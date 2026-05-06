Bitcoin crash veroorzaakt $12,5 miljard verlies bij MicroStrategy

Strategy, beter bekend onder de oude naam MicroStrategy, rapporteerde op 5 mei een nettoverlies van $12,54 miljard over het eerste kwartaal van 2026. Dat is het grootste kwartaalverlies ooit voor het bedrijf. De oorzaak: een ongerealiseerd verlies van $14,46 miljard op de Bitcoin positie. Tijdens de Bitcoin crash in het eerste kwartaal zakte de Bitcoin koers van rond de $87.000 naar onder de $68.000.

Op papier blijft de positie van het bedrijf van Michael Saylor enorm. MicroStrategy bezit 818.334 BTC met een gemiddelde aankoopprijs van $75.537. Dat is een totale aanschafwaarde van ruim $61,8 miljard. Op de actuele Bitcoin koers is de portefeuille zo’n $66 miljard waard.

Michael Saylor draait om: van ‘never sell’ naar Bitcoin verkoop

Tijdens de earnings call deed Saylor een uitspraak die de crypto wereld op zijn kop zette. “We gaan waarschijnlijk wat Bitcoin verkopen om een dividend te betalen, gewoon om de markt in te enten en te laten zien dat we het hebben gedaan”, aldus de bestuursvoorzitter. Een opvallende draai, want jarenlang predikte Michael Saylor precies het tegenovergestelde.

De reden is praktisch. Strategy heeft een jaarlijkse dividendverplichting van ongeveer $1,5 miljard via preferente aandelen en rente op schuld. Het bedrijf heeft genoeg dollar reserves voor circa 18 maanden aan dividend. Daarna moet het geld ergens anders vandaan komen. Het MSTR aandeel daalde direct nabeurs met meer dan 4%.

Bitcoin treasury trend onder druk door deze ommekeer

Dit Bitcoin nieuws raakt de hele markt. MicroStrategy was lange tijd hét symbool van de ‘koop en hodl’ aanpak voor bedrijven. Steeds meer bedrijven volgden dat voorbeeld en bouwden een eigen Bitcoin treasury op. Als zelfs Saylor zelf verkoopt, kan dat het vertrouwen in deze Bitcoin treasury strategie schaden.

Belangrijke punten op een rij:

De verkoop is bedoeld om de jaarlijkse dividendverplichting van $1,5 miljard te dekken

Strategy heeft cash reserves voor circa 18 maanden dividend

Analisten denken dat het vooral om signaalwerking gaat

Andere bedrijven met een Bitcoin treasury kijken nauwlettend mee

Bitcoin koers verwachting: wat staat de markt te wachten?

Opvallend genoeg blijft de Bitcoin koers verrassend stabiel. Direct na de uitspraak zakte de prijs even onder de $81.000, maar inmiddels noteert BTC weer rond de $81.130. Dat is het hoogste niveau in drie maanden. Wie de Bitcoin koers verwachting op korte termijn wil inschatten, let vooral op concrete actie vanuit Strategy.

Een eerste verkoop is symbolisch, maar zou wel een precedent zetten. De recente Bitcoin crash uit het eerste kwartaal liet zien hoe gevoelig de markt reageert op groot Bitcoin nieuws. Beleggers kijken nu naar het tweede kwartaal en hoe Michael Saylor het balanceert tussen dividend en zijn positie.