opnieuw te vormen.

AI voorspellingen voor BTC, XRP en ETH

Voor Q1 2026 verwacht ChatGPT een Bitcoin koers die kan bewegen tussen de $110.000-$140.000, als de situatie zoals nu blijft met stabiele groei en positief nieuws. Er zijn verwachtingen van een prijs die kan bewegen tussen de $300.000-$600.000. Dan zouden alle ontwikkelingen van Bitcoin op hetzelfde moment positief uit moeten pakken.

Ethereum heeft volgens de AI een sterke uitgangspositie. Bij gunstige marktomstandigheden ziet het model ruimte richting $3,5k-5k in dezelfde periode. Met het belangrijkste onderdeel dat de on-chain ontwikkelingen doorgaan.

Door alle ontwikkelingen rondom XRP had ChatGPT-5 de meeste moeite met het voorspellen van de XRP koers. Het model stelt dat de prijs zou kunnen bewegen tussen $2,20-$6,00 in Q1 van 2026. Door de dagelijkse onverwachte adoptie is er regelmatig een verandering in de voorspelling.

Bitcoin Hyper als voorbeeld van die verschuiving

In het kader van de beste altcoins komt Bitcoin Hyper vaker naar voren. Het project speelt in op de behoefte aan groei buiten de grote coins, terwijl de trend rond Bitcoin behouden blijft. Voor sommige beleggers is dit een manier om actief te blijven in de markt, terwijl ze wachten op duidelijke richting bij BTC.

Bitcoin Hyper profiteert vooral van timing. Wanneer grote coins consolideren, kijken investeerders naar nieuwe mogelijkheden. Bitcoin Hyper biedt een nieuwe laag op het netwerk van Bitcoin, die sneller en goedkoper is. Daarom wordt er steeds meer geïnvesteerd in dit project.

