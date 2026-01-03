Begin januari 2026 kijken crypto-beleggers opnieuw vooruit. Blijft het voorzichtige optimisme rond grote munten overeind, of slaat het sentiment weer om? Volgens ChatGPT draait alles om de Bitcoin koers.

Zolang ETF-instromen aanhouden en institutionele vraag stabiel blijft, ziet de crypto AI ruimte voor een stijging richting $105.000. Het gaat niet om garanties, maar wel om een onderbouwde crypto voorspelling voor de start van 2026, waarbij kapitaal voorlopig vooral geconcentreerd blijft in grote, liquide projecten en een breed altseason nog op zich laat wachten.

XRP koers richting $3? ChatGPT ziet institutionele doorbraak

Volgens ChatGPT kan Bitcoin richting $105.000 bewegen zolang ETF-instromen aanhouden en de institutionele interesse stabiel blijft. Dat sluit aan bij de huidige Bitcoin koersverwachting. Vanuit die gedachte kijken beleggers ook steeds vaker naar altcoins en de vraag welke crypto gaat stijgen. In die vergelijking is ChatGPT vooral positief over Ripple. De AI verwacht dat de XRP koers richting het einde van 2026 een belangrijke fase ingaat, ondersteund door een gunstigere XRP verwachting, meer institutionele acceptatie en duidelijkere regels. In een positief scenario ziet ChatGPT ruimte voor een doorbraak richting $3, waarbij Ripple’s rol in internationale betalingen een belangrijke factor blijft.

AI stelt dat het niveau rond de $1,80 technisch gezien cruciaal blijft. Zolang XRP daarboven blijft, is een beweging naar hogere weerstandszones vanzelfsprekend. ChatGPT waarschuwt tegelijkertijd dat een terugval naar lagere steunzones mogelijk blijft bij voortdurende zwakte. De koers van de XRP is daardoor sterk afhankelijk van het marktsentiment en de komst van institutionele partijen, wat betekent dat de Ripple XRP koers zorgvuldig wordt gemonitord.

Cardano koers blijft stabiel: waarom ChatGPT gematigd positief blijft

Voor de Cardano koers is de situatie gematigder, maar absoluut niet teleurstellend. ChatGPT beschouwt Cardano als een van de betere spelers in het altcoin-landschap, met een duidelijke nadruk op schaalbaarheid en de langetermijnontwikkeling. In een voordelig scenario kan ADA tegen het einde van 2026 fluctueren tussen $1,20 en $1,50, op voorwaarde dat het bredere marktsentiment verbetert.

De analyse toont aan dat betrouwbaarheid hier cruciaal is. De Cardano koers lijkt minder kwetsbaar voor sterke uitschieters, maar kan juist voordeel halen uit een markt waarin investeerders kritischer worden en selectiever omgaan met risico’s. Dit past bij een situatie waarin Bitcoin de overhand heeft en slechts een klein hoeveelheid kapitaal naar altcoins stroomt.

Solana koers richting $180? Technische analyse blijft sterk

De focus op Solana sluit aan bij een bredere, AI-gedreven visie op altcoins. Claude AI heeft eerder aangegeven welke projecten XRP mogelijk zouden kunnen overtreffen voor 2026, waarbij Solana duidelijk als een van de meest sterke kandidaten werd genoemd.

In deze analyse komt de Solana koers duidelijk naar voren. Volgens ChatGPT zit de kracht van Solana vooral in het brede gebruik binnen DeFi en NFT’s. Zolang het netwerk actief blijft en het aantal gebruikers groeit, ligt een beweging richting $180 volgens de verwachting op tafel. Dat neemt niet weg dat schommelingen erbij horen. Technisch staat Solana er sterker voor dan veel andere altcoins, maar stevige correcties blijven een risico. De Solana koers beweegt daardoor vooral op momentum, zeker vergeleken met het meer stabiele karakter van Cardano.

Dat optimisme komt niet uit de lucht vallen. ChatGPT wijst op een combinatie van factoren: aanhoudende ETF-instromen bij Bitcoin, toenemende institutionele interesse in XRP en technische signalen die bij altcoins zoals Solana positief blijven.

Crypto voorspelling: hoe ChatGPT en experts naar 2026 kijken

Het is opmerkelijk dat deze resultaten grotendeels overeenkomen met wat menselijke analisten al geruime tijd hebben aangegeven. Zij blijven eveneens voorzichtig en onderstrepen dat er geen brede altcoin-rally zal plaatsvinden zonder een duidelijke verandering in de weg van Bitcoin. De crypto AI-analyse van ChatGPT ondersteunt deze opvatting: selectief optimisme voor bepaalde projecten, maar terughoudendheid ten opzichte van de markt als geheel.

