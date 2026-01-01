Tijdens een terugblik op de cryptomarkt van 2025 wordt een duidelijke verschuiving zichtbaar binnen de ETF markt. Uit een analyse blijkt dat met name Bitcoin en Ethereum producten hun kapitaal zien wegstromen, terwijl een deel van dit kapitaal weer richting andere altcoins beweegt. Met name Solana en XRP zijn grote ontvangers van dit kapitaal. Deze analyse vormt daarmee geen momentopname, maar een bredere crypto voorspelling op basis van ETF-stromen, on-chain data en institutioneel gedrag richting 2026.

Solana koers, whales en on-chain activiteit

Solana staat volgens de analyse het sterkst gepositioneerd. Niet zozeer omdat de SOL koers zo hard stijgt. Maar eerder omdat de onderliggende data consistent blijft. Data waarin we een toename van ETF stromen, whale-accumulatie en on-chain activiteit terugzien.

Solana noteert al een geruime tijd een van de hoogste ETF-instromen onder de beste altcoins. Dagelijks wordt er miljoenen aan institutioneel kapitaal via beleggingsproducten geïnvesteerd. Tijdens marktcorrecties nemen Solana whales juist hun posities in plaats van af te bouwen. Dit heeft volgens Claude vooral te maken met het vertrouwen in het Solana netwerk en dus niet alleen met de Solana koers.

Is XRP net zo stabiel als SOL?

Recent heeft ook de XRP ETF krachtige cijfers laten zien. XRP ETF’s trokken binnen een korte tijd $900 miljoen aan. Echter, er zit volgens Claude.ai een grote ‘maar’ aan. Deze stijging is deels vooral te wijten aan de juridische ontwikkelingen en speculatie rondom adoptie in het betaalverkeer.

Hierdoor vertoont XRP minder dynamische ontwikkelingen. In tegenstelling tot bij Solana, houden whales XRP juist eerder vast, terwijl ze wachten op meer duidelijkheid in de XRP koersverwachting.

Behoren Cardano en Zcash ook tot de beste crypto?

Claude.ai benoemt ook Cardano en Zcash tijdens zijn analyse. Voor veel beleggers zijn de schommelingen in de koersen en het sentiment van de beste crypto leidend. Echter, AI modellen zoals Claude.ai kijken vooral naar structurele factoren die zich pas op een later tijdstip vertalen in de koers.

Zo kan Cardano over niet al te lange tijd opgenomen worden in meerdere crypto indexproducten en ETF-achtige structuren, zoals Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Door de lopende ETF-voorbereidingen en opname in indexproducten blijft Cardano relevant. De institutionele adoptie weegt dan ook zwaarder dan tijdelijke zwakte in de Cardano koers.

Zcash koers blijft stabiel door het behoud van zijn waarde als privacy gerichte blockchain in een steeds strenger gereguleerd landschap, met een asymmetrisch profiel dat kan profiteren van een toenemende vraag naar privacy oplossingen.

AI koersdoelen, risico’s en vooruitblik

Solana biedt groeipotentie, maar blijft gevoelig voor netwerkproblemen. XRP hangt sterk af van regelgeving en adoptie. Cardano moet versnellen, terwijl Zcash kwetsbaar blijft voor delistings.

De bovenstaande analyse van Claude laat vooral zien dat Ai modellen steeds vaker worden gebruikt voor data gedreven analyses. Institutionele bewegingen worden op deze manier snel in kaart gebracht en men ziet dat vooral nieuwe cryptomunten hierop inspelen. Een van deze nieuwe initiatieven in het PEPENODE project

