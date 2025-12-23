Volgens Standard Chartered kan de XRP koers in 2026 zelfs richting $8 stijgen. Andere analisten houden het voorzichtiger en kijken eerder naar een herstel rond $3. Dat klinkt optimistisch, zeker na het zwakke einde van 2025 waarin de Ripple koers duidelijk onder druk stond.

Toch lijkt het sentiment te kantelen. Wat gaat Ripple doen als het vertrouwen terugkomt, en hoeveel kan Ripple waard worden wanneer de markt weer aantrekt?

XRP koers beweegt zijwaarts: stilte voor de volgende XRP rally?

De XRP koers beweegt al weken rond de $1,90. Dat oogt rustig, misschien zelfs saai, maar binnen de cryptomarkt betekent zo’n fase vaak meer dan het lijkt. In eerdere cycli gingen dit soort periodes van consolidatie regelmatig vooraf aan een nieuwe XRP rally. De afgelopen maanden namen traders winst en werd risico afgebouwd, waardoor XRP wat uit beeld raakte. Toch hoeft dat geen slecht signaal te zijn.

De verwachtingen lopen daarbij uiteen. Sommige analisten zien ruimte voor een stevige stijging richting $8, terwijl anderen realistischer blijven en uitgaan van een niveau rond $3. Wie iets verder kijkt dan de korte termijn, ziet dat deze bandbreedte ook terugkomt in bredere analyses over de XRP verwachting voor de komende jaren.

Ripple nieuws na einde SEC-zaak geeft ruimte

Een belangrijk omslagpunt in het recente Ripple nieuws is het definitieve einde van de juridische strijd met de Amerikaanse SEC. Jarenlang drukte deze zaak op het sentiment rond Ripple en de Ripple koers. Nu het hoger beroep is ingetrokken, valt die onzekerheid weg. Dat zorgt voor rust bij particuliere beleggers en maakt XRP opnieuw interessanter voor institutionele partijen die eerder afwachtend waren.

Die regulatoire helderheid speelt bovendien niet alleen bij Ripple een rol. Ook bij Bitcoin kijken beleggers of Amerikaanse crypto regels kunnen bijdragen aan meer stabiliteit en duidelijkheid binnen de markt.

XRP rally mogelijk door ETF-goedkeuring

The pre-thanksgiving rush (shall we say, 'turkey trot'!?) for XRP ETFs starts now.. congrats @BitwiseInvest on today's launch! https://t.co/EgYVrm0TmM — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) November 20, 2025

Naast het juridische aspect spelen ook ETF’s een steeds grotere rol. De goedkeuring van spot XRP ETF’s maakt het eenvoudiger om in XRP te investeren, zonder zelf wallets of exchanges te hoeven gebruiken. Dat lijkt misschien een detail, maar bij Bitcoin bleek dit een belangrijke katalysator. Sinds de introductie van spot Bitcoin ETF’s is de koers daar fors gestegen.

XRP is geen Bitcoin, maar het idee dat ETF-instroom ook hier effect kan hebben, wint terrein. Veel experts zien daarom een stijging richting $3 in 2026 als een logisch scenario, mits de interesse in deze ETF’s aanhoudt.

Ripple koers en SWIFT: hoeveel kan Ripple waard worden?

Ripple-CEO Brad Garlinghouse stelde recent dat XRP binnen vijf jaar ongeveer veertien procent van het transactievolume van SWIFT zou kunnen overnemen. Dat is ambitieus en zorgt voor discussie. XRP is ontworpen als brugvaluta voor snelle internationale betalingen, maar ondertussen winnen stablecoins terrein. Banken kiezen steeds vaker voor stabiliteit boven volatiliteit.

Ripple speelt hierop in met RLUSD, maar of XRP zelf daadwerkelijk een groot deel van die markt weet te veroveren, blijft onzeker. Dat maakt het lastig om exact te bepalen hoeveel Ripple waard worden op de lange termijn.

Wat gaat Ripple doen richting 2026?

De vooruitzichten blijven verdeeld. Optimisten rekenen op toenemende institutionele adoptie en blijvende ETF-instroom, wat kan uitmonden in een stevige XRP rally. Voorzichtige analisten wijzen erop dat het daadwerkelijke gebruik van XRP als betaalmiddel de afgelopen jaren beperkt groeide. Wie het grotere plaatje bekijkt, ziet dat vergelijkbare scenario’s ook terugkomen in recente vooruitblikken op de Ripple koersverwachting.

Richting 2026 zal duidelijk worden of institutionele interesse daadwerkelijk doorzet en of XRP een grotere rol krijgt binnen het internationale betalingsverkeer. Tegelijk blijven er risico’s, zoals concurrentie van stablecoins en de vraag of het netwerk voldoende wordt gebruikt. Die balans tussen kansen en onzekerheden zal uiteindelijk bepalen of de XRP koers kan doorstoten of voorlopig beperkt blijft tot een gematigder herstel.

